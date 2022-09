Een kroniek van een aangekondigde dood op Twitter kan zomaar trending topic worden. Wat beweegt mensen om over hun sterfbed te berichten op sociale media?

'Pff, net gehoord dat de kanker bij mijn vader helemaal uitgezaaid is', twittert ene Christoph eind augustus. 'Zonder chemotherapie nog 6 maanden, met misschien 3 jaar... leuke afsluiter van de zomer.'

Eerder die maand, een tweet van Lorenzo: 'Ik ben terminaal ziek en blog hierover. Deels zelftherapie, deels evangeliseren, deels lotgenoten steunen.'

Kort daarna, Piet: 'Klaar met Twitter. Uitgezaaide alvleesklierkanker. Nog een half jaar, misschien een jaar. Ik wil al die ellende niet meer zien. Het ga jullie goed.'

Ook in augustus: 'Vandaag is mijn zuster Nancy overleden. Zij had terminale kanker en zij wist dat zij zou gaan en op enkele maanden na klopt het. Het ga je goed zus en we zien elkaar wel terug en daar geloof ik in.'

Internet democratiseert alles en iedereen, wordt gezegd. Dankzij sociale media kunnen ook gewone stervelingen een breder gehoor vinden voor hun lief en leed. En ook voor hun sterven; het is niet ongewoon meer voor terminaal zieken om de de buitenwacht mee te nemen in hun laatste levensfase.

Over het eigen, naderende sterfbed wordt zeker sinds het begin van dit millennium volop geschreven, en ook gesproken op tv. Aanjagers hierin zijn (semi-)BN'ers die terminaal ziek zijn en daar maximale opening van zaken over geven, in de hoop daarmee het taboe, ongemak en de angst rondom dood en ziekte te slechten.

Een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling werd geleverd door filosoof René Gude, die in 2015 aan kanker overleed. Met zijn boeken (Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het, met Wim Brands) en zijn openhartige tv-optredens in De Wereld Draait Door ontketende hij een kleine berg aan artikelen over de voors en tegens van doodgaan voor het oog van de massa. 'Je moet het beest recht in de bek kijken' hield Gude ons voor.

Een recenter voorbeeld is zanger Jan Rot, die in april overleed aan kanker. Onder meer in zijn vaste column voor het Algemeen Dagblad berichtte hij uitvoerig over zijn ziekbed en de angst en vreugde in zijn laatste dagen.

Sinds enkele jaren is publiek sterven ook iets van gewone burgers geworden. Niet op tv of in de krant, maar op internet berichten zij over hun ongeneeslijke ziekte en het pad dat ze moeten afleggen naar de dood.

Ziekte en dood in het publieke debat

Een bekend bekend geval betreft Hans Nijhof, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die in 2019 overleed aan slokdarmkanker. Op zijn Twitter-account (@hansnijhof) schreef hij over de grote en kleine dingen in zijn leven - van de koffie die hem goed smaakte tot het gebruik van pijnmedicatie. Zijn nuchtere toon leverde hem een grote schare twittervolgers op, die bewonderend spraken over zijn positieve houding.

de Volkskrant nam dit internetfenomeen onder de loep en verzamelde ruim vijfduizend tweets die vanaf 2012 verschenen op Twitter in Nederland en in Amerika. Die berichten werden verzameld met het gebruik van steekwoorden als 'ziek', 'ongeneeslijk', 'terminaal' en zinsneden als 'ik ga dood' en 'ik zal sterven' (voor Amerika in het Engels.)

Van die vijfduizend tweets bleken iets meer dan duizend irrelevant, bijvoorbeeld omdat ze verzonden werden door een bedrijf en niet door een individu. Zo hielden we ruim 3.900 tweets over die we konden analyseren.

Een opmerkelijke bevinding is dat zulke tweets over ziekte en dood sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020 een hoge vlucht nemen. Van de 3.900 tweets verscheen ruim 47 procent vanaf 2020. Dit percentage staat niet helemaal vast, omdat Twitter een limiet stelt aan het aantal tweets dat je van langer geleden kunt verzamelen.

Een harde conclusie over de toename van tweets over ziekte en dood sinds 2020 valt niet te trekken. Voorstelbaar is dat het te maken heeft met de lockdowns, toen mensen meer tijd om handen hadden om te twitteren. Het kan ook voortvloeien uit het feit dat ziekte en dood toen sowieso het publieke debat bepaalden. In elk geval lijkt het uitbreken van de coronacrisis de ruimte vergroot te hebben voor openhartigheid over de eigen ongeneeslijke ziekte en de naderende dood.

Intieme en tragische materie

Vaak gaat het om mensen met niet heel veel volgers, van enkele tientallen tot een paar honderd. Ook op Instagram, TikTok, Facebook en op persoonlijke weblogs berichten terminaal zieken over doktersbezoeken, pijnlijke chemokuren, verdriet en angst, maar ook over weerbaarheid, de lichte momenten die er ook zijn en de berusting in het lot. Soms worden ze plotseling trending en roept de hartverscheurende inhoud van hun berichten duizenden reacties op. In andere gevallen reiken hun berichten niet verder dan familie, vrienden en collega's.

Wat beweegt mensen om zulke intieme en tragische materie op openbare socialemedia-accounts te delen? de Volkskrant sprak hierover met twee ongeneeslijk zieke socialemediagebruikers en een expert op het gebied van publiek sterven en palliatieve zorg.

'Laatst was ik op een feestje waar met geen woord werd gerept over mijn ziekte' vertelt de Veenendaalse René Prins tijdens een gesprek in een bar-restaurant bij hem om de hoek. 'Mensen hielden het bij: 'Ik volg je op Instagram, hoor.' Daarna kon ik gewoon even gezellig mijn avondje hebben. Als ik niet zo'n Instagram-account had, dan had ik waarschijnlijk moeten zeggen dat ik onlangs in het ziekenhuis heb gelegen. Dat vind ik helemaal niet leuk.'

Vorig jaar werd bij Prins (50) een zeldzame en ongeneeslijke vorm van longkanker aangetroffen, met uitzaaiingen in de lymfeklieren, schildklier, hart en nieren. Voor Prins, tot afgelopen april werkzaam als business development manager, begonnen toen ter controle en behandeling talloze bezoeken aan het ziekenhuis. Tegelijk stroomde zijn WhatsApp vol berichten van vrienden, collega's, kennissen en familieleden die wilden weten hoe het hem verging.

Om niet te veel tijd kwijt te zijn aan zulke communicatie, begon Prins in januari het Instagram-account Domme pech & ziek geluk (een openbaar account met bijna vijfhonderd volgers). Daarop documenteert hij zijn ziekteverloop en deelt hij persoonlijke ontboezemingen.

Prins: 'Ik kon soms een hele avond bezig zijn met antwoorden op alle WhatsApp-berichten die ik kreeg. Toen dacht ik: ik maak gewoon een Instagram-account aan en dan verwijs ik daarnaar. Dan post ik iets, mensen kunnen reageren met een like of een comment en daarna kan het gewone leven weer doorgaan.'

Naast het praktische nut diende het Instagram-account voor Prins ook een ander doel. Hoewel hij zijn hele leven een overtuigd niet-roker is, vreesde hij dat mensen buiten zijn directe vrienden- en familiekring toch zouden denken dat hij longkanker heeft gekregen door een tabaksverslaving. Via zijn Instagram-account probeerde hij die groep - collega's, verre vrienden en sommige familieleden - het juiste verhaal te vertellen.

Prins: 'Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel gelinkt worden aan roken. Je kunt zeggen: daar moet je schijt aan hebben. Maar het raakt mij toch. Dan kun je maar beter de regie in eigen handen houden.'

Afgelopen januari plaatste Prins zijn eerste berichten op Instagram. Hij schreef hij dat hij is getroffen door '#dommepech' en bij die uitzonderlijke groep niet-rokers hoort die toch longkanker kregen. Bij een volgend bericht, begeleid door een foto van een bergje pillen, vertelt hij dat zijn vorm van longkanker de ROS 1-variant heet (levensverwachting: anderhalf tot vijf jaar). De medicijnen die hij hier tegen slikt, slaan voorlopig goed aan, schrijft Prins, anders had hij 'dit naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen schrijven.'

De twee berichten verzamelden respectievelijk 13 en 16 likes en een handjevol reacties van vrienden en vreemden die Prins een hart onder de riem wilden steken.

'Ja, dat doet mij wel goed', zegt Prins over de reacties op zijn berichten. In totaal heeft hij 96 berichten gedeeld. Het aantal likes en reacties per bericht is toegenomen.

Tot tranen toe geroerd

Ook Peter Leenhouts (42) uit Odoorn vond in sociale media een handig middel om in één klap vrienden, collega's en familieleden op de hoogte te stellen van zijn diagnose en ziekteverloop. Leenhouts, voormalig sociaal werker en beleidsadviseur, kreeg in 2018 te horen dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker heeft (medullair schildkliercarcinoom). Een prognose heeft Leenhouts niet, daarvoor is het ziekteverloop te grillig, maar erg oud verwacht hij niet te worden.

Kort na de diagnose twitterde hij er enkele keren over. Uitvoeriger berichten verschenen een jaar later op zijn persoonlijke blog. Zijn eerste blog over zijn ziekte, van september 2019, heet 'Scan' en vertelt in detail hoezeer een ziekenhuisbezoek hem aangrijpt.

'Allereerst helpt schrijven me om mijn gedachten te ordenen', vertelt Leenhouts in een telefonisch gesprek. 'Ik doe het dus ook voor mezelf. Daarnaast heb ik een heel druk werkbestaan gehad, ik heb een hoop kennissen, er zijn veel mensen die zich betrokken voelen bij mij. Met hen moet ik ook communiceren over mijn ziekte. Met tweets en blogs kan ik ze allemaal in een keer laten weten wat er in mij omgaat, en hoe het er voor staat met de ziekte.'

In totaal schreef Leenhouts vijftien uitvoerige blogs. In een heldere stijl wisselt hij melancholische mijmeringen over zijn zoontje dat aangrijpende vragen stelt over ziekte en dood af met blogs over de fnuikende bureaucratie in de gezondheidszorg. Behalve het praktisch nut hoopt Leenhouts dat zijn blogs, 'zonder hoogdravend te willen doen', de lezer ook emotioneel raken en iets voor lotgenoten betekenen. In reacties onder zijn blogs en op Twitter laten lezers weten dat ze tot tranen toe geroerd zijn en zijn teksten 'herkenbaar' vinden.

Leenhouts: 'Een paar maanden geleden kreeg ik een bericht van een vrouw die dezelfde vorm van kanker heeft als ik. Zij schreef me dat ze mijn blog met haar familie gedeeld heeft omdat ik woorden geef aan dingen die zij niet goed kan uitleggen.'

Een ander doel dat Leenhouts met zijn blog voor ogen heeft moet zich later uitbetalen, als hij er niet meer is. Leenhouts heeft twee jonge kinderen, die nog te klein zijn om te doorgronden waar hun vader op het moment emotioneel doorheen gaat.

Leenhouts: 'Door gesprekken met mensen die vroeg een ouder hebben verloren, heb ik geleerd dat het waardevol kan zijn om later iets terug te lezen dat door die overleden ouder geschreven is. Ik kan mijn kinderen nu niet alles vanuit het grotemensenperspectief vertellen, maar als ze ouder zijn en mijn blogs teruglezen, dan hoop ik dat ze er iets aan hebben. Misschien bundel ik de blogs in een boek voor ze - ik ben er nog niet uit wat ik er precies mee ga doen.'

Het warme bad dat sociale media ook kunnen zijn

Rob Bruntink, schrijver en journalist met uitvaart- en palliatieve zorg als specialisatie, is het ook opgevallen dat er in de afgelopen twee jaar veel meer socialemediaberichten verschijnen waarin mensen openhartig zijn over ziekte en de naderende dood - soms die van zichzelf, soms van anderen.

Op zijn computer heeft Bruntink een kleine verzameling screenshots van zulke tweets, verzameld sinds de eerste coronagolf. Daartussen staan mensen die schrijven dat ze stoppen met een behandeling omdat hun lichaam 'niet meer sterk genoeg' is. Maar ook mensen die aankondigen dat een geliefde binnenkort euthanasie krijgt.

'Ik zie veel berichten over kanker, dementie en hartfalen voorbij komen' zegt Bruntink, medeoprichter van bureau Morbidee, dat de dood bespreekbaar probeert te maken in het onderwijs, de zorg en andere organisaties. 'Wat ik fascinerend vind, is dat ook mensen met niet zo heel veel volgers dit soort berichten delen - waarom doen ze dat?'

Bruntink wil benadrukken dat de groep die dit soort berichten deelt slechts een fractie vormt van het totale aantal mensen (circa 150 duizend) dat jaarlijks overlijdt in Nederland. Dus van een hausse aan publieke sterfbedden op sociale media wil hij niet spreken. Ook wil Bruntink zich niet wagen aan al te stellige verklaringen voor de toename van dit soort berichten. Wel heeft hij verschillende vermoedens.

Een daarvan betreft de aard van sociale media: we delen er alle ervaringen op die we opdoen in het leven, van de kop koffie die je vanmiddag dronk tot de geboorte van een kind. In dat palet aan ervaringen tref je nu eenmaal ook dood en ziekte.

Een ander vermoeden betreft het warme bad dat sociale media ook kunnen zijn, in het bijzonder voor mensen die door een moeilijke tijd gaan. Emotionele hartenkreten en tragische gebeurtenissen die gedeeld worden, kunnen soms op een golf aan reacties rekenen.

Bruntink: 'Ik heb het mezelf ook wel afgevraagd: mocht ik ongeneeslijk ziek worden, zou ik er dan over twitteren? Misschien wel. Een like krijgen op je bericht, mensen die schrijven dat ze een kaarsje voor je zullen branden - dat kan hartverwarmend zijn. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen gemakkelijk in een isolement raken. Via sociale media kun je dan toch contact houden met anderen.'

Uit de data-analyse die de Volkskrant maakte van de 3.900 verzamelde tweets valt niet eenduidig op te maken wat de beweegredenen zijn voor mensen om over hun ziekte of naderende dood te berichten. Wel zijn er andere conclusies te trekken.

‘Heel veel sterkte’ is een van de meest voorkomende reacties op berichten over ziekte en dood. ‘Heel veel sterkte’ is een van de meest voorkomende reacties op berichten over ziekte en dood.

Een interessante trend: Nederlandse twitteraars lijken iets minder makkelijk uit het lood te slaan door berichten over ziekte en dood dan Amerikaanse. Amerikanen reageren vooral verdrietig en vol medelijden op zulke berichten. Nederlanders houden het hoofd iets koeler. 'Heel veel sterkte' is een van de meest voorkomende reacties op berichten over ziekte en dood.

Dit positieve sentiment zie je ook terug in de socialemedia-uitingen van de mensen die ongeneeslijk ziek zijn of op het punt staan te overlijden. Ze laten ruimte voor angst, verdriet, frustratie en woede, maar overheersend is een zekere weerbaarheid - er spreekt uit hun berichten nog volop levenslust en ook berusting in hun lot.

Meer genieten dan normaal

Op het moment dat we hem spreken zegt René Prins uit Veenendaal zich goed te voelen. Een enkele keer grijpt hij naar zijn hoofd om een opkomende pijnscheut te onderdrukken - veroorzaakt door de uitzaaiingen die recent in zijn hersenen zijn gevonden.

Ondanks zijn onvermijdelijke en wellicht spoedige einde, is Prins goedlachs en relativerend over zijn ziekte. Zijn goedgehumeurde natuur klinkt ook duidelijk door op Instagram, waar hij onder andere bericht over de 'droomauto' (een Mini Cooper S) die hij onlangs heeft gekocht en waar hij 'met een hele grote glimlach' in rondrijdt. Ook schrijft hij over culinaire pleziertjes - een bezoekje aan een Grieks of Italiaans restaurant.

Zelfs in de droevige berichten die hij plaatst, is de positieve noot zelden ver weg. In een liefdevolle post over zijn vrouw Marlous schrijft Prins, die weet dat hij niet oud zal worden met haar, dat hij vastbesloten is 'om nog lang gelukkig te blijven met de mooiste, liefste en sterkste vrouw ter wereld.'

Prins: 'Ik heb een Instagram-bericht klaarstaan over de geur van geroosterd brood. Dat eten mijn stiefzonen elke ochtend graag. Vroeger dacht ik er nooit aan, maar nu kan ik echt even stilstaan bij die geur. Ongeneeslijk ziek zijn betekent ook dat je van sommige dingen meer kunt genieten dan normaal. Dat wil ik ook meegeven via Instagram.'

Een week na het gesprek plaatst Prins een nieuw Instagram-bericht. De begeleidende foto, een ontbijtje op een dienblad, is gemaakt in het Radboudziekenhuis. De dag daarvoor werd Prins met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege ondraaglijke pijn in zijn borststreek. Er bleek vocht in zijn hartzakje te zitten, een gevolg van de kankeruitzaaiingen. Als er niet snel ingegrepen was, dan had het fataal kunnen aflopen. Hij is in overleg met zijn artsen over de juiste behandeling.

Maar voordat het zover is wil hij genieten van het ontbijtje en de rust in het ziekenhuis. Hij sluit af met verschillende hashtags: #nevergiveup, #notimetodie, #ontbijtopbed, #koffie.

Met medewerking van Bruno Nadalic Sotic (data-analyse).