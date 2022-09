De agressieve en giftige valse wolfspin is met een grote opmars bezig. Vergeleken met een jaar geleden is het beest in Nederland twee keer zo vaak gezien: elk jaar lijkt het aantal valse wolfspinnen dat wordt waargenomen zich te verdubbelen. "De valse wolfspin heeft zich hier definitief gevestigd."

Dat stelt spinnenspecialist Jinze Noordijk van het Kenniscentrum Insecten. In een jaar tijd (van september 2021 tot september 2022) werden er ruim 500 exemplaren van de giftige spin waargenomen. Het jaar ervoor waren dat er maar 225, van september 2018 tot september 2019 maar 41.

Hoeveel er daadwerkelijk in het land zijn, is niet te zeggen. "Ze houden zich heel erg verborgen." Maar de spin kan bij elke worp wel 300 tot 400 nakomelingen krijgen, waarvan er tientallen overleven. "Het is superduidelijk dat de spin hier niet meer weg te denken is."

Door klimaatverandering

De spin wordt vooral veel gezien in Nijmegen, Arnhem, Utrecht en het zuiden van Limburg. "Maar eigenlijk is de spin overal al wel gezien, behalve in Flevoland." De spin kwam aanvankelijk vooral in het zuiden van Europa voor. Maar door de klimaatverandering gedijt het beest nu ook goed in Nederland. Dat geldt voor veel meer insecten. "Het aantal nieuwe soorten is bijna niet meer bij te houden, het gaat om tientallen per jaar."

Nog grotere en snellere

Zo wordt ook de jachtkrabspin al gezien, een spin die eigenlijk vooral in (sub)tropische gebieden voorkomt. "Die gaat zich hier ook vestigen." De spin is vergeleken met de huisspinnen die we gewend zijn een stuk groter: het lijf kan wel 5 centimeter groot zijn, de poten hebben een spanwijdte tot wel 15 centimeter. Ter vergelijking: een huisspin heeft een lichaamslengte van nog geen centimeter, een wolfspin van 4 centimeter. "De jachtkrabspin is ook veel sneller dan de meeste andere spinnen."

De wolfspin is voor mensen een wat vervelender exemplaar dan de meeste andere spinnen. Op zich kunnen gewone spinnen net zo goed en pijnlijk bijten als de wolfspin: een beet kan aanvoelen als een steek van een wesp. "Maar de meeste spinnen lopen van je weg als je er bijvoorbeeld met je hand naartoe gaat. De wolfspin daarentegen gaat in de aanval, is agressiever."

Komend weekend is er een landelijke spinnentelling. Vorig jaar werd de kruisspin, te herkennen aan een wit kruis op het achterlijf, in een vergelijkbaar weekend het meest geteld.