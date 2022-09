Even knuffelen met de baas. In een middelgroot familiebedrijf in Bleiswijk was dat aan de orde van de dag. En niet omdat het personeel dat zo leuk vond, maar omdat de directeur het verlangde. Nee zeggen was eigenlijk geen optie. Een magazijnmedewerker die er niet meer tegen kon en zijn arbeidscontract wilde laten ontbinden, kreeg onlangs gelijk van de rechter. Het bedrijf moet hem ruim 56.000 euro betalen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Advocaat van de medewerker, Nalinie Pershad, spreekt van een zeer bijzondere kwestie. "Ik doe veel arbeidsrecht, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Echt zo'n zaak waarvan je denkt: dat kan niet waar zijn."

Volgens diverse getuigen was het maken van seksueel getinte grappen schering en inslag binnen het bedrijf. Een werknemer vertelde dat hij de directeur iedere dag een kus moest geven en uiteindelijk na zestien jaar is opgestapt bij het bedrijf omdat hij eraan onderdoor ging. Ook anderen zegden hun baan op na seksueel grensoverschrijdend gedrag van de baas.

Ziekmakende bedrijfscultuur

Er loopt momenteel ook een strafzaak tegen de directeur, omdat die tijdens het toiletbezoek iets tegen een werknemer had gezegd over diens geslachtsdeel en hem vervolgens bij de ballen greep. De directeur spreekt van een 'ballentik', niets meer en niets minder dan 'kleedkamerhumor'. Maar de kantonrechter kan er niet om lachen. "Een directeur gaat hiermee ver over de schreef. Het is juist aan hem om hier paal en perk aan te stellen, om voor alle werknemers een veilige werkomgeving te waarborgen." De rechter spreekt van een 'ziekmakende bedrijfscultuur'.

De directeur ontkent niet dat hij knuffelt met werknemers. Volgens hem hoort het bij de bedrijfscultuur. "Knuffelen deed ik bij gelegenheid met vrijwel alle collega's", verklaarde hij. Maar volgens de man die om ontbinding van zijn arbeidscontract vroeg, ging het veel verder. Hij moest telkens seksueel getinte grappen aanhoren en bij het dragen van een korte broek riep de baas dat hij 'sexy kuiten' had. De werknemer kreeg ook een gasbarbecue aangeboden met als begeleidende tekst: 'Gaat wel veel knuffels kosten'.

"Dat deze werknemer niet de enige was met deze klachten, zegt natuurlijk ook wel iets", zegt advocaat Pershad. "En er melding van doen was ook moeilijk, want de vertrouwenspersoon was de zoon van de directeur."

Ernstig verwijtbaar handelen

Het bedrijf verwijt de werknemer, alleenstaande vader van twee kinderen, dat hij nooit officieel melding heeft gemaakt van zijn onbehagen. Maar de kantonrechter snapt te begrijpen dat dat nooit is gebeurd, omdat de directeur hoogstpersoonlijk alle beloningen vaststelde. De magazijnmedewerker had bovendien een voor die functie behoorlijk hoog brutoloon van 3151 euro per maand, een auto van de zaak en een premievrij pensioen. De kans dat hij bij een andere werkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden zal krijgen, is niet zo groot.

De rechter vindt hoe dan ook dat een directeur afstand moet bewaren tot het personeel. "Een directeur kan niet van werknemers verlangen dat ze regelmatig met hem knuffelen, ook niet als dit (mogelijk) met instemming gebeurt. Dit is een volstrekt ongepaste en onacceptabele omgangsvorm binnen een bedrijf." De rechter is van oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de directeur en stelt dat de werknemer recht heeft op 6300 euro transitievergoeding en een billijke vergoeding van 50.000 euro, omdat sprake was van een onveilige werkomgeving. Verder vindt de rechter dat van de vergoeding een afschrikwekkende werking uit moet gaan.

Advocaat van de directeur, Dennis Oud, kon niet reageren op de kwestie.