Als mannen een kleurtje op hun nagels doen, kunnen ze rekenen op negatieve reacties. Nagelstyliste Eva Dona ziet desondanks meer mannen met nagellak, maar ook toenemende weerstand.

Feike Boschma (28) zit op een stoel bij Lunar Beauty gelegen aan de Graafseweg in Nijmegen. Zoals elke paar weken brengt hij een bezoekje aan de nagelstudio. Dat begon een jaar geleden, toen hij een remedie zocht tegen nagelbijten. Zijn zelfgelakte nagels bladderden steeds af, daarom besloot hij naar een nagelstudio te gaan.

"Welke kleur wordt het vandaag?" vraagt nagelstyliste Eva Dona (25). Ze zit tegenover hem, klaar om zijn nagels onder handen te nemen. In het afgelopen jaar heeft zij haar clientèle zien veranderen, steeds meer mannen komen bij haar langs. "Soms zijn het alternatieve of excentrieke types, maar de meesten zijn doorsnee mannen tussen de twintig en dertig jaar", vertelt ze. "Maar die komen wel echt pas sinds dit jaar." Boschma knikt instemmend: "Ik ben ook gewoon docent en in mijn vrije tijd houd ik van wielrennen." Zijn vriendin, die in de hoek van de kamer zit, glimlacht.

Mannelijkheid

Tegelijkertijd hoort Dona ook dat haar mannelijke klanten negatieve reacties krijgen. "Ze krijgen veel haatreacties", vertelt ze. "Zo worden ze voor homo uitgemaakt." Volgens haar roepen de vervagende gendernormen veel boosheid op. Veel mensen blijven zich vasthouden aan dat nagellak iets is voor vrouwen. "Over een aantal jaar is nagellak niet meer iets typisch vrouwelijks. Bij mij in de nagelstudio komt ieder soort mens."

Boschma vindt de ophef overdreven: "Een echte man draagt juist nagellak." Hij vindt het stoer dat mannen zich zelfverzekerd genoeg voelen om vrouwendingen te doen. Ook hij krijgt negatieve reacties. "In de kroeg wordt er raar naar mijn nagels gekeken", vertelt Boschma. "Dat zijn dan van die jochies die anders ook wel ruzie hadden gezocht." Hij haalt zijn schouders op: "Wat gaat het mensen aan wat ik met mijn nagels doe."

Vrouwen

Even verderop aan de Graafseweg draagt Elija Veenman (24) een racefiets op zijn schouders. Hij keurt schelden af, maar hij begrijpt wel waarom er heftig wordt gereageerd op mannen met nagellak. "Conventioneel is nagellak voor vrouwen", vertelt hij. "Mensen zullen onbewust toch snel die verbinding maken." Ook hij betrapt zichzelf erop dat hij toch sneller denkt dat een man met nagellak wat vrouwelijker is. Al zou hij dat wel sneller bij roze nagelkleur hebben dan bij zwart. Hij hoopt dat het stigma ervan afgaat, maar zelf zou hij geen nagellak dragen. "Niet mijn stijl", zegt hij.

Terug bij de nagelstudio heeft Boschma besloten welke kleur hij wil: zwart. Hij houdt het liever wat neutraler. Dat heeft niets te maken met nare reacties, maar felle kleuren leiden hem af. Zijn wenkbrauwen en wimpers zou hij nooit laten doen. "Te vrouwelijk?" grapt Dona. Het tweetal begint te lachen. Boschma belooft de volgende keer te compenseren met een 'vrouwelijker' nagellakkleurtje.