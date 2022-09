Hij trommelde vrienden, familie en collega’s op en haalde een hele tuin aan de Goudstraat in Apeldoorn leeg. Kevin Scholten van tuin- en landschapsarchitectenbureau Twente Groen Onderneming (TGO) uit Wierden was er klaar mee toen een klant al maandenlang niet betaalde.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met man en macht werd afgelopen zaterdag gewerkt, onder grote belangstelling van buurtbewoners. Maar voor Kevin Scholten van TGO was het geen grap. "We zijn al sinds maart dit jaar bezig met deze mensen. Ze wilden dat we de hele tuin aanpakten en vernieuwden. Dat was een enorme klus, want de tuin zag er niet uit en moest eerst leeg worden gehaald. Ik denk dat er misschien wel dertig jaar niets meer was gedaan aan deze tuin", legt de hovenier uit.

Het plan was te komen tot een onderhoudsvrije tuin met veel straatwerk en kunstgras. "We hadden alles al aangelegd. Eigenlijk waren we halverwege, er moest nog een veranda, een schuur en omheining worden gebouwd. Maar de aanbetaling werd maar niet voldaan", zegt Scholten.

En dat was een flink deel van de ruim 20.000 euro die de hele tuinverbouwing zou moeten kosten. "We hebben na verloop van tijd zelfs een deurwaarder gestuurd, maar niets hielp. Dan kun je kiezen voor een rechtszaak, maar dan wist ik dat het ook mij geld zou gaan kosten. En wat als deze mensen meer schulden zouden hebben? Dan was ik zo een van de vele schuldeisers en sta je achteraan in de rij."

Scholten besloot het rigoureus aan te pakken, trommelde vrienden , familie en collega's op en reed zaterdag naar Apeldoorn. "We hebben alles eruit gehaald", zegt hij. "Die mensen waren gewoon thuis, maar zijn niet naar buiten gekomen. Al het straatwerk, kunstgras, alles hebben we losgehaald en weer meegenomen. Een flinke klus, maar het werd een principekwestie."

Want uit de kosten is Scholten zeker niet, ook niet nu hij zijn materiaal weer heeft meegenomen. Veel steenwerk was namelijk aan elkaar gemaakt met voegen. "Dat kan ik allemaal niet meer gebruiken, helaas. Het werd op een gegeven moment meer een statement."

Spandoek voor de tuin

Tijdens het leeghalen van de tuin hing Scholten zelfs een spandoek op met de tekst: 'Deze klant heeft ons flink bedonderd, geen enkel factuur en/of aanmaning betaald. Daarom halen wij vandaag ONZE spullen terug en wordt deze tuin dus leeggehaald!'

Scholten: "Die mensen beweerden steeds dat het geld onderweg is, maar van betalen kwam maar niets. Dan houdt het op. Als ik vind dat ons gruwelijk veel onrecht wordt aangedaan, dan grijp ik in. Dan wordt het een principekwestie."

Videofragmenten van het leeghalen van de tuin werden door Dumpert.nl gepubliceerd, waar te zien is dat er ook veel buren getuige zijn en het voorval filmen. Net na het weekend is de tuin een grote woestenij, alleen voor de achterdeur staat nog wat kinderspeelgoed.

De bewoners van het pand willen niet inhoudelijk reageren. "Wij weten beter", zegt een van de bewoners nog wel, die na meerdere keren vragen niet haar kant van het verhaal wil vertellen. "Hier laat ik het bij."