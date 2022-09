Het was een we've got him-moment. Na een zomer lang speuren kon de politie zondag eindelijk iemand aanhouden voor openbare zelfbevrediging bij de Bisonbaai. Maar er lijken méér viespeuken actief te zijn rond de zwemplas in Ooij. Waarom doen zij dit?

Lang dacht de politie dat één man verantwoordelijk was voor alle naaktoverlast rond de Bisonbaai deze zomer. Vanaf de eerste klacht in mei, kwamen alle daaropvolgende meldingen die de politie binnenkreeg op hetzelfde neer. Telkens werd min of meer hetzelfde signalement doorgegeven van de man die stiekem badgasten begluurde en zich in het openbaar af zou trekken.

Inmiddels lijkt het erop dat er deze zomer meerdere zelfbevredigers actief zijn geweest in het gebied. Die indruk bestaat sinds zondag een dertigjarige Drutenaar op heterdaad is betrapt wegens masturberen bij de Bisonbaai. Zijn uiterlijk komt totaal niet overeen met de signalementen die de politie eerder kreeg. Wijkagent Pieter Koolhout zegt er inmiddels vanuit te gaan 'met twee of drie schennisplegers' te maken te hebben gehad.

Waarom?

Meerdere masturberende mannen rond de Bisonbaai dus. Een recreatieplas, waar openbare zelfbevrediging de voorbije vijftig jaar tot een terugkerende traditie uitgroeide - zo weet oud-politieman Henk Baron uit Ooij. Dat werpt de vraag op wáárom? Wat is de reden dat meerdere kerels besluiten zich voor het oog van anderen af te trekken?

"Een interessante én lastige vraag", zegt psycholoog Ileen Balk van het in gedragsverandering gespecialiseerde Nijmeegse bureau Shift. "Wat motiveert mensen om iets te doen wat zo sterk ingaat tegen de norm van wat wij normaal vinden?"

Ze vermoedt dat het te maken heeft met een zoektocht naar spanning. Vergelijkbaar met wat mensen doen die keer op keer winkeldiefstallen plegen. "Het gaat dan om de extase en adrenaline die je krijgt als je iets doet wat eigenlijk niet mag. Dat gevoel kan een verslavend effect hebben, waardoor iemand dat gedrag nóg een keer wil vertonen."

Het stoppen van dat gedrag is lastig, meent Balk. Al heeft ze wel een tip voor Bisonbaai-bezoekers die plots geconfronteerd worden met een schennispleger. "Volgens mij kun je het beste niet geschokt reageren. Ga niet schreeuwen of rennen en besteedt zo min mogelijk aandacht aan die persoon. Zo geef je de persoon die naakt uit de bosjes springt niet wat hij zoekt. Ze willen juist shockeren."

Pakkans

Wijkagent Koolhout heeft nog een aanvullend advies: bel direct de politie. "Zondag kwamen we de schennispleger op het spoor door een directe tip van een Bisonbaai-bezoeker. Als mensen meteen contact met ons zoeken als iemand iets vreemds doet, verhoogt dat de pakkans enorm."