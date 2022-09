Afgelopen weekend trok een aantal regeringen tientallen miljarden uit om de energiesector te behoeden voor omvallen. Reden: de opnieuw fors gestegen gasprijs. Energiebedrijven blijken kwetsbaar door de hoge waarborgsommen die ze moeten betalen aan gasleveranciers.

‘Onder de huidige omstandigheden komen alle ingrediënten samen voor een Lehman Brothers-scenario voor de energiesector.’ De waarschuwing die de Finse economieminister Mika Lintilä afgelopen weekend gaf, was ongekend: ineenstorting van de Europese energiesector dreigt, mogelijk gevolgd door andere delen van de economie. Net als in 2008, toen zakenbank Lehman Brothers omviel en de financiële sector dreigde mee te sleuren.

Lintilä reageerde met zijn noodkreet op de aankondiging van het Russische energiebedrijf Gazprom, dat de belangrijke gasverbinding Nord Stream 1 langer gesloten houdt. Deze mededeling kon maar één ding betekenen: de gasprijzen, vorige week net flink gedaald, zullen maandag weer omhoog spuiten, aldus Lintilä. De voorspelling van de Finse economieminister kwam uit, de Europese gasbeurs opende maandag 30 procent hoger.

Elke burger kent inmiddels de gevolgen van de hoge gasprijs, maar waarom dreigen energiebedrijven juist nu om te vallen? Dit heeft alles te maken met zogenoemde margin calls of waarborgsom. Veel energiebedrijven en -handelaren verkopen hun klanten gas dat ze niet bezitten. Soms zitten er weken, maanden of bij langetermijncontracten zelfs jaren tussen verkoop en levering. Stijgt in de tussentijd de prijs, dan wil de gasleverancier zeker weten dat het energiebedrijf of het handelshuis het gas tegen het moment van levering nog kan betalen. Hiervoor moet een waarborgsom worden betaald, de margin call. Valt het energiebedrijf om, dan krijgt de leverancier toch zijn geld.

Als de energieprijzen sterk stijgen, groeit ook de omvang van de waarborgsom. De laatste weken zijn de bedragen enorm opgelopen. Een Fins bedrijf zag zijn margin calls afgelopen week groeien van 1 miljard naar 5 miljard euro. Zo veel cash hebben energiebedrijven niet in handen. Banken doorgaans wel, maar die zijn huiverig geworden garant te staan, omdat ze bang zijn dat energiebedrijven failliet gaan en ze hun geld niet meer terug zien. Dus willen ze geen of minder snel leningen verstrekken en zijn veel energieconcerns en -handelaren in acute financiële nood geraakt.

Geld is niet weggegooid

Voor sommige dreigt zelfs een doodklap als overheden niet snel bijspringen en de garantstelling van banken overnemen, zei de directeur van een groot energieconcern zondag tegen de Financial Times. Finland, Zweden en ook Tsjechië kondigden afgelopen weekend aan de markt te ondersteunen. Finland trok omgerekend ongeveer 10 miljard euro uit, Zweden 23 miljard.

Dit geld is niet ‘weggegooid’: het is een garantstelling, bedoeld om zekerheid te bieden en zo de markten te kalmeren. Zo hielp Duitsland eerder energiereus Uniper, die in grote problemen was gekomen doordat het de hogere gasprijzen niet kon doorberekenen aan zijn klanten. Dat zijn veelal Duitse gemeenten, die langlopende, goedkope contracten hadden, terwijl Uniper kostbaar gas moest inkopen. Komende vrijdag komen de Europese energieministers bijeen om onder meer te spreken over noodkredieten voor de sector.

Het ministerie Economische Zaken en Klimaat zegt geen signalen te hebben dat Nederlandse energiebedrijven in grote financiële problemen verkeren, afgezien van de ondernemingen waarvan dit eerder al bekend was. Er is daarom geen sprake van financiële ondersteuning, aldus een woordvoerder. Het ministerie zegt de zaak in de gaten te houden. ‘We spreken geregeld met energiebedrijven, waarbij de gevolgen van de hoge prijzen ook een onderwerp zijn.’

Omdat het met margin calls gaat om heel veel geld dat op korte termijn nodig is als onderpand, is het een probleem dat vooral optreedt als de prijzen stijgen. Het lijkt erop dat Poetin, die de gasprijs vorige week zag kelderen, de onrust op de Europese energiemarkt wil vergroten door Nord Stream dicht te houden.

Tegelijk met de steun die afgelopen weekend werd aangekondigd, kwam Duitsland met een opmerkelijke maatregel: het land zegt enorme overwinsten van groenestroombedrijven en kerncentrales te gaan afromen. Energiebedrijven die nauwelijks afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, maar wel een hoge stroomprijs ontvangen, moeten meebetalen om de nood te lenigen van hun fossiele collega’s en burgers, oordeelt Berlijn.