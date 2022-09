Nu het collegejaar op het punt van beginnen staat, zwaaien talloze kinderen af om hun intrek te nemen in een studentenhuis. Voor veel ouders geen opluchting, maar een ingrijpende gebeurtenis.

Als je kinderen uitvliegen, is dat een heel dubbel gevoel'', ervaart Esther Goedegebuure (52), moeder van twee studerende zoons en een schoolgaande dochter "Je bent blij dat je ze onafhankelijk genoeg hebt afgeleverd om de wijde wereld in te trekken en gunt ze een geweldige studententijd. Tegelijkertijd is het een rouwproces. Ik mis ze. En ik mis ons gezin zoals het was. Die heerlijke bubbel waar we altijd in zaten is uiteengespat.''

Flink slikken

Er zijn vast ouders te vinden die een zucht van opluchting slaken wanneer hun kinderen het huis verlaat, maar voor velen - heel onfeministisch vaak vooral de moeders - is het flink slikken als de kuikens hun vleugels uitslaan: het legenestsyndroom. Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden is het geen klinische aandoening. Maar dat maakt het niet minder echt of erg.

Het nest hoeft trouwens niet volledig leeg te zijn om al overspoeld te worden door dat gevoel, merkte ook Goedegebuure. Die vond het juist het ergste toen haar eerste kind het huis uit ging. "Ik had toen nog twee kinderen thuis zitten, maar toch had ik gierende heimwee naar mijn oudste. Ik miste zelfs de natte handdoeken op de grond en de rommel. 'Heb ik wel genoeg genoten?' vroeg ik me regelmatig af. Ineens realiseerde ik me dat de periode dat je met je volledige gezin samenleeft op de tijdbalk van je leven maar een heel klein blokje is. Ik kan enorm sentimenteel een hele avond foto's en filmpjes kijken van toen ze klein waren, of dramatisch snikken om het besef dat ik nooit meer mijn neus in die dunne haartjes kan duwen.''

Ruimte voor nieuwe dingen

Daarnaast maakte Goedegebuure zich zorgen over de toekomst. "Zouden ze nog wel gezellig mee op vakantie gaan? En stel je voor dat ze op een gegeven moment zouden gaan verzuchten 'we móeten nu naar onze moeder'. Zo'n moeder wil ik helemaal niet zijn! Toen onze oudste zoon net weg was, was mijn man een paar dagen een beetje ontheemd. Vervolgens ging hij over tot de orde van de dag. Hij wees me erop dat er nu ruimte was voor zo veel nieuwe dingen. En het vooruitzicht van het grootouderschap, dat was toch ook heel leuk? Van die opmerking knapte ik ook niet bepaald op, haha.''

Nooit meer een avondvierdaagse

Ook Wanda Hartog (50) worstelt met het legenestsyndroom sinds een jaar geleden haar dochter uitvloog. Haar zoon vertrok drie jaar geleden al om te gaan studeren.

"Ik kan het niet echt verdriet noemen, maar wel hartzeer. Je neemt afscheid van het leven dat je had. Het besef dat deze fase voorbij is, komt op de meest onverwachte momenten. Toen de avondvierdaagse door de straat trok, bijvoorbeeld. Dat ga ik nooit meer meemaken, verzuchtte ik inwendig. En dat terwijl ik totaal geen zin meer zou hebben in die avondvierdaagse!''

Hartog verwijt niemand iets, maar kon niet rekenen op veel begrip van haar omgeving. "Wij zijn het eerste koppel in onze vriendenkring van wie de kinderen de deur uit zijn. Onze vrienden hebben nog jongere kinderen thuis. Zij kunnen zich simpelweg weinig voorstellen bij deze fase. In het begin heb ik mijn dochter wel een klein beetje gepusht om lekker vaak in het weekend naar huis te komen, maar ik snap best dat dat steeds minder wordt. Ik gun ze beiden ook hun eigen leven."

Onderdeel van je identiteit

Goedegebuure zocht zelfs hulp bij een therapeut waar ze af en toe al kwam. Ze vond het vooral een geruststelling dat de psycholoog haar vertelde dat ze recht had op dit gevoel. "Ze noemde het een rouwproces en vond het logisch dat ik me zo voelde. Daardoor vond ik het eigenlijk nog stommer dat er zo weinig over gesproken wordt. Als je zoals ik, en vele andere vrouwen, altijd een goede baan hebt gehad en je bewust bent van de vele rollen die je vervult, past het blijkbaar niet om zo veel op te hangen aan het moederschap. Maar voor mij is het een enorm onderdeel van mijn identiteit, en het meest kwetsbare.''

Ook Hartog bezocht een coach voor een luisterend oor. "Toen ik praatte over mijn gemis, zei ze dat we altijd met elkaar in verbinding zouden blijven. Dat vond ik een mooi inzicht. Het is allemaal niet makkelijk, maar ik kijk met een open blik en nieuwsgierigheid naar de toekomst. Want er is nu heel veel ruimte voor mooie nieuwe dingen.''

Volgens psycholoog Marly Senden spelen meerdere factoren een rol of je wel of niet last krijgt van het legenestsyndroom. "Het hangt bijvoorbeeld ook af van de hechtheid van het gezin'', legt ze uit. "Als iedereen in het gezin altijd heel erg zijn eigen gang is gegaan, zal het minder heftig zijn wanneer een kind uit huis gaat. Daarnaast zullen moeders die heel erg verzorgend zijn en altijd alles voor hun kinderen hebben geregeld, er meer last van hebben als die zorg opeens wegvalt.''

Vul het nest weer

Het komt geregeld voor dat ouders relatieproblemen krijgen als hun kinderen het huis uit zijn. Heel verklaarbaar, vindt Senden: "Na jaren die grotendeels in het teken stonden van kinderen en werk, kun je elkaar een beetje uit het oog zijn verloren en kan het lastig zijn om ineens weer met z'n tweeën te zijn. Mijn advies bij legenestgevoelens - een syndroom is een ziektebeeld, dus die term vind ik bezwaarlijk - is allereerst altijd activering: ga iets dóen, ook al is het de eerste vijf minuten met tegenzin. Bedenk wat je vroeger leuk vond en pak dat weer op. Je ziet ook dat mensen hun lege nest weer gaan vullen, bijvoorbeeld met een pleegkind, een student in huis of een huisdier. Dat kan voor afleiding zorgen en het gemis verzachten.''

Dat laatste weet ook Goedegebuure. "We hebben een hond genomen, dus nu kan ik toch weer mijn neus in zachte haartjes stoppen'', zegt ze lachend.

Ook een specifieke opmerking van haar therapeut hielp haar. "Zij zei dat het gezin dan wel ophield te bestaan in de oorspronkelijke vorm, maar dat ik altijd moeder zou blijven. Dat vond ik heel mooi. Als laatste is het ook belangrijk om af en toe te lachen om jezelf en de situatie. Op onze ijskast hangen allemaal kinderfoto's en ik heb op zware momenten weleens met mijn ogen dicht iets te drinken gepakt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje grappig.''

Eerste hulp bij een leeg nest

- Neem een huisdier. Er zijn talloze honden die een baasje zoeken en jouw zorg nodig hebben.

- Haal sociale contacten aan, daar is nu weer tijd voor.

- Begin aan een nieuwe cursus of opleiding. Zo stimuleer je je geest en blijf je bezig.

- Zorg voor zingeving door vrijwilligerswerk, dan voel je je weer nodig.

- Probeer met behulp van een therapeut klachten die veroorzaakt worden door de menopauze te verminderen. De somberheid die gepaard kan gaan met de overgang kan namelijk de trieste gevoelens over het uitvliegen van je kind verergeren.