Afrika draagt nauwelijks bij aan klimaatverandering, maar wordt wel geteisterd door de gevolgen. In Rotterdam vroegen Afrikaanse leiders maandag op een top over klimaatadaptatie om westerse steun, want er is een steeds groter gat tussen het geld dat beschikbaar is om de gevolgen binnen de perken te houden, en het bedrag dat er echt nodig is.

Waarom was deze top nodig?

Het idee is dat Afrikaanse landen de gevolgen van klimaatverandering (langdurige droogte, hevige overstromingen) alleen het hoofd kunnen bieden door 'klimaatadaptatie': maatregelen die hen bestand kunnen maken tegen de opwarming van de aarde. Maar dat kost geld, en daarom hebben wereldleiders tijdens de klimaattop vorig jaar in Glasgow beloofd hun financiële steun voor dit soort aanpassingsprojecten in 2025 te verdubbelen naar ongeveer 40 miljard dollar. Probleem is dat dit toegezegde bedrag nog niet binnen is, én dat het bovendien niet genoeg is.

Afrika staat 'in de frontlinie van een klimaatnoodtoestand die het niet heeft veroorzaakt' en heeft meer internationale hulp nodig om die het hoofd te bieden, sprak premier Mark Rutte tegen de Afrikaanse regeringsleiders. 'We horen jullie oproep.'

Wat is er besproken?

Er is gepraat over een gezamenlijk plan, het zogenoemde Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP). 'Afrikaanse regeringen hebben hun eigen middelen daarvoor beschikbaar gesteld', zegt de organisator van de top, Patrick Verkooijen. Toch is er voor dat programma, dat zich richt op duurzame landbouw, infrastructuur en werkgelegenheid, nog een hoop extra geld nodig: volgens Verkooijen moet er voor dit programma 25 miljard euro worden opgehaald.

Volgens Ban ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die nu in het bestuur van Klimaatadaptatiecentrum GCA zit, is er ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven weggelegd. 'Afrikanen importeren meer dan 80 procent van hun eten', aldus Ki-Moon, 'waardoor zij nu 75 procent van hun inkomen uitgeven aan voedsel. Daar komt adaptatie om de hoek kijken: klimaatresistente zaden kunnen zorgen voor betere gewassen, waardoor er minder geld aan geïmporteerd eten uitgegeven hoeft te worden.'

Wie waren er bij de top aanwezig?

Er waren zeven Afrikaanse leiders naar Rotterdam afgereisd, onder wie Macky Sall, de Senegalese president die momenteel de voorzitter van de Afrikaanse Unie is. Ook waren onder meer premier Rutte, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, aanwezig.

En andere westerse leiders?

Andere Europese staatshoofden als Emmanuel Macron en Sanna Marin waren wel uitgenodigd, maar hadden tot grote teleurstelling van de Afrikaanse regeringsleiders afgezegd, en hun ministers of staatssecretarissen gestuurd. 'Voor Europese leiders was het makkelijker geweest om hierheen te komen dan voor ons, maar waar zijn ze?', vroeg Macky Sall zich hardop af. Ook anderen betreurden hun afwezigheid. 'Zij zijn immers de grootste vervuilers', zei de Congolese president Félix Tshisekedi.

De afwezigheid van de staatshoofden is opvallend te noemen, omdat Europese leiders wel graag deals willen sluiten met Afrikaanse leiders over grondstoffen als olie en (vloeibaar) gas.

Organisator Verkooijen stelt dat Europa en Afrika 'intrinsiek verbonden' zijn, waardoor de klimaatcrisis in Afrika ook een Europees probleem is. 'De gevolgen daarvan zullen zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld, met name in Europa. Handelsstromen worden ontwricht, en ook klimaatvluchtelingen zullen naar Europa komen. De realisatie van die wederzijdse afhankelijkheid was een nadrukkelijke boodschap uit de top.'

Is de bijeenkomst in zijn opzet geslaagd?

Enkele landen trokken de portemonnee, en er kwam in totaal 55 miljoen euro op tafel. Zo trok het Verenigd Koninkrijk 23 miljoen euro uit, Noorwegen 15 miljoen en Frankrijk 10 miljoen. Dat geld gaat naar een speciaal fonds dat Afrikaanse landen helpt om bijvoorbeeld hun landbouw en infrastructuur klimaatbestendig te maken. Hoewel dat bedrag lang niet hoog genoeg is, kan de investering volgens Verkooijen uiteindelijk goed zijn voor 5 miljard in adaptatieprojecten. 'Het is de vraag hoeveel politieke wil er gaat zijn', zegt Ki-Moon. 'Ik roep bij deze leiders op hun politieke ambities op te schroeven.'

Volgens Verkooijen is 'een collectie van concrete programmaonderdelen nu gefinancierd'. Toch geeft ook hij toe dat er nog grote stappen gemaakt moeten worden. Verkooijen hoopt dat die de komende weken worden gezet, in de aanloop naar de belangrijke COP27-klimaattop die over een paar maanden in Egypte wordt gehouden. 'De politieke temperatuur is vandaag verhoogd', zegt hij. 'De vraag is: hoever komen we de komende weken?'