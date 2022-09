'Hoger opgeleid' is de norm geworden in Nederland. Mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn inmiddels de grootste groep werknemers. Met een pijnlijk tekort aan middelbaar opgeleiden als keerzijde.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Rob Witjes, arbeidsmarktanalist bij het UWV, pakt de cijfers erbij. In 2007 had nog 30 procent van de werknemers een hbo- of wo-opleiding, in 2021 is dat gestegen naar 42 procent, en daarmee de grootste categorie. "Deze omslag zat er wel aan te komen, en het is intussen vrij geruisloos gebeurd", aldus Witjes.

Het is maar een getal, maar het bevestigt een aantal zeer ingrijpende trends. Ten eerste wordt werk steeds gecompliceerder, waardoor hogere opleidingen nodig zijn. De maatstaf hiervoor is het Isco-systeem, dat de complexiteit van banen met elkaar vergelijkt. "Je ziet in de vacatures geen wereldschokkende verschuivingen per jaar", zegt Witjes, "maar over vijf jaar genomen is er een beweging richting meer complexiteit".

Hoger en nog hoger

Er is er meer aan de hand. Jongeren sorteren voor op de verwachting dat er in de toekomst meer hoger opgeleiden nodig zijn en kiezen er vaker voor om door te leren. "Het aantal mbo-studenten zal de komende jaren afnemen door een verwachte krimp in de leeftijdsgroep en doordat meer jongeren naar het hoger onderwijs gaan", zegt Witjes. Het aantal hoger opgeleiden neemt dermate hard toe, dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt zich steeds meer manifesteert in beroepen met een middelbaar opleidingsniveau.

Dat ziet ook Gertrud van Erp, die zich namens werkgeversorganisatie VNO-NCW en mkb-Nederland bezighoudt met onderwijs. "We hebben heel lang gehamerd op hoger en hoger en dat is niet de beste weg. Er is nu een mismatch tussen werk en opleiding."

Onderwijsinstellingen merken die krapte ook. "Er wordt nu echt getrokken aan studenten", zegt Johan Spronk van ROC Midden-Nederland.

De heilige huisjes moeten eraan

Van Erp denkt dat een radicale herwaardering nodig is. "Nu schrikken ouders soms als hun kind een vmbo-advies krijgt. Dat beeld moet anders worden." Om dat te bereiken is veel meer flexibiliteit nodig, denkt ze. Opleidingsniveau is nu iets wat op vrij jonge leeftijd bepaald wordt en vrijwel vastligt.

Leren tijdens het werk, het zogenoemde leven lang ontwikkelen, zal veel gebruikelijker moeten worden en werkgevers moeten daar ruimte voor maken. "Het is nu te vanzelfsprekend dat een mbo'er doorgaat naar het hbo. Dat moet absoluut blijven kunnen, maar we kunnen veel meer doen om leren tijdens het werk te stimuleren."

Ook de vaak vanzelfsprekende koppeling tussen opleidingsniveau en arbeidsvoorwaarden, bovenal salaris, moet wat Van Erp betreft op de schop. "Iedereen zal zijn heilige huisjes opzij moeten zetten, want we lopen vast. Dan kom je er niet met weer een publiekscampagne voor waardering van mbo'ers. We zullen het echt moeten laten zien."

Stop de groenpluk

Ook Spronk ziet de oplossing in flexibeler opleiden, al moet dat wel tot een volwaardig diploma of certificaat leiden. De trend is richting een leven lang leren, denkt hij. Hij ziet ook de beroepsbegeleide leerweg (bbl), waarbij jongeren vier dagen werken en een dag studeren, snel groeien. Dat is een probaat middel tegen 'groenpluk', zoals het in jargon heet als een student voortijdig de opleiding verlaat om te gaan werken. Van Erp betoont zich ook 'een groot fan' van de bbl. "Dat kan wat ons betreft ook breder voor het hbo. En waarom niet voor wo?"

Tegelijk wil Spronk voorkomen dat die werkende studenten afhaken voor ze hun mbo-diploma hebben. "Anders vliegen ze er straks als eerste weer uit als de arbeidsmarkt omslaat."