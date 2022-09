Baarden zijn nog steeds populair. ­Liepen zo'n tien jaar geleden vooral de hipsters met een baardje rond, tegenwoordig lijkt een beetje man niet z­onder te kunnen. Hoe krijg je een mooie, volle baard en hoe verzorg je hem?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de oudheid was de baard het symbool van mannelijkheid en probeerden veel mannen een mooie volle baard te creëren. En ook tegenwoordig lijkt de opmars van de baard niet te stuiten. Een volle baard is sexy. Verschillende ­onderzoeken laten zien dat vrouwen mannen met baarden aantrekkelijker­ ­vinden.

Maar dat is niet de enige reden dat mannen hun baard laten staan, weet dé grooming expert van Nederland Coen Wulms: "Een baard kun je gebruiken om iets te maskeren in je gezicht. Een terugwijkende kin bijvoorbeeld of een slappe kaaklijn. Daarnaast zien mannen met baarden er ouder uit, en mannelijker en dominanter dan mannen met gladde gezichten. Mannen met baarden voelen zich ook mannelijker."

"Het is een gevoel dat kan ik niet uitleggen", zegt Ronald de Vreede alias DJ Beard. Hij werd in 2019 vijfde bij de World's Best Beard kampioenschappen in Antwerpen in de categorie 'natuurlijke baard'. "De baard hoort bij me. Mannen met baarden groeten elkaar en complimenteren elkaar met de baard. Zoals een compliment over de glans of dat hij er goed uitziet."

Genen en testosteron

Hoe krijg je zo'n volle baard? "Het is aanleg", meent De Vreede die een baard van 30 centimeter heeft. "Iedereen heeft zijn unieke baardgroei. Je kent zelf daarom je eigen baard het best. Het onderhouden van je baard kun je dan ook alleen leren door zelf te experimenteren en tijd aan je baard te besteden."

Je genen bepalen of je een mooie volle baard krijgt. Sommige onderzoeken suggereren dat vitamine D haarzakjes kan activeren. Vitamine B12 zou ook goed zijn voor de ­conditie van het haar en het verbeteren ervan. En de Vikingen, die toch over het algemeen flinke baarden hadden, aten vooral veel vis.

Toch heb je zelf niet veel invloed op de volheid van je baard. Testosteron speelt wel een rol, maar bepaalt vooral wanneer de baardgroei op gang komt. Het gaat er ook om hoe gevoelig de haarfollikels zijn voor die testosteron. Sommige mensen krijgen met een klein ­beetje testosteron al een flinke sinterklaasbaard, terwijl anderen lopende testosteronbommen zijn, maar niet meer dan een paar pluisjes op de kin krijgen.

Heb je de juiste genen van moeder natuur gekregen en wil je een mooie volle baard, dan is vooral geduld een goede zaak. De meeste mannen hebben pas een volwaardige baardgroei rond hun 35ste. Daarnaast begint een baard pas na een week of vier echt goed te groeien. Geef dus niet te snel op, maar hou het minstens vier weken vol. En heb je niet overal goede baardgroei, dan kun je een langere baard zodanig kammen en knippen dat je je zwakke plekken maskeert.

Temmen van de baard

Als de baard lang genoeg is, is het belangrijk om hem te temmen. Van de Vikingen is bekend dat ze kammen bij zich hadden, vaak gemaakt van beenderen. Niet alleen om het hoofdhaar te kammen, maar ook hun baard.

Voor alle gefatsoeneerde baarden gelden een paar universele regels. Allereerst de halslijn. Bij een nette baard hoort een gladde hals. De haren van de hals mogen niet zichtbaar zijn. Dus hoe korter de baard hoe hoger de hals glad moet zijn.

Ten tweede is de haargrens op de wangen van belang. Je kunt hier een rechte lijn van maken als je een wat breder gezicht hebt. Bij een smaller gezicht kun je een kleine kromming aan te brengen.

Ten derde de mond. Zorg bij een snor dat een millimeter huid boven de bovenlip zichtbaar is. Zo verander je niet in een soort pratende bol wol of een muppet.

Zelf je baard knippen is lastig, maar een kapper die jou en je baard begrijpt, is ook niet vanzelfsprekend. "Als de kapper zelf geen baard heeft, loop dan de kapper voorbij", zegt de Vreede. Eens in de maand knipt hij zelf zijn baard bij en dat is goed zelf te doen. "Doe dat op een rustig moment in het weekend als je niets aan je hoofd hebt. Eerst een paar minuten kammen met een zachte borstel en daarna trek ik een speciaal wit shirt met een diep V-hals aan. Die V-vorm gebruik ik om te zien hoe ik moet knippen."

Verzorging

Tenslotte is het belangrijk om je baard schoon te houden. Uit Zwitsers onderzoek bleek dat in een baard meer bacteriën zitten dan op de vacht van een hond. Daarbij moet ook gezegd worden dat op een gladgeschoren huid nog meer bacteriën zitten. Deze nestelen zich in de microscopisch kleine wondjes, die door het scheren ontstaan.

De Vreede besteedt per dag dertig minuten aan zijn baard. "Eerst wassen met lauw water. En af en toe een heel klein beetje conditioner. Dan met lauw water uitspoelen. Drogen met een föhn met koude lucht. En dan borstelen."