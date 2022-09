Onderzoek wijst uit dat steeds meer vrouwen fan zijn van de Formule 1. Hoewel de sport wil emanciperen, worstelt ze er ook mee. Wangedrag en vooroordelen zijn niet van de een op de andere dag verdwenen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant.

Twee beentjes trappen zich een slag in de rondte op de Julianalaan in Overveen, de straat die straks zal overgaan in de Zeeweg richting Zandvoort. Soms duwt de vader het jochie wat vooruit, de hand op de schouders. Een rugzak van Red Bull groter dan de romp van de jongen, sokken met het zwart-witte blokjespatroon van de finishvlag: duidelijk is waar de twee deze ochtend naartoe fietsen.

Het is een vertrouwd beeld: de liefde voor Formule 1 die van vader op zoon wordt doorgegeven. Toch is er iets aan het veranderen. Je ziet het aan de stroom die zaterdagochtend langs de boulevard richting de ingang van de Grand Prix Zandvoort trekt, klaar om de training en kwalificatie te bekijken. Zeker, de overgrote meerderheid is man. Vrienden in oranje T-shirts, vrienden in het donkerblauw-rood van Red Bull, veel knielange spijkerbroekjes ook vooral, het zomeruniform van de Nederlandse man. Maar al dat blauwe stretchdenim wordt geregeld onderbroken door wapperende rokjes. De vrouwelijke supporter rukt op.

De fanbase van Formule 1 wordt diverser en jonger, concludeerde marketingonderzoeksbureau Nielsen vorig jaar in een enquête onder 167 duizend liefhebbers wereldwijd. In 2017 was nog maar 10 procent van de deelnemers aan het onderzoek vrouw, in 2021 was dat 18,3 procent. Vooral in het Midden-Oosten en Afrika deden er veel mee. In 2021 bleek ook het aandeel respondenten dat de sport nog niet lang volgt flink gegroeid. Opvallend, aangezien Formule 1 typisch een hobby is die van generatie op generatie wordt doorgegeven, een sport met een vaste schare, hondstrouwe fans.

Toeval is het niet. Formule 1 is immers óók een hypercommerciële sport. En om zakelijk succesvol te zijn, moet een zo groot mogelijk publiek worden aangesproken. De afgelopen jaren werd ingezet op nieuwe doelgroepen: vrouwen, jongeren.

Liberty Media, eigenaar van Formule 1, ging een samenwerking aan met Netflix voor Drive to Survive, een documentaireserie over het wel en wee van de coureurs op én buiten het circuit. De makers kregen vrijwel onbeperkt toegang, uniek voor een van oudsher gesloten bolwerk waarbij fans maar moesten gissen wie er nou echt onder die helm schuilging. Drive to Survive is een hit: toen het vierde seizoen in maart op Netflix verscheen, stond het direct in 33 landen bovenaan.

Inhoudelijke rol

In 2018 ging de pitspoes in de ban, vrouwen zouden een prominentere, inhoudelijke rol moeten gaan spelen in de Formule 1. Er kwamen initiatieven om meisjes te enthousiasmeren voor motorsport. Sinds 2019 is er de W-Series, een kampioenschap alleen voor vrouwen, met de ambitie om de coureurs uiteindelijk door te laten stoten naar de koningsklasse. Toch zei Formule 1-baas Stefano Domenicali vorige week nog dat het 'zeer onwaarschijnlijk' is dat een vrouw daar de komende vijf jaar in start.

Die uitspraak leidde weer tot kritiek van Sebastian Vettel, volgens de Duitse autocoureur zou Domenicali meisjes ontmoedigen. Bernie Ecclestone, de vorige baas van de Formule 1, zei in 2016 dat vrouwen, hoe goed ze ook rijden, 'toch niet serieus genomen zouden worden.'

Aan de zonnige boulevard van Zandvoort verraadt een matrixbord ook een andere kant van de aanwezigheid van vrouwen in de Formule 1. Het steekt af bij de fier wapperende vlaggen. De bezoekers sjokken er goedgeluimd voorbij, maar de tekst erop laat zien dat het er ook weleens minder gemoedelijk aan toegaat: 'Onveilige situatie? Stuur dan SOS naar...'

Het bord is een herinnering aan de kater van de Oostenrijkse Grand Prix in juli, aan een sport die wel wil emanciperen, maar er tegelijk ook mee worstelt. In Spielberg vielen dronken Nederlanders vrouwen lastig. Het nieuws ging de wereld over, coureurs spraken zich uit. Het wangedrag zette spanning op het evenement in Zandvoort dit weekend: zou het thuis ook misgaan?

Familie-evenement

Robert van Overdijk, directeur van Dutch Grand Prix, benadrukte destijds dat Zandvoort een andere sfeer heeft: mannen gaan met een vriendengroep naar Oostenrijk, in de Nederlandse badplaats is het meer een familie-evenement. 'Hier hebben ze hun vrouw aan de ene hand en aan de andere hand hun kinderen', zei Van Overdijk, daarom zouden ze zich wat meer koest houden. Toch hebben ook dit weekend vrouwen zich bij de security gemeld. 'Minder dan vijf', zo liet de organisatie zondag weten.

'Na Oostenrijk heeft mijn telefoon anderhalve week roodgloeiend gestaan', zegt Svenja Tillemans (33), oprichter van Formule 1-vrouwen, een fanclub die samenkomt om naar de wedstrijden te kijken en een keer per jaar naar een Grand Prix gaat. 'Dames die in de rij stonden om drinken te halen, zijn door mannen in hun billen en borsten geknepen. Er werd 'daar moet een piemel in' geroepen.' Zelf was ze er niet bij in Oostenrijk, maar ze heeft ook weleens zoiets meegemaakt bij een wedstrijd.

Tillemans richtte de fanclub voor vrouwen zes jaar geleden op omdat ze de nare reacties op sociale media zat was. 'Wat weet jij nou van Formule 1?', kreeg ze vaak te horen als ze zich uitsprak, of: 'jouw enige recht is het aanrecht'. Bij vrouwelijke fans wordt vaak verondersteld dat ze louter kijken vanwege de coureurs. Ook Red Bull-baas Christian Horner trapte begin dit jaar nog in dit vooroordeel, toen hij de nieuwe generatie fans omschreef als 'jonge meisjes die kijken voor de knappe coureurs'. Na veel kritiek nuanceerde hij deze uitspraak.

Er heerst een haantjesmentaliteit onder mannelijke fans, zegt Tillemans, competitie. 'Je móét er veel van weten, je móét al heel lang kijken, je móét voor Max Verstappen zijn.' Dat is het verschil met haar fanclub, benadrukt ze: ook wie niet met de liefde voor de sport opgevoed is, voelt zich welkom.