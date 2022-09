Veel organisaties in de stad kampen met een tekort aan vrijwilligers. De strijd om onbetaalde krachten is moordend, en de 'verenigingsmens' sterft uit. 'De bereidheid om iets voor je vereniging te doen, zit niet meer in het bloed.'

"We zien dat de vraag naar vrijwilligers enorm is toegenomen na corona," zegt Eline Gelderblom, woordvoerder van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA), bemiddelaar tussen vrijwilligers en de organisaties die naar ze op zoek zijn. Waar de vraag is toegenomen, is het aanbod lager dan anders. Niet alleen bedrijven kampen na corona met grote personeelstekorten, ook veel organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers zien de tekorten toenemen.

Meerdere factoren spelen daar een rol in, volgens VCA. Zo stopten veel organisaties tijdens corona met vrijwilligerswerk. Veel van die vrijwilligers hebben in de tussentijd andere bezigheden gevonden. Tegelijkertijd zijn veel initiatieven die op pauze waren gezet, nu weer opgestart.

"Er is veel behoefte aan hulp en ondersteuning voor mensen in de stad," zegt Gelderblom. Om nieuwe mensen te vinden, start VCA daarom vandaag met de campagne 'Zet rap die eerste stap'. "Wij merken dat mensen zich er echt toe moeten zetten om de eerste stap naar vrijwilligerswerk te zetten," aldus Gelderblom. "Alle kleine stapjes van Amsterdammers kunnen een reuzenstap voor de stad betekenen."

Kleine groep

Afgelopen week trok de organisatie van het Dam tot Damweekend nog aan de bel. Om het evenement in het weekend van 17 en 18 september met 70.000 deelnemers door te laten gaan, zijn ongeveer 1500 vrijwilligers nodig. Die zijn nog lang niet allemaal gevonden.

Bij voetbalclub OSV is de situatie 'niet anders dan bij andere clubs', zegt kantinebeheerder Daniël Velthuis. "We hebben nog goede vrijwilligers, maar het zijn er niet zo veel. De bereidheid om iets voor je vereniging te doen, zit niet meer in het bloed. Verenigingsmensen worden zeldzaam."

OSV begint daarom dit seizoen met verplichte bardiensten voor elftallen. "Hoe dat gaat, gaan we dit seizoen ondervinden," aldus Velthuis. "Want we kunnen niet altijd op dezelfde kleine groep vrijwilligers blijven steunen."

Te groot aanbod

Volgens hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam is er geen sprake van een afnemend aantal vrijwilligers. "Het aantal stijgt juist," zegt hij. "Uit gegevens van het CBS blijkt dat zo'n 50 procent van de Nederlanders vrijwilligerswerk doet, gemiddeld vier uur per week."

Meijs ziet vooral dat de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen in Nederland enorm zijn. "Dus het probleem is niet dat er een tekort aan vrijwilligers is omdat mensen niet willen. Het gaat om moordende concurrentie tussen aanbieders." De hoogleraar wijst er daarbij op dat er 'steeds meer kan' in Nederland. Onlangs ging een nominatie voor de landelijke vrijwilligersprijs naar een voedselbank voor dieren, die ook nog vrijwilligers zocht.

Meijs raadt organisaties die vrijwilligers zoeken daarom aan om flexibeler te zijn met hun 'werktijden' en locaties, zodat ze kunnen inspelen op de beschikbaarheid van mensen. "Zij zouden ook meer moeten kijken naar groepsactiviteiten en het aantrekken van vrijwilligers met een instrumenteel doel, zoals het bevorderen van hun eigen gezondheid."

Mooiere stad

Gregor Rossen, voorzitter van soft- en honkbalvereniging Amsterdam Capitals uit Oost, zegt dat het vroeger veel vanzelfsprekender was dat er dingen moeten gebeuren bij een club en dat dat nu niet meer zo is. "Maar als je een vaste kern hebt die wat wil doen, dan gaat het wel. Alleen kost het wel steeds meer moeite om mensen daarvan bewust te maken."

Gelderblom hoopt dat de campagne van VCA voor veel nieuwe vrijwilligers zal zorgen. "Het is een kleine moeite en het is echt een heel groot plezier voor een ander," zegt ze. "Met zijn allen helpen we om van Amsterdam een mooiere stad te maken."