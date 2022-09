Als het Rijk de lage en middeninkomens niet stevig verhoogt, komt er een fikse toename van het aantal daklozen. Terwijl er in coronatijd al veel bijgekomen zijn, ook mensen met betaalde banen en kinderen. 'Het is héél zorgwekkend.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat zegt Maria van den Muijsenbergh, straatdokter en hoogleraar gezondheidsverschillen bij het Radboudumc in Nijmegen. Ook Valente, de branchevereniging van de daklozenopvang, heeft die vrees. Van den Muijsenbergh: "We zullen in het voorjaar echt veel meer huisuitzettingen krijgen omdat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen."

Verbod op huisuitzettingen

Volgens directeur Esmé Wiegman van Valente dreigt voor 'te veel mensen' de bestaanszekerheid weg te vallen en is dat in de daklozenopvang ook al te zien. "Het gaat allang niet meer om die kleine groep met verslavingsproblemen."

Ze pleit voor een onmiddellijk verbod op huisuitzettingen. "En ook het afsluiten van gas, water en licht zou verboden moeten worden. Want daklozenopvang is geen oplossing."

Aantal daklozen in coronajaren flink gestegen

Hoeveel daklozen er in Nederland precies zijn, is niet bekend. Volgens het CBS telde Nederland er op 1 januari 2020 naar schatting ruim 36.000, waarvan veruit de meesten van het mannelijk geslacht. Van den Muijsenbergh is ervan overtuigd dat het aantal daklozen in de afgelopen twee coronajaren flink is gestegen.

"Cijfers over die toename zijn er nog niet, want de cijfers die voorhanden zijn, lopen een jaar achter en zijn er alleen van de officiële opvang. Maar de mensen die in de bosjes en onder het viaduct slapen, worden niet gezien. En er is een grote groep die een dak boven het hoofd vindt bij vrienden of familie, maar geen eigen woning heeft."

Van den Muijsenbergh heeft in acht steden onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor dakloze mensen en daarbij ook onderzocht of er veranderingen waren in samenstelling of omvang in de daklozenpopulatie. "Die toename is er, en de groep verandert op een manier die zorgen baart. In coronatijd zagen we bijvoorbeeld ook een toename van onder meer het aantal zzp'ers, omdat die buiten de compensatieregelingen vielen."

Zwart werk kwijtgeraakt

Ook zag ze een toename van het aantal uitgeprocedeerde vluchtelingen: die hebben vaak zwarte baantjes als hulp in de huishouding, au pair, schoonmaker. "En die werden massaal ontslagen tijdens corona omdat de gezinnen waar ze werkten thuis gingen werken, of bang waren voor besmetting."

Een ander probleem is volgens Wiegman dat de uitstroom uit de opvang stokt, omdat er geen woningen beschikbaar komen. "Niemand weet wat er nu precies aan gaat komen en wanneer we het gaan zien, maar de druk op de opvang is nu al hoog."

De straatdokter is 'voor het eerst in mijn leven een beetje pessimistisch'

Zorgen om geld gaan de komende tijd niet alleen zorgen voor meer daklozen, ook komen er meer gezondheidsklachten en onnodige doorverwijzingen naar ziekenhuizen. Die voorspelling doet Maria van den Muijsenbergh, die naast hoogleraar gezondheidsverschillen bij het Radboudumc in Nijmegen ook nog een halve dag per week straatdokter is.

"Waar ik écht heel bezorgd over ben en zelfs voor het eerst in mijn leven een beetje pessimistisch van wordt, is wat de gevolgen zullen zijn van de hoge energieprijzen en de inflatie. Want dat treft niet alleen de mensen met bijstand maar iedereen met een lager inkomen. Daar gaan klappen vallen."

Maria van den Muijsenbergh is 'zéér bezorgd' over de gevolgen die de stijgende kosten voor levensonderhoud gaan betekenen voor mensen met een laag inkomen. Ze wijst onder meer naar een enquête van het Tijdschrift voor Verzorgenden (TVV), vakblad voor verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg, waaruit blijkt dat vier op de tien verzorgenden geldzorgen heeft. "Die hebben vaak een inkomen dat maar net iets meer is dan bijstandsniveau."

Lichamelijke klachten

Die geldstress zorgt, zo blijkt uit de enquête, bij een deel van hen voor lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, vermoeid zijn, slecht slapen en darmklachten. Ook zorgt de geldstress voor psychische klachten, zoals veel piekeren, depressieve gevoelens en constant eraan denken.

"Dat zijn verdorie wel mensen met een gewone baan die belangrijk werk doen. Waar gaan we als maatschappij naartoe? Het gaat dus allang niet meer over mensen met alleen maar een bijstandsuitkering of mensen die niet willen werken of welk stigma er doorgaans ook op gezet wordt."

Probleem is ook dat de uitstroom uit de daklozenopvang stagneert. "Volledig. Mensen die het leven weer op orde hebben en klaar zijn om uit te stromen naar een woning, kunnen dat niet omdat die woningen er niet zijn. En dan hebben we nog Oekraïners en een hele grote groep andere vluchtelingen die onderdak moet krijgen: het is echt verschrikkelijk."

Chronische stress

Los van de gevreesde toename van het aantal daklozen, is Van de Muijsenbergh ook beducht op effecten die de financiële zorgen zullen gaan hebben op de gezondheid en de gezondheidszorg. "Geldzorgen zorgen voor chronische stress en die heeft meerdere nadelige effecten. Door de hormonen die erbij vrijkomen heb je al meteen een hogere kans op het ontwikkelen van suikerziekte, op hart- en vaatziekten, op depressies, op immuunstoornissen, op onvruchtbaarheid. Chronische ziektes komen veel vaker voor bij mensen die stress hebben.

"Bewezen is ook dat kinderen die de eerste duizend dagen opgroeien in een situatie waarbij de ouders chronische stress hebben, veel meer kans hebben op zaken als autisme, astma en overgewicht."

"Een ander belangrijk effect van chronische stress is dat het je IQ verlaagt met 17 punten. Vaak treft het mensen die toch al minder 'gezondheidsvaardigheden' hebben, dus al minder goed weten hoe ze gezond moeten leven. Hun vermogen om gezond te leven wordt door die chronische stress nóg lager. En die stress remt je prefrontale cortex, het gebied in je hersenen waarin ons besturingssysteem zit dat ervoor zorgt dat we in staat zijn te plannen, langetermijnbesluiten te nemen."

Minder weestand tegen impulsen

"Door die remming van dat deel van de hersenen kunnen mensen nóg minder weerstand bieden tegen impulsen. Dat betekent dus dat mensen minder goed kunnen stoppen met roken, dat koekje niet meer kunnen laten liggen, minder geneigd zijn om te gaan bewegen omdat dat moeite kost, sneller schulden maken. En het betekent dat mensen een korter lontje hebben, waardoor ze ook weer in de problemen komen."

Nóg een probleem: "Je ziet op dit moment ook dat huisartsen overbelast zijn en vergelijkbare stressreacties vertonen. Huisartsen voelen zich onder druk gezet, proberen mensen zo snel mogelijk het spreekuur uit te werken. En dan hebben ze geen tijd om door te vragen. Terwijl mensen met stress juist héél veel gezondheidsklachten hebben: ze zijn misselijk, hebben hartkloppingen, zijn duizelig, transpireren, die voelen zich heel ziek, hebben moeite met concentreren, geheugenproblemen."

"Huisartsen die onder druk staan, gaan wat minder goed dat gesprek aan. Die mensen blijven terugkomen en worden dan verwezen naar bijvoorbeeld de cardioloog, terwijl er met het hart niks aan de hand is. Of er wordt juist een diagnose gemist omdat die huisartsen het zo druk hebben. Dan denkt de huisarts 'het zal wel de stress zijn', terwijl er wat anders aan de hand is."

Als huisartsen meer tijd zouden krijgen, zou dat schelen in het aantal onnodige doorverwijzingen naar de ziekenhuizen, denkt ze. Maar de echte oplossing voor de problemen die eraan komen, zit volgens haar toch echt in het weghalen van de financiële zorgen. "Hoe groot het probleem wordt, hangt echt af van wat er door de overheid aan gedaan wordt. Deze winter hopen die problemen zich op. In de winter worden mensen meestal niet uit hun huis gezet, maar in het voorjaar ga je dat wél zien."

Spiraal naar beneden

Om hoeveel mensen het zal gaan, durft Van den Muijsenbergh niet te voorspellen. "Het aantal is niet te kwantificeren. Maar we zien het al nu gebeuren. En we weten al dat er zoveel mensen op het randje staan, nu al financiële problemen hebben, dat het geheid gaat mislopen. Want als ze financiële problemen hebben, komen ze in een spiraal naar beneden die eindigt in dakloosheid."

En dakloosheid brengt mensen nóg verder naar de afgrond. "Er zijn de laatste jaren al heel veel jongeren bijgekomen die op hun 18de uit een jeugdvoorziening komen, heel weinig geld hebben omdat ze nog overal buiten vallen en geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. We zien de laatste jaren ook steeds meer vrouwen, maar ook véél vaker mannen die gewoon een baan hebben en toch dakloos raken door bijvoorbeeld een scheiding.



Probleem is dan ook: ze komen in de opvang met een doelgroep met overwegend mensen met een verslaving en psyhiatrische problemen. Dat is niet alleen onaangenaam voor veel mensen, maar ook link, omdat ze dan mogelijk ook gaan gebruiken."



Van den Muijsenbergh vreest dat ook dat veel mensen die in de financiële problemen komen, nog lang onder de radar zullen blijven. "Wat we zien is dat mensen die in de financiële problemen komen er gemiddeld vier jaar over doen voor ze hulp vragen." In die periode stapelen de problemen zich op. "Dus dit gaat echt zeker tot huisuitzettingen leiden, is het niet nu dan later."