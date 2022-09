Les krijgen of geven in een lokaal waarin het niet te warm of te koud is en waar de lucht goed ververst en gezuiverd wordt? Dan heb je geluk. Want ondanks de honderden miljoenen die de overheid tijdens de coronacrisis uittrok voor betere ventilatie, is het op veel scholen nog bar slecht gesteld met het binnenklimaat. 'Ik hoop dat het dit najaar lang mooi weer blijft.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Airco? Da's hier niet nodig, met alle kieren en gaten is er genoeg luchtverversing." Directeur Karin van Beurden van de Sint Bernadetteschool in Heeten zegt het met een lach, al weet ze natuurlijk best dat het niet grappig is. Net zoals het niet grappig is om emmers tevoorschijn te halen als het regent. Of te constateren dat de voordeur niet meer open kan. "Verzakking. Het gebouw is honderd jaar oud."

Kou binnen via de vloer

De Heetense basisschool telt een kleine driehonderd leerlingen. Van Beurden gaat voorop in de koele nostalgische gangen, met prachtige betegelde vloeren. Maar zodra ze een deur van een lokaal opent, slaat de warmte je tegemoet. De genadeloze zomerzon brandt door de buitenscreens heen. "Het is hier of te koud of te warm. In het voorjaar verhuizen we de klassen buiten. In de winter komt de kou binnen via de vloer en verdwijnt de warmte via het niet-geïsoleerde dak."

De slepende discussie over het luchtklimaat in scholen staat door de coronacrisis weer op scherp. Beelden van kinderen en docenten met de jas aan en dekentjes om tonen dat voor veel scholen het openen van de ramen nog steeds de enige vorm van luchtverversing is. Het ministerie kwam met een subsidieregeling voor de verbetering van de ventilatie, die net voor de zomer werd verlengd en verruimd. Het Rijk betaalt 30 procent of 60 procent mee, over de rest moeten scholen en gemeenten afspraken maken.

Dus reden bij talloze scholen deze zomervakantie de installateurs af en aan. Niet bij de Bernadetteschool in Heeten. Van Beurden: "Het is mooi dat de regeling er is, maar in een gebouw als dit is het weggegooid geld."

Miljarden bezuinigd

Gebouwen zoals de Sint Bernadetteschool zijn er vele. Onderwijsorganisatie Mijnplein, waar deze school onder valt, telt achttien scholen waarvan vier (22 procent) de maximale levensduur van zestig jaar allang gepasseerd is, tegen 8 procent landelijk.

Bestuurder Bart de Grunt voelt zich in de frissescholendiscussie met de rug tegen de muur staan. "Ik heb niets tegen de subsidieregeling. Maar tegelijkertijd heeft het kabinet de afgelopen jaren miljarden bezuinigd op huisvesting van scholen, waar zowel de gemeenten als de scholen de dupe van zijn. Gevolg is dat je investeringen in materiële zaken uit personeelskosten moet betalen. Je geld uitgeven aan bakstenen in plaats van leerkrachten, dat is niet te verkopen."

Het schoolplein is het toevluchtsoord als het in de lokalen van de Sint Bernadetteschool te warm wordt. Het schoolplein is het toevluchtsoord als het in de lokalen van de Sint Bernadetteschool te warm wordt. Foto: Ruben Meijerink

Dus laat De Grunt grote uitgaven voor afgeschreven schoolgebouwen achterwege, zoals in Heeten. Met pijn in het hart. "Dit is geen sick building waar de schimmel op de muren staat. Maar goed is het evenmin. Ik vind het nogal wat dat we dit moeten vragen van onze leerkrachten en leerlingen. De normen voor een willekeurig kantoorpand liggen hoger. Zet maar eens een accountantskantoor in deze school. Ze zouden het geen dag uithouden."

Oplopende temperaturen al vroeg in het voorjaar

Maeike Woudstra kan er als directeur bedrijfsvoering van Openbaar Onderwijs Zwolle - met tientallen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs - over meepraten. En de problemen beperken zich niet tot de 'oudbouw', heeft ze gemerkt.

Neem het relatief jonge Montessori Kindcentrum in Zwolle uit 2006. Gebouwd mét luchtbehandeling en mooie grote ramen. Maar door die ramen loopt de temperatuur al vroeg in het voorjaar op. "Voorheen verkaste je bij een paar warme dagen naar het schoolplein. Leuk, met water spelen. Zo van: we zingen het wel uit tot de vakantie. Nu hebben we een nieuwe werkelijkheid." Dankzij het aanbrengen van screens en een andere instelling van de luchtbehandeling, is het probleem getackeld, mede gefinancierd met de subsidieregeling van de overheid.

Ook op andere scholen van OOZ is het nodige gedaan dankzij de subsidieregeling. Zoals bij de vmbo-afdeling van het Thorbecke College, waar het tegenwoordig ook vanaf april al vaak te warm is. "Er is een ventilatiesysteem met geïntegreerde koeling geplaatst." Loopt de CO2-waarde of de warmte te veel op, dan stuurt het systeem bij.

Grote zorgen

De subsidie heeft effect, erkent voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad. "Er is veel werk verzet en het is voor een aantal scholen een kans om met relatief kleine aanpassingen de situatie te verbeteren", zegt de Ermeloër Maar: "Het mag niet verhullen dat er grote zorgen zijn over de totale huisvestingsproblematiek van scholen. Een goed schoolklimaat gaat niet alleen over ventilatie, maar ook over temperatuur, licht, geluid, toegankelijkheid, duurzaamheid, inrichting. Bijna de helft van de scholen is niet ingericht op nieuwe onderwijsconcepten. Het hele pakket sámen heeft invloed op de leerprestaties van leerlingen."

Verlammen

Het is een illusie om te denken dat de duizenden verouderde schoolgebouwen snel plaatsmaken voor nieuwe panden die voldoen aan de onderwijswensen en het klimaatakkoord. Gemeenten financieren renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, maar de budgetten zijn geslonken. Tegelijkertijd stijgen de kosten van arbeid en materialen razendsnel. Zo moest de gemeente Zwolle ruim 10 miljoen euro extra uittrekken voor de nieuwe Van der Capellen Scholengemeenschap. "Toch moeten we ons niet laten verlammen door de situatie", vindt Hagoort. "Pak nou bijvoorbeeld de honderd slechtste schoolgebouwen van Nederland aan. Dan dóén we ten minste iets. Daar waar al afspraken gemaakt zijn, lopen we achter, omdat de financiering niet toereikend is. We moeten niet nóg verder achter gaan lopen."

Moeilijk uit te leggen

Fridse Mobach, bestuurder van Stichting Carmelcollege, met vijftig scholen voor voortgezet onderwijs, wil niets liever dan oude, te grote en daardoor ook veel te dure gebouwen inruilen voor kleinere, betere en efficiëntere. "Het is soms moeilijk uit te leggen aan docenten en leerlingen. Of aan ouders die zeggen: 'Het is hier nog net zo als toen ik hier naar school ging'. Je bent al blij als je aan de minimale normering kunt voldoen, maar daar zitten we bij veel gebouwen nog ver vanaf. Daar blijft het toch ouderwets de ramen openzetten om frisse lucht binnen te krijgen. Hopelijk blijft het dit najaar nog lang mooi weer."

Mobach heeft met veel verschillende gemeentebesturen te maken. Praten over onderhoud, investeringen, renovatie en nieuwbouw is een grote puzzel. Dat merkt hij met de ventilatie-maatregelen ook. Want: gemeenten betalen renovatie en nieuwbouw, scholen het onderhoud. Maar valt de aanleg van een ventilatiesysteem met veel hak- en breekwerk nu onder renovatie of onderhoud? "Bij de ene gemeente kom je eruit, bij de andere niet", zegt Mobach.

Bij Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Putten (3200 leerlingen) zijn deze zomer grote stappen gemaakt in de aanpak van het binnenklimaat. Er was al veel gedaan, maar corona en de overheidssubsidie waren de katalysator, zegt facilitair manager Gerda van 't Veld. "Anders waren we ook doorgegaan, maar dan gefaseerder." Nu kon met hulp van de subsidie en de medewerking van de gemeente een project van 1,5 miljoen euro opgezet worden.

Bouwtechnische uitdagingen

Simpel was het allerminst. Ze laat een luchtfoto zien van het enorme complex in Ermelo met allemaal verschillende bouwdelen, vanaf de jaren zeventig tot nu. "Alles is gebouwd volgens de toen geldende normen, dus op de ene plek was al wel een ventilatiesysteem en op de andere plek nog niet. Door al die verschillende bouwdelen zit je ook met enorme technische uitdagingen. Eigenlijk zou je de luchtbehandeling voor elk lokaal apart willen regelen. Idealiter breng je per lokaal een unit aan met airsocks." Dat zijn stoffen buizen met gaatjes erin, die aan het plafond worden bevestigd. "Die verspreiden de lucht gelijkmatig door het hele lokaal."

In dit deel van Groevenbeek was er geen andere oplossing dan dikke buizen dwars door lokalen. © Ruben Schipper Fotografie

In een aantal gevallen is dat gelukt, maar er zijn ook bouwdelen waar het technisch veel lastiger in elkaar zat. Van 't Veld wijst naar het platte dak op een ouder deel van het gebouw, waar een imposant buizenstelsel verrezen is. De dikke buizen lopen ook in sommige klaslokalen door. "Het kon niet anders."

Fijne werkplek

In de loop der jaren heeft Van 't Veld de klachten over het luchtklimaat nauwkeurig bijgehouden. "Benauwdheid en hitte werden het meest genoemd. Nee, ik heb nooit gehoord dat mensen er ziek van werden, maar je gunt alle leerlingen en docenten een fijne en veilige werkplek."

Dat wil ook directeur Karin van Beurden van de Bernadetteschool in Heeten. Daarom richt ze zich maar op de stip op de horizon: nieuwbouw waarover de besprekingen met de gemeente gaande zijn. En tot die tijd geen airco maar arko: Alle Ramen Kunnen Open.

Over scholen en klimaat

-Nederland heeft ruim 9000 schoolgebouwen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ongeveer de helft is van vóór 1978.

-Bij een onderzoek naar ruim 2000 schoolgebouwen in 2021 bleek dat 72,4 procent voldoet aan de normen voor gezonde lucht in de klas. De gestelde normen voor luchtverversing hangen deels af van het bouwjaar.

-Leerprestaties nemen aanzienlijk af bij een temperatuur onder de 18 °C en boven de 25 °C, een goede luchtverversing verhoogt de leerprestaties.

-De overheid stelde in 2021 200 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van ventilatie op scholen. Er zijn 1239 subsidieaanvragen gehonoreerd.

-Deze zomer kwam daar nog 140 miljoen bij. Hoeveel scholen daar op ingeschreven hebben is nog niet bekend.

-De overheid subsidieert ook de aanschaf van CO2-meters in elk lokaal.

-Er lopen onderzoeken naar het inzetten van luchtreinigers in klaslokalen, zodat de lucht die binnenkomt (via open ramen of ventilatie) gezuiverd wordt. Dit zou infectieziekten en het inademen van verontreinigde buitenlucht beperken.

- Bijna een derde van de schoolgebouwen heeft energielabel G. De komende 30 jaar moeten scholen 95 procent CO2-reductie realiseren, aardgasvrij worden en circulair worden gebouwd, staat in het Klimaatakkoord.