Angst voor corona en chaos op de luchthavens zorgen voor een toenemend gebruik van privévliegtuigen. Comfortabel en efficiënt, al hangt er een pittig prijskaartje aan. Kritiek is er ook, vanwege de belasting voor het milieu. 'Het is een luxe waar je makkelijk aan kan wennen.'

"Een betere manier van reizen bestaat niet," zegt Wesley Adema tegen zijn volgers op Instagram, terwijl hij tevreden wegzakt in een witleren fauteuil. Hij is zojuist met zijn gezin vanaf Lelystad Airport opgestegen op weg naar Alicante. In een privéjet, iets wat al heel lang op zijn 'bucketlist' stond. "Je werkt hard, verdient veel, dan mag je jezelf af en toe wel verwennen," zegt Adema vanaf zijn vakantieadres in Spanje, waar hij ook vastgoed verhandelt.

"Ik had al vier Transaviatickets, maar had de dagen voor vertrek een hoop aan m'n hoofd en zag op tegen dat gedoe op het vliegveld. Dus heb ik een dag van tevoren een vriend gebeld die jetbroker is, om hem te vragen of hij iets voor me kon regelen. Hij had nog een toestel dat terug moest naar Málaga, dat kon wel langs Alicante vliegen voor een mooi prijsje. Hoeveel? Nog steeds veel te veel, laten we het daarop houden."

Adema is niet de enige die de gemakken van het privévliegen heeft ontdekt. De afgelopen maanden nam het aantal vluchten van privétoestellen met een derde toe ten opzichte van het niveau van vóór de coronacrisis. Het raakt op sommige luchthavens zo vol dat een week van tevoren gereserveerd dient te worden, in plaats van op de dag van vertrek. Londen registreerde alleen in juli al twaalfduizend vluchten in privévliegtuigen. De grootste toename was op de luchthavens van Napels, Berlijn en Schiphol, bleek uit gegevens die de European Business Aviation Association deze week wereldkundig maakte.

Tegelijkertijd ligt de branche onder vuur. Milieuorganisaties hebben de privéluchtvaart al langer op de korrel vanwege de uitstoot, en in Frankrijk wil de regering vluchten in privéjets aan banden leggen. Zo zouden er strenge richtlijnen moeten komen voor het gebruik van kleine jets als op dat traject ook lijnvluchten of treinen beschikbaar zijn. Het weerhoudt de rijken er niet van om met kleine en van alle luxe voorziene toestellen het luchtruim te doorkruisen.

Corona en chaos

De toegenomen populariteit kent twee voor de hand liggende verklaringen. Allereerst het coronavirus, waardoor het vooruitzicht om urenlang met honderden mensen opeengepakt in een kleine ruimte te zitten nog minder aantrekkelijk werd dan het al was. En dan is er ook de chaos die de afgelopen maanden uitbrak op Europese luchthavens. De wachttijden en uitval van vluchten hebben van de burgerluchtvaart een onaangename en onzekere vorm van reizen gemaakt. Hier plukt de branche van privéjets de vruchten van.

"We zien de vraag enorm toenemen," zegt Roderick Buijs, directeur van privémaatschappij Exxaero. "Voorheen groeide onze omzet jaarlijks met zo'n 15 procent, nu zitten we op 35 procent." Exxaero heeft een vloot van twee toestellen en beheert daarnaast elf jets, die voornamelijk in het bezit zijn van bedrijven. Als deze niet gebruikt worden door de eigenaren, zijn ze te huur: het is voor een vliegtuig niet goed om te lang aan de grond te staan. Exxaero bedient het 'topsegment,' zoals dat heet. CEO's, topsporters, dj's en de überrijken. Het gaat om zowel zakelijke reizen als om vakanties en citytrips.

Zijn bedrijf voorziet in een behoefte, zegt Buijs. "Binnen Europa bestaat de businessclass eigenlijk niet meer. Je kunt wat extra beenruimte krijgen, maar dat is het dan wel. Bovendien brengt vliegen met een lijndienst risico's met zich mee die mensen in het topmanagement zich niet kunnen of willen veroorloven: naast besmet worden met corona is het met de chaos op luchthavens steeds vaker de vraag of je überhaupt je bestemming op tijd bereikt. Privévliegen is dan een efficiënte manier van reizen. Je kunt 's ochtends vroeg vertrekken voor een vergadering in Genève en 's avonds weer thuis bij moeder de vrouw aan de aardappelen zitten. En tijdens het reizen kun je gewoon blijven werken, waarbij privacy gegarandeerd is."

Twaalf flessen champagne

Dat het gebruik van een privévliegtuig goedkoop is, zul je niemand horen zeggen. Ook Stephan van den Hurk van privéjetmaatschappij Global Aviation niet. "Een weekend op en neer naar Ibiza kost zo 25.000 euro. Vlieg je intercontinentaal, bijvoorbeeld naar New York, reken dan maar op een ton. Maar er zijn nu eenmaal een hoop mensen die zich dat kunnen veroorloven." Zelf een toestel kopen is al helemaal een kostbare aangelegenheid: nieuwe jets kosten grofweg tussen de 10 en 75 miljoen euro, waarbij klanten rekening moeten houden met een wachttijd van soms wel meer dan drie jaar. Een middelgroot tweedehandsje kost al snel 7 miljoen euro. Daarom kiezen verreweg de meeste mensen voor huur.

Van den Hurk: "Wat wij bieden is puur comfort. De klant rijdt naar een aparte terminal op Schiphol-Oost, of een andere luchthaven, daar wordt hij ontvangen door de piloot en een host, vijf minuten later is hij aan boord. Dan vliegt hij direct naar Cannes, waar zijn boot ligt. Met een lijnvlucht zou je eerst naar Nice moeten, om daar een taxi te nemen. Dat duurt allemaal eindeloos, zeker met die toestanden op de vliegvelden van tegenwoordig."

Van den Hurk zit al bijna dertig jaar in het vak, dus staat niet snel te kijken van excentrieke verzoeken. "De meeste Nederlanders zijn tamelijk nuchter. 'Ik hoef al die ingewikkelde catering niet, doe mij maar een broodje met kaas,' zeggen sommige klanten. Deze week wilde iemand twaalf flessen champagne aan boord, maar is dat excentriek?"

Oké, één voorbeeld dan: onlangs verhuurde Van den Hurk een Boeing business jet - zo'n toestel biedt normaal plaats aan 150 mensen - die compleet is omgebouwd, met slaapkamers en lounge, zodat er nog maar 18 mensen in mee kunnen. "En ze vlogen met z'n achten." En Buijs herinnert zich een motorsporter (namen van klanten noemt hij niet) die binnen twee weken vanuit Europa naar Japan, Melbourne en Kuala Lumpur moest. "Dat was met lijnvluchten onmogelijk. Met steun van een sponsor heeft hij toen een privéjet gehuurd, daar hing een prijskaartje van 3,5 ton aan."

Uitstoot

Omstreden is het allerminst. De Britse milieuorganisatie Transport & Environment berekende dat een passagier die in een toestel met vier tot twintig stoelen vliegt, vijf tot veertien keer meer vervuilt dan iemand die een lijnvlucht neemt, en zelfs vijftig keer meer dan een treinreiziger. Bovendien is vliegen met privéjets in Europa praktisch onbelast, omdat de toestellen buiten het emissiehandelssysteem ETS vallen.

Toch vindt Van den Hurk kritiek op zijn branche 'makkelijk scoren' en 'symboolpolitiek'. "De privéluchtvaart aanpakken is een druppel op een gloeiende plaat. Kijk naar het aantal auto's dat dagelijks in de file staat. Die mensen zouden ook veel beter de trein kunnen nemen, of gaan carpoolen." Buijs: "Al onze klanten dragen af om hun CO2-uitstoot te compenseren. Het liefst zou ik zien dat we op termijn nog meer compenseren dan we uitstoten, maar dat moet dan wel luchtvaartbreed gebeuren."

De verwachting is dat de vraag naar privéjets voorlopig niet afneemt. Maar Wesley Adema, die minstens twee keer per maand op een neer naar Spanje vliegt, zal gewoon weer tussen het klootjesvolk in een regulier vliegtuig plaats moeten nemen. "Ik ben best vermogend, maar nog niet zo rijk dat ik elke keer een privéjet kan huren. Maar het is wel een vorm van luxe waar je snel aan kan wennen. Sterker nog: ik heb net al geïnformeerd of er voor de terugreis een privévlucht te krijgen is, dan hoef ik met mijn gezinnetje niet dat Transavia-toestel in."