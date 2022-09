De gemeente Etten-Leur gaat paal en perk stellen aan het aantal oppikpunten voor pakketjes in woonwijken. Ook worden criteria gesteld voor het plaatsen van pakketautomaten. ‘Waar moeten de mensen dan heen? Ze moeten ergens terecht kunnen, toch?’

Monique Danker heeft met haar man al vier jaar een uitgiftepunt voor pakjes en pakketten in de Meerkoet 11 in Etten-Leur. Dat is midden in een woonwijk (Hooghuis), vlakbij een brede school (De Vleer). Ze verdienen daar geld mee. "Niet genoeg om van te leven," zegt Monique, "maar wel om leuke dingen van te doen voor de kinderen."

Honderd pakjes per dag

Dagelijks worden rond de honderd pakketten vanuit de woning aan klanten overhandigd. Die worden naar de woning gebracht door vier pakketvervoerders: DPD, DHL, UPS en Homerr. DHL, bijvoorbeeld, komt iedere dag langs, Homerr drie keer in de week. Dat zijn allemaal bestelbusjes die langskomen. Daar wordt, op een buur na, nooit over gemopperd volgens Danker.

Monique Danker heeft sinds ze vlak na de start corona opliep een tafeltje voor de deur staan, om te voorkomen dat mensen haar huis binnenlopen wanneer ze pakketjes komen ophalen. Monique Danker heeft sinds ze vlak na de start corona opliep een tafeltje voor de deur staan, om te voorkomen dat mensen haar huis binnenlopen wanneer ze pakketjes komen ophalen. Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann

"We doen er alles aan om het rustig te houden. We wijzen er op dat mensen in de vakken moeten parkeren. De eerste 3,5 jaar dat we dit deden kregen we nooit klachten. Alleen buren klagen sinds een half jaar. Handhaving is net langs geweest,"

Danker bevestigt dat het 'een ontzettend druk buurtpunt' is, wat ze samen runnen. "Het voorziet echt in een behoefte", zegt ze. "Mensen kunnen hier altijd terecht. Normaal van 16.00 tot 20.00, maar mocht het eens zo uitkomen dat iemand buiten die uren iets nodig heeft, dan hebben ze mijn nummer."

'Steeds meer online besteld'

Het is extra druk geworden sinds andere ophaalpunten in de omgeving - bij winkels - stopten. "Als ik er ook mee moet stoppen, waar moeten mensen dan terecht? Er zijn steeds meer pakjes want er wordt steeds meer online besteld."

Dat ziet ook de gemeente en om het groeiend aantal ophaalpunten met bijbehorende drukte en mogelijke hinder voor bewoners in de wijken te beheersen, grijpt Etten-Leur nu in. "We zien dat de toename van deze punten in de wijk nadelen heeft. Het gaat niet alleen om de toegenomen drukte, maar ze rijden te hard ook met die busjes", zegt wethouder Jean-Pierre Schouw.

Etten-Leur heeft een pakketautomaat tegen de muur van de Jumbo aan de Kerkwerve. Etten-Leur heeft een pakketautomaat tegen de muur van de Jumbo aan de Kerkwerve. Foto: Hélène Schenk

Muur van kluisjes

De gemeente wil pakketbezorgers tegemoetkomen om verspreid over de elf wijken pakketautomaten te plaatsen zoals er al een staat bij de Jumbo aan de Kerkwerve. Aan de plaatsing worden eisen gesteld met betrekking tot de verkeersveiligheid. Daarbij zijn onder meer wijkwinkelcentra in beeld als locatie.

Een pakketautomaat is een muur van kluisjes op een openbare plek, waar mensen via een persoonlijke code op elk moment van de dag pakketten kunnen afhalen of retour sturen. De gemeente ontving van verschillende aanbieders een verzoek voor het plaatsen van zulke automaten.