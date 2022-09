Amsterdamse sportverenigingen komen in de problemen door de hoge energieprijzen. Voetbalclubs voelen het nu al, verenigingen in sporthallen en zwembaden vrezen voor een huurverhoging door de gemeente volgend jaar. 'Ik ken clubs die hun leden hebben verboden te douchen.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ook voetbalclub Zeeburgia had de pech dat uitgerekend begin dit jaar het energiecontract afliep. "Enorm balen", zegt voorzitter Huub Wilbrink. De amateurclub met 1200 leden heeft de energiebegroting verhoogd van 27.500 euro naar 45.000 euro. Wilbrink: "Maar de prijs blijft oplopen, dus het kan zijn dat we uiteindelijk maatregelen moeten nemen dat mensen niet meer mogen douchen, of dat de kantine niet warm genoeg is. Dan haal je het hart uit je club. Je moet elkaar wel kunnen treffen."

De club heeft bij de nieuwbouw al energiebesparende maatregelen doorgevoerd zoals zonnepanelen, ledverlichting en sensoren in de douches, maar met deze prijsverhogingen zet dat te weinig zoden aan de dijk. Wilbrink: "Ik hoor om me heen dat dit aan meer bestuurstafels speelt. Het hangt vooral af van je fysieke gebouw. Als je een heel nieuw clubgebouw hebt met honderd zonnepanelen en dubbel glas, valt het nog een beetje mee, maar de meeste clubs hebben zo'n gebouw niet."

Steun van het rijk

Om een beetje meer geld in de kas te krijgen heeft de club dit seizoen, voor het eerst in drie jaar, de contributie verhoogd. Wilbrink: "Met 5 procent. Dat is niet eens de inflatie, maar je moet wat. Daarom hoop ik echt dat de gemeente of het rijk de clubs tegemoetkomt, net als de steun tijdens corona."

Wilbrink vreest voor maatschappelijk schade. "Ik ben bang dat mensen uiteindelijk minder gaan sporten. Onze verhoging van de contributie is misschien maar 10 of 15 euro, maar zo moet je het niet zien. Alles wordt duurder, mensen hebben het zwaar in Nederland."

Bij voetbalclub De Dijk hebben ze hetzelfde probleem: uitgerekend dit voorjaar liep hun energiecontract af. "Het is zorgelijk," zegt voorzitter Julius Egan. "De huidige energierekening van 20.000 euro wordt vermoedelijk twee keer, maar we vrezen drie keer zo hoog. Dat is een fors deel van onze begroting. Nog zo’n jaar en we zijn een aanzienlijk deel van ons eigen vermogen kwijt."

Egan: "Ik kent collega-voorzitters die hun leden hebben verboden te douchen en waar de kantine gesloten blijft, maar dat zijn geen clubs in Amsterdam. Wij gaan nu zorgen dat het bij ons zo ver niet komt. We doen wel al de gangbare dingen: de thermostaat een graadje lager en een verzoek om niet te lang te douchen."

Verouderde clubhuizen

Volgens Egan lopen clubs vaak tegen hetzelfde probleem op: verouderde clubhuizen uit de jaren zeventig. Egan: "Die van ons is ook zo lek als een mandje. Dit soort clubhuizen staan meestal ook in de minder kapitaalkrachtige wijken, dus de mensen worden daar dubbel getroffen."

Bij De Dijk is de contributie gemiddeld met 10 procent omhoog gegaan. Egan: "Als de energieprijzen nog meer stijgen, zullen we dat opnieuw moeten beraden. Ook omdat de gemeente afgelopen seizoen de huur van alle accommodaties met 12,5 procent heeft verhoogd."

De gemeente overweegt de huurprijzen voor het komend jaarcontract inderdaad aan te passen. In een reactie wijst de gemeente vooral naar Den Haag om op Prinsjesdag met oplossingen te komen voor de stijgende lasten. Huurtarieven worden elk jaar geïndexeerd en daarmee volgend jaar duurder. Dat is niet te voorkomen, volgens een woordvoerder, ‘omdat het anders niet kostendekkend is en dat heeft gevolgen voor de exploitatie‘.

Biertje meer

Veel clubs hebben de pech dat hun energiecontract net afliep. "Onze prijs is gelukkig voor de komende jaren vastgelegd," zegt voorzitter Ronald Nijsen van WV-HEDW. "Wel doen we wat we altijd doen. We adviseren: blijf geen uur onder de douche staan. En drink na afloop een biertje meer in de kantine."

Watersportverenigingen komen vooralsnog niet in de problemen. Veel zwembaden zijn van de gemeente en de huurprijs is vastgelegd in een jaarcontract. Sommige zwembaden zijn wel commerciële partijen als Optisport en sportfondsen, maar die huurtarieven zijn enige jaren geleden gelijk getrokken, mede op aandringen van verenigingen die gebruik maken van de zwembaden.

Ook korfbalvereniging AKC Blauw-Wit in Bos en Lommer heeft een langlopend energiecontract dat volgend jaar afloopt. "Dan wordt het misschien nog spannend," zegt voorzitter Tonny Verwoert. "We zijn wel al bezig om het ketelhuis te vervangen en we kijken naar zonnepanelen, om het zuiniger en duurzamer te maken. We willen niet dat de contributie met tientallen procenten omhoog gaat, we willen sport wel laagdrempelig houden."