Vrouwen en meisjes in sloppenwijken in Kenia staan vaak urenlang in de rij om water te halen. Seksuele intimidatie of seks in ruil voor water, komt voor. Activiste Nancy Barasa strijdt tegen deze situatie.

Seksuele intimidatie is dagelijkse praktijk voor de 21-jarige Nancy Barasa als ze water gaat halen in sloppenwijk Kibera. "Vaak hangen er jongens rond bij het waterpunt. Ze staren naar me en bieden aan om mijn jerrycan te dragen maar hebben daarmee andere bedoelingen. Weiger je, dan worden ze boos en beginnen je te intimideren", vertelt de jonge vrouw met ingevlochten haar. "Ook slaan ze meisjes soms op de billen, als die hun zware 20-liter jerrycan optillen."

Niet alleen in droge, afgelegen gebieden in Kenia komt steeds meer waterschaarste voor door veranderende weerspatronen. Ook in de informele sloppenwijken in de hoofdstad Nairobi is hierdoor dikwijls onvoldoende water beschikbaar voor de tienduizenden mensen die daar samengepakt op enkele vierkante kilometers wonen.

Misbruik van machtspositie

Doordat de overheid er nauwelijks waterpunten heeft, wordt dit gat gedicht door private aanbieders die water verkopen via de honderden waterpunten. Die worden echter bemand door mannen en jongens die regelmatig misbruik van hun machtspositie maken, blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het Keniaanse Maatschappelijke Netwerk voor Water en Sanitatie (KEWASNET).

"De jongens openen de kraan bijvoorbeeld alleen voor meisjes die ze kennen of die hen al eerder seksuele gunsten hebben verleend", vertelt Barasa, die geboren en getogen is in de grootste sloppenwijk van Oost-Afrika. "Hierdoor sta je soms een hele dag in de rij en heb je 's avonds nog steeds geen water. En de volgende dag is het soms hetzelfde liedje. Je begint uiteindelijk ook te overwegen om 'vrienden' te worden met zo'n jongen van een waterpunt en hem speciale gunsten te verlenen."

Om zonder water terug naar huis te keren, is volgens Barasa geen optie. "Je moeder stuurt je dan direct weer het huis uit om ergens anders naar water te gaan zoeken, zelfs als het avond is. Dit maakt ons extra kwetsbaar. Meisjes vervallen hierdoor in zulk extreem gedrag als seks hebben voor water."

Water of eten

Private waterpunten vragen tussen de 5 en 50 Keniaanse shilling (0,05-0,41 eurocent) per 20 liter jerrycan, afhankelijk van de schaarste. Dit lijkt misschien weinig, maar is een hoop als je nagaat dat veel mensen in Kibera niet meer dan 80 eurocent per dag verdienen. "Mensen moeten regelmatig kiezen of ze eten of water kopen, omdat ze niet genoeg hebben voor allebei", vertelt Barasa.

De activiste heeft nooit seks in ruil voor water gehad, maar op haar tiende ging het wel bijna mis. "Ik ging water halen en bij het waterpunt hing een man van een jaar of veertig rond. Hij wilde me helpen met mijn zware jerrycans, gaf me snoepjes en stelde voor dat ik met hem mee naar zijn huis zou gaan." Gelukkig had ze op school voorlichting gekregen over de gevaren op straat, rende naar huis en ging niet op de avances in. Bij veel vrouwen en meisjes loopt dit echter anders af.

"Van meerdere vriendinnen weet ik dat ze seks hebben gehad in ruil voor water", zegt Barasa. "Eentje raakte zwanger, moest stoppen met school en is nu een alleenstaande moeder zonder werk."

Na het afmaken van haar middelbare school besloot Barasa zich daarom te gaan inzetten om deze situatie te veranderen. Zo lobbyt ze tegenwoordig samen met andere activisten bij de waterverkopers om vrouwen de waterpunten te gaan laten bemannen, wat bij vijf punten inmiddels is gelukt. "Hierdoor hoeven meisjes niet langer bang te zijn dat ze er door de verkoper worden lastiggevallen."

Mensenrechtenschending

Barasa dringt er ook bij de regering en via sociale media op aan dat 'seks voor water' in de wet strafbaar wordt gesteld. "Meisjes en vrouwen zouden vrije toegang moeten hebben tot een basisbehoefte als water. En water is voor meisjes extra belangrijk. Ze hebben het nodig voor douchen, koken, maar ook om zich bijvoorbeeld te kunnen wassen tijdens hun menstruatieperiode. Seks voor water is wat dat betreft een mensenrechtenschending."

Ook leert de activiste andere meisjes over de gevaren van het hebben van seks voor water. "Je kunt er ziektes zoals hiv van krijgen", zegt Barasa, die trots is dat ze inmiddels meer dan tweeduizend meisjes heeft getraind. "Eerder durfde niemand over dit onderwerp te praten. Maar dankzij dit soort trainingen is het onderwerp niet langer een taboe."