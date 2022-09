In een vervallen fabriekshal in Veghel werkt Henk Maas aan echte Sjakie en de Chocoladefabriek. Een miljoenenproject met als doel kinderen enthousiast te maken voor techniek. Wat drijft deze man uit Mariahout?

"Ik hoef toch niet bij je op de sofa komen liggen?" Het is een van de eerste vragen die Henk Maas stelt aan het begin van het interview. We zitten aan de koffie in een van de vele hippe gelegenheden die de afgelopen jaren zijn geopend aan de Noordkade in Veghel. Hij zegt het met een kwinkslag.

Ter voorbereiding op het gesprek heeft hij wat spulletjes meegenomen van vroeger. Foto's van hem als kleine jongen, maar ook van later, op de ambachtsschool in Gemert. "Je kreeg een stuk hout of een blokje staal. Uit het hout moest je met een rasp een sierlijke vogel zien te raspen en het blokje staal moest haaks worden... wa verrékus moeilijk waaar. Je leerde niet alleen hoe je moest vijlen of zagen, maar je leerde vooral dat het een hele tijd ging duren voordat je iets onder de knie of in de vingers hebt. Dat gevoel van jij met je gereedschap, dat leerde je daar."

Het zijn de goede en slechte herinneringen en alles ertussenin die hem hebben gemaakt tot de man die hij nu is. Die als onderwijskundige een bureau opzette dat opleidingen voor grote bedrijven verzorgde. Die nu leerfabrieken opzet, zoals de sapfabriek in Amsterdam, de koekjes- en fietsfabriek in Utrecht en de waterfabriek in Den Bosch. De jongste is The Chocolate Factory, die in oprichting is en al de nodige media-aandacht kreeg. kort geleden zegde de provincie een belangrijke subsidie toe waardoor het project groen licht heeft.

Tien verdiepingen en een lift

Een heuse chocoladefabriek zoals in het klassieke boek van wijlen Roald Dahl: dat spreekt tot de verbeelding. Waar kinderen zelf hun hagelslag of repen mogen maken én er tegelijkertijd achterkomen hoe de techniek achter al die machines werkt. Met tien verdiepingen en een lift, bijna net zoals in het verhaal. Alleen heeft deze lift stalen tralies in plaats van glas, hoewel dat misschien nog wel verandert tijdens de verbouwing.

De sleutel van de oude fabriek, waar voorheen mengvoeder lag van de CHV, heeft Maas al een tijdje in zijn bezit. Als een echte Willy Wonka laat hij de plekken zien waar straks de koffie en de chocolademelk worden geserveerd, waar de ontvangstruimte komt met een kassa en souvenirwinkel. Een deel van de tijd zal The Chocolate Factory open zijn voor scholen, maar ook opa's, oma's, papa's, mama's met (of zonder) kinderen zijn er welkom voor een dagje uit.

Al zijn leerfabrieken zijn ingericht zoals hij zelf had willen leren, toen hij nog op school zat. "Niet dat ik de ambachtsschool terug wil, hoor." Hij wil wel een lans breken voor alle jongens en meisjes die veel meer kunnen dan ze laten zien, maar pas de stof begrijpen op het moment dat ze ook zien wat de toepassing is.

Crisisopvanggezin

Neem zijn pleegkind van zestien jaar, dat al sinds haar derde bij hem en zijn vrouw woont. "We waren een crisisopvanggezin, hadden meer pleegkinderen, maar zij is blijven hangen. Ze gaat elke dag sacherijnig naar school en komt er sacherijnig van terug", zegt hij. Lachend: "Ze zegt dat ze een 'kutjeugd' heeft." Die kwinkslag weer: "Ik heb vijf eigen kinderen grootgebracht, van haar kan ik tenminste zeggen dat ze dat chagrijn niet van mij heeft."

Voordat we het hebben over Maas' visie op onderwijs, moeten we terug naar zijn eigen jonge jaren. Hij werd geboren in Mariahout, of eigenlijk de buurtschap Ginderdoor. Op zijn vierde jaar verhuisde het gezin naar Beek en Donk. "Mijn vader komt daar vandaan."

Op de dorpsscholen verliep het leren moeizaam. "Ik was een drukke jongen, praatte veel en staarde uit het raam. Ik denk dat als ze me toentertijd hadden getest, ze me met ADHD hadden gediagnosticeerd. Ik ben door de lagere school heen gewaaierd en kreeg het advies ambachtsschool. Eenmaal daar stond ik ineens een 9,5 gemiddeld voor wiskunde, en zeiden ze: 'Jij moet naar de lts'. Het was op de lts aan de Keizerin Marialaan in Helmond en op de ambachtsschool dat ik voor het eerst meemaakte dat het zinvol was om met mijn hoofd te leren. Die combinatie hoofd en hand, dat ging daar pas goed. Ineens kon ik wel leren."

De lts werd de mts, de mts de hts, en toen rolde hij door naar de universiteit waar hij zich met zijn technische achtergrond heeft opgewerkt tot onderwijskundige. Opvallend genoeg heeft Maas een nogal rechtdoorzee mening over zijn eigen vakgenoten: "Het onderwijs is kapotgemaakt door onderwijskundigen." Hoezo? "Het zijn allemaal academici." Die van de theorie, dus.

"Op scholen zijn ze doorgeslagen door vrijwel alle leerstof in boeken of aparte vakjes te stoppen. Veel meisjes en jongens haken dan af. Terwijl, als je ze meeneemt naar een machine en die helemaal openlegt, kun je hun de theorie wél uitleggen. Vroeger kon dat, we leerden door het ambacht van iemand te leren, dat is een heel oude didactiek. Voor veel mensen is de omgekeerde weg ook een veel natuurlijkere manier om de theorie te begrijpen."

Dat nu is precies wat hij met zijn leerfabrieken voor ogen heeft: leren van de leermeester. In de huidige fabrieken kan het niet meer. "Bij Jumbo, Mars of Bavaria is alles zó complex geworden. Áls ze je al binnenlaten, want zonder veiligheidscertificaat kom je nergens meer."