Deelnemers aan Expeditie Robinson moeten wekenlang afzien op een onbewoond eiland, dus proberen ze het leven vaak een béétje comfortabeler te maken. Kandidaten proberen van alles het eiland op te smokkelen, van pincetten tot lokaas én oordoppen.

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Expeditie Robinson-basispakket is nogal karig. Deelnemers mogen twee zwembroeken/badpakken, twee shirts (met korte en lange mouwen), twee onderbroeken, twee broeken (lang en kort), twee paar sokken én twee paar schoenen meebrengen. Tot slot mag je nog een pet dragen… Logisch dat kandidaten verwoede smokkelpogingen doen!

Oud-winnares Fatima Moreiro de Melo wist een pincet te verbergen, omdat ze het niet aankon om zich te laten harsen vóór de opnames. 'Ik heb 'm niet eens gebruikt!' Fien Vermeulen wist oordopjes in haar beha te verstoppen, zodat ze rustig kon slapen.

Vitaminepillen als Heilige Graal

Aanstekers en visdraad zijn van onschatbare waarde in Expeditie Robinson, maar het échte goud is toch iets anders: vitaminepillen. Voedsel is erg schaars in het programma, en alles wat je op de been houdt is zijn gewicht in goud waard. Discjockey Eva Koreman werd bijvoorbeeld gesnapt vóór ze bruistabletten in haar vagina wilde smokkelen.

Hugo Kennis wist er wél een paar mee te krijgen, en nam er regelmatig een nibbeltje van. 'Ik bewaarde ze als de grootste schat, en voor elke opdracht brak ik er telkens een klein stukje af. Mentaal gaf me dat een enorme boost.'

Expeditie Robinson-smokkeltips

Hugo heeft nog een aardige anekdote, die bewijst dat leven van een Robinson-smokkelaar niet eenvoudig is. 'Je weet dat de openingsscène van Expeditie Robinson altijd in het water eindigt. Toen wij werden losgelaten waren er een paar dames die vitaminepillen in hun beha hadden. Er kwam een oranje schuim uit, jongen! Voor de productie was dat natuurlijk hilarisch!'

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson start op 29 augustus op RTL 4, vanaf 20.30 uur. We zullen nog even goed op de kleur van het water letten als de kandidaten in de eerste aflevering in het water springen!