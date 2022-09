De NS'ers staken er nu voor, maar in 25 cao's is al een vorm van automatische prijscompensatie vastgelegd. Veel werknemers in de haven en het personeel van de academische ziekenhuizen kunnen een ongekende loonsverhoging van meer dan 10 procent tegemoetzien.

De 80.000 personeelsleden van de UMC's krijgen in 2023 'minimaal de consumentenprijsindex' zoals die op Prinsjesdag wordt vastgesteld. In juli was die zogeheten 'afgeleide CPI' 12,5 procent. Deze prijscompensatie is afgesproken in de cao die de vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) eind 2021 sloten. Maar dat was in een tijd dat de inflatie nog beperkt was. In augustus vorig jaar was die 2,5 procent, een jaar later is die 13,6 procent. Dat had niemand voorzien, zelfs het recordjaar 1975 ( met 10,2 procent inflatie) verbleekt erbij.

De vakbond FNV probeert sinds vorig jaar de prijscompensatie automatisch in de cao's te krijgen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was dat standaard, maar sindsdien is het automatisme alleen nog in een paar haven-cao's terug te vinden. José Kager van de FNV: "We merkten dat veel werkgevers vanaf 0 procent loonsverhoging gaan onderhandelen. Dan hadden we al pittige onderhandelingen nodig om een beetje richting de inflatie te komen. We wilden het automatisme terug, zodat we alleen nog onderhandelen over de hoeveelheid koopkrachtverbetering.''

Uitzonderlijke situatie

In een beperkt aantal cao's is het de FNV gelukt de automatische prijscompensatie te laten opnemen. De helft daarvan zijn haven-cao's, waar die al in stond. Bij de dertien nieuwe gevallen zijn er ook varianten opgenomen, bijvoorbeeld een automatische prijscompensatie gemaximeerd op 6 procent per jaar.

Bij de cao voor de UMC's is dat maximum níet ingebouwd. Wel is de volgende zin erin opgenomen: "Cao-partijen bekijken in goed onderling overleg hoe mogelijke knelpunten opgelost kunnen worden.'' De vakbond wil echter vasthouden aan de cao-afspraak en wil de cao niet openbreken. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) die de cao met de vakbonden sloot, kan nog niet zeggen of zij nu onder de afspraak uit wil.

"Ik verwacht van wel'', zegt professor Agnes Akkerman, hoogleraar regulering van werk aan de Universiteit van Amsterdam. "Deze hoge inflatie is zó onvoorzien. Hoe gaan ze dat betalen? Er is een open rekening gegeven. De UMC's worden gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs.''

De NFU wacht voorlopig af, meldt woordvoerder Loes Mignon. "We zien uiteraard ook de uitzonderlijke situatie van oververhitting van de economie na COVID-19, en daarbovenop een politieke crisis en oorlog, met schaarste van goederen en energie. We vinden dat overheid en werkgevers daarom gezamenlijk moeten optrekken om het probleem van hoge kosten en inflatie aan te pakken. Op dit moment wachten we samen met de vakbonden Prinsjesdag af om te horen wat de minister voor aanvullende tegemoetkomingen of ruimte zal bieden. Daarna zullen wij in gesprek gaan met de bonden. In de eerste weken van oktober kunnen we meer zeggen over de inhoud daarvan.''

Overwinning claimen

Niet alleen Prinsjesdag wordt met angst en beven tegemoet gezien door werkgevers en werknemers. Ook het verloop van de estafettestakingen bij de NS speelt een grote rol in wat er op cao-gebied staat te gebeuren. Daarbij zal blijken wat er mogelijk is. "Iedereen moet nog wennen aan deze tijd met enorme getallen'', zegt Kager. "We hebben ook cao's afgesloten met 4 procent loonstijging, wat toen minder was dan de inflatie; en dan zeiden onze leden tóch '4 procent is niet verkeerd'.''

Of de treinstakers de goede koers varen, is moeilijk te zeggen. Een cao is meer dan alleen de loonsverhoging, stelt hoogleraar Akkerman. "Over het algemeen halen cao-stakingen wel iets uit. Je kunt laten zien dat je een vuist kunt maken. Vakbonden claimen vaak de overwinning. Stel dat de prijscompensatie wordt toegekend bij de NS, dan lijkt het een overwinning, maar het kan best zijn dat ze ook iets hebben moeten inleveren; bijvoorbeeld de verbetering van de roosters, wat ook belangrijk is.''