Huis ruilen? Steven en Marieke hebben in Dalfsen een mooie, maar kleine woning in de aanbieding. Nu zoontje Lucas één jaar is geworden zoeken ze zelf wat ruimers. Het liefst met een grote tuin. Het 'te-ruil-bordje' dat ze voor de gevel plaatsten viel in de smaak: negen kandidaten meldden zich voor een mogelijke woningwissel. "We willen best verkopen, maar vind maar eens wat terug."

Het bordje lag er al een poosje en na een tijdje besloten Steven Gerrits en Marieke de Groot het toch maar in de vensterbank van hun huis aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen te plaatsen. 'Woning te ruil' staat er op het doek, met sierlijke letters. En wat meer beschrijving. 'Een van de oudste huizen uit de straat (1914)', en 'volledig gerestaureerd en gemoderniseerd (2020).' Wat ze zelf zoeken kan de passerende wandelaar ook lezen. 'Vrijstaande woning (must)', met 'meer ruimte om het huis' en 'bij voorkeur in het westelijk gedeelte van Dalfsen.'

Op huizenjacht

Ze wonen er prachtig, zeggen ze zelf, maar toch. "Ons zoontje Lucas is inmiddels 1 jaar oud en we zijn met name op zoek naar een huis met een wat grotere tuin'', vertelt Steven (34), aan de keukentafel, onder het hoge plafond. Verkoop van de woning in het hart van Dalfsen - 135 vierkante meter - is gezien de nog niet uitgeraasde markt vermoedelijk niet zo'n probleem. Marieke (33): "Maar vind maar eens wat terug.'' Het stel ging al eerder op huizenjacht. "Hadden we iets gevonden, zagen de bewoners toch af van verkoop. Bang zelf niks weer te vinden.''

Dat kan ook anders, dachten de in Dalfsen opgegroeide Steven en Marieke, die uit Ommen komt. "Wij vermoeden dat er best veel mensen eventueel willen verhuizen, zonder dat ze nu direct op dit moment hun woning te koop hebben staan. Die inwoners willen we aan het denken zetten.'' Een ouder echtpaar dat al langere tijd geleden de kinderen het huis uit zag waaieren en graag wat kleiner wil wonen, in de buurt van het dorpshart, zou een ideale 'match' zijn. "We willen het laagdrempelig houden. Klop maar aan, of doe een briefje in de bus.''

Ons kent ons

Het leverde in mum van tijd negen reacties van geïnteresseerden op en op basis van de 9000 inwoners die in de kern van Dalfsen wonen valt dat beslist niet tegen. "Het grappige daarbij is dat wanneer je met mensen in gesprek gaat je in vrijwel alle gevallen merkt dat je elkaar via via ergens van kent'', zegt Marieke. "Dan blijft het toch een dorp. Zo komen eventuele geïnteresseerden ook bij ons terecht omdat ze daar door anderen op gewezen zijn. 'Is dat niet iets voor jullie', op die manier. Die gesprekken alleen al zijn al heel leuk. Dé match is er nog niet.''

'Te ruil', staat er nu voor Ruitenborghstraat 24 in Dalfsen. Foto: Enzio Ardesch

Haast hebben ze niet, want na de grondige restauratie die in 2014 in gang werd gezet - Steven dook met historicus en buurman Ab Goutbeek de boeken in om oude plaatjes te vinden - staat het huis er als een plaatje bij. Tekeningen van vroeger zijn er nog, waarbij eventueel ruimte is voor de bijbouw van een badkamer en slaapvertrek op de begane grond. "Wij willen hier ook niet zomaar weg, zo is het ook niet. Maar als we weggaan, dan willen we wel direct wat nieuws, zonder dat we dan weer tijdelijk ergens anders moeten wonen.''

Overbieding na overbieding

Het kan dan maar zo een vliegwiel zijn, denkt het stel, dat op deze manier ook veel rompslomp hoopt te voorkomen. Zonder makelaars immers of een hele schare kopers die zich op hetzelfde huis richt, met de ene overbieding na de andere en een hoop teleurstelling als gevolg. Betalen voor lucht, omschrijven ze. "Maar natuurlijk ruilen we ook niet zomaar'', verzekert Steven, richting potentiële belangstellenden. "We vergelijken de taxatiewaarden, zodat we eventuele verschillen via bijbetaling kunnen overbruggen. Dat moet wel formeel.''

Of het een oplossing is voor stagnatie op de woningmarkt? Het tweetal, met achtergrond in de bouw, durft dat zo niet te zeggen. "Maar het is op zich het uitzoeken waard. Als het lukt een switch te maken waar zowel wij als de nieuwe bewoners blij van worden dan is het voor ons geslaagd. Maar als je het verder uitdenkt en met drie eigenaren van huis ruilt ben je weer een stap verder.''

Over een gebrek aan animo hebben ze vooralsnog niet te klagen. Met een knipoog: "Hebben we al gezegd dat in deze straat twee keer de loterij is gevallen?''

De makelaar: 'Ruilen kan mooi zijn, maar is in veel gevallen geen oplossing'

Jan Gjaltema, eigenaar van Gjaltema Assurantien & Makelaardij in Dalfsen, zag de voorgestelde ruildeal voorbijkomen. "Recent heb ik dit niet meegemaakt, maar ik denk dat er in de afgelopen periode vaker onderhands is verkocht.'' Woningen die evenmin op de markt zijn gekomen, maar ook niet zijn geruild. "Dat ging dan ook niet via een makelaar en dat zie ik meer als variant hierop.''

Gjaltema ziet het aanbod van woningen, hoewel dat in sommige segmenten krap blijft, groeien en constateert dat kopers meer keuze krijgen. "De rol van de makelaar wordt juist nu weer belangrijk.'' Het daadwerkelijk 'makelen' - onderhandelen, koppelen - komt volgens hem weer terug in plaats van enkel de administratieve afhandeling van een biedingsproces.

In Utrecht werd een initiatief om op wijkniveau te onderzoeken of het ruilen van huizen de doorstroming op de woningmarkt verbetert, al eens beloond met een stimuleringsprijs. Idee daarbij is het zogenoemde 'scheefwonen' tegen te gaan: ouderen die alleen of samen in een gezinswoning wonen, of mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Degelijke plannen worden verder uitgedacht.

"Bij het ruilen moeten beide woningen bij partijen precies zijn wat er gezocht wordt'', brengt Gjaltema daar tegenin. "Die kans is natuurlijk kleiner dan bij een normale verkoop.'' Hoe bepaal je de waarde van beide woningen, hoe stel je de juiste documenten op? "Als het past kan het een mooie oplossing zijn, maar dat zal in veel gevallen niet zo zijn.'' Tot besluit: "Zo blijft er een rol voor de makelaar.''