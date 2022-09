Vandaag publiceert Human Rights Watch een onderzoek naar de 'filtratiekampen' waar de Russen Oekraïense vluchtelingen screenen op banden met het Oekraïense leger. Ook de Volkskrant deed onderzoek. Conclusie: die filtratiepunten zijn echt.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Anatoli wist dat hem een controle stond te wachten toen hij in Mariupol een bus instapte richting Rusland. Andere overlevenden van de slag om Mariupol hadden hem erover verteld. Maar niemand in de kapotgeschoten stad wist wat de controle precies inhield, want allemaal moesten ze er nog door.

'Mensen gebruikten de term filtratie', zegt de 26-jarige Anatoli, tot de vroege ochtend van 24 februari vastgoedmakelaar in Mariupol.

Zonder te weten wat die term betekende, vertrok Anatoli begin april met een vriend in een bus richting Rusland. Hij had geen andere mogelijkheid, zegt hij. Evacuatiebussen naar gebied onder Oekraïense controle waren er niet. En in Mariupol blijven was geen optie, want in tegenstelling tot Anatoli had de stad de Russische invasie niet overleefd. Zijn laatste beeld van zijn wijk bestaat uit geknapte elektriciteitskabels, kapotte wegen, opgeblazen bruggen, uitgebrande gebouwen en mensen die lichamen aan het begraven waren in tuinen. Anatoli: 'Andere lichamen lagen nog op straat.'

Geruchten over kampen

De term filtratie dook enkele dagen na de inval al op in Oekraïne. Er gingen geruchten over kampen in bezet gebied, waar Russische militairen de levens van Oekraïense burgers binnenstebuiten zouden keren. Mensen met vermeende banden met het Oekraïense leger zouden er 'uitgefilterd' worden. Zij zouden opgesloten of zelfs geëxecuteerd worden.

De geruchten roepen herinneringen op aan eerdere Russische filtratie. Tijdens de oorlog in Tsjetsjenië in 1999 en 2000 zette Rusland filtratiekampen op die al snel bekend kwamen te staan als martelkampen. De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial schat dat 200 duizend Tsjetsjenen het filtratieproces moesten doorlopen. Honderden zouden het niet hebben overleefd.

Donderdag publiceert Human Rights Watch een onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de Russische filtratiepunten in bezet Oekraïens gebied. Voor het rapport We hadden geen keus sprak de mensenrechtenorganisatie met 117 Oekraïners uit de omgeving van Mariupol, dat sinds half mei bezet is door Rusland, en uit de provincie Kharkiv, waar Russische troepen dorpen hebben ingenomen. De ooggetuigenverslagen bevestigen de vermoedens: de filtratiepunten zijn echt. 26 van de 117 ondervraagden ondergingen het proces van filtratie.

Checkpoints

De filtratiepunten staan op tal van plekken in door Rusland bezet gebied. Human Rights Watch telde er zeker vijftien in de provincie Donetsk. Vaak bestaan ze uit tentenkampen, verlaten schoolgebouwen of sporthallen. De bemanning: gewapende mannen in militair uniform.

Oekraïners die vluchten uit bezet gebied, ontkomen niet aan de filtratie. Want wie door de vele checkpoints naar Rusland wil, moet een bewijs laten zien gefiltreerd te zijn geweest. Vaak bestaat dat uit een papiertje met de tekst 'FP', kort voor filtratiepunt, en de naam van het desbetreffende dorp. de Volkskrant vond afbeeldingen van het bewijs op sociale media. De bewijsplicht toont aan dat het filtratieproces niet vrijwillig is, in tegenstelling tot wat Rusland beweert.

Bijna 7 miljoen Oekraïners zijn sinds de Russische inval geregistreerd als vluchteling, maar onder hen zijn geen inwoners van bezet gebied. Zij kunnen vaak alleen uitwijken naar het land van de bezetter. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk zei eind juni dat 1,2 miljoen inwoners van Oekraïne gedwongen in Rusland verblijven, onder wie 240 duizend kinderen. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er nu 2,3 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Rusland.

Sommige Oekraïners vertrokken vrijwillig naar Rusland. Het is onduidelijk hoe groot die groep is. Russische media maken in elk geval gebruik van de aanwezigheid van Oekraïners in Rusland voor propagandadoeleinden. Zo verspreidden ze via berichtendienst Telegram beelden van een jongen die na zijn vlucht uit Oekraïne bij aankomst in de provincie Boerjatië een gitaar cadeau krijgt van de plaatselijke bevolking. In die berichten benadrukt Rusland dat het gaat om mensen die bijvoorbeeld 'de hel van Mariupol' zijn ontvlucht. Zonder erbij te vermelden dat het Russische militairen waren die de stad tot een hel maakten.

Voorgelogen

Maar voor de meesten was Rusland geen vrije keus. Human Rights Watch sprak mensen die onder dwang naar een filtratiepunt werden gebracht, vanwaar ze met bussen naar Rusland werden gestuurd. De Russische bezettingsmacht gaf slechts enkele evacuatiebussen toestemming door te rijden naar gebied onder controle van Oekraïne. Vrijwel alle andere bussen kwamen aan in Rusland, ook als er 'Oekraïne' op stond.

Inna, een veertigjarige vrouw uit Mariupol, dacht naar veilig Oekraïens gebied op weg te zijn. Ze vertelde onderzoekers van Human Rights Watch dat ze door Russische militairen uit een schuilkelder werd gehaald en van hen te horen kreeg dat een bus haar naar Oekraïne zou brengen. 'Maar ze logen en hebben ons voor de gek gehouden', aldus Inna. Toen ze in de rij voor een filtratiepunt vroeg hoe de reis naar Oekraïne verder zou gaan, lachten Russische militairen haar uit. 'Haha, wat ben je ook dom. Natuurlijk brengt niemand je naar Oekraïne vanuit hier.'

Evacués uit de bezette gebieden stappen begin februari op de trein in Taganrog, aan de Russische kant van de grens met Donetsk. Evacués uit de bezette gebieden stappen begin februari op de trein in Taganrog, aan de Russische kant van de grens met Donetsk. Foto: Sergey Pivovarov / Reuters

Een gedwongen verplaatsing van inwoners van bezet gebied geldt als een oorlogsmisdaad. De Geneefse Conventies stellen dat strijdende partijen alleen krijgsgevangenen naar hun eigen grondgebied mogen brengen. Burgers mogen enkel geëvacueerd worden als zij daar zelf voor kiezen. Maar van een vrije keuze was geen sprake bij 'de massale, illegale gedwongen verplaatsingen' van Oekraïense burgers door Rusland, aldus Human Rights Watch.

Lange wachttijden

Het plan van Anatoli, de vastgoedmakelaar uit Mariupol die zowel met Human Rights Watch als met de Volkskrant sprak, was om via Rusland naar het Westen te vluchten. Maar dan moest hij wel langs het filtratiepunt komen. Zijn evacuatiebus stopte bij een school in Katsjkarske, een dorp dat sinds 2014 bezet is in het oosten van Oekraïne. In de school lagen honderd mensen op matrassen op de grond te wachten op filtratie. Sommigen lagen er al tien dagen, vertelt Anatoli.

Ook andere ooggetuigen spreken van lange wachttijden - soms weken - voor de filtratiepunten. De omstandigheden waren op sommige plekken zo slecht dat oude mensen overleden, vertellen ze. Wachten was de enige mogelijkheid. 'We voelden ons gegijzeld', aldus een van hen.

De controle van Anatoli begon na drie dagen. Een bus bracht hem met andere Oekraïners naar containers buiten het dorp, die dienst deden als verhoorkamers. Een voor een moesten ze naar binnen. Vrouwen niet, zij mochten bij dit punt in de bus blijven zitten. Anatoli merkte dat sommige mannen gespannen waren, maar was zelf kalm toen hij naar binnenliep, zegt hij.

Handleidingen op internet

Op internet circuleren handleidingen die Oekraïners voorbereiden op grenscontroles en filtratie, zo blijkt uit nader onderzoek van de Volkskrant. Een van de tips: verwijder alle informatie waaruit onwenselijke conclusies getrokken kunnen worden, zo adviseert Motskhaleba, een Georgische organisatie die Oekraïners helpt om via Rusland naar Georgië te vluchten. Als voorbeelden van dergelijke informatie noemt Motskhaleba foto's van militair materieel, vernietigde gebouwen en andere bewijzen van Russische oorlogsmisdaden. Toch is het belangrijk om telefoons niet helemaal leeg te maken, schrijft de organisatie. Dat zou verdacht overkomen op Russische ondervragers. Motskhaleba adviseert om berichtenwisselingen 'die vragen kunnen oproepen' te verwijderen en andere te laten staan.

Filtratie bestaat uit verschillende onderdelen. Het gewapende personeel van de filtratiepunten fouilleert mensen en geeft mannen de opdracht om zich uit te kleden ter controle op tatoeages die sympathie voor Oekraïense legereenheden verraden, of blauwe plekken die kunnen wijzen op terugslag van een automatisch geweer. De Russen nemen vingerafdrukken af, maken foto's en dwingen tot ontgrendeling van telefoons. Die worden regelmatig aangesloten aan computers zodat bestanden en contactlijsten gekopieerd kunnen worden. De Russen noteren ook IMEI-nummers, een unieke code waarmee een mobiele telefoon is te volgen.

'Massale en illegale dataverzameling'

Human Rights Watch spreekt van 'massale en illegale dataverzameling door Rusland en pro-Russische krachten buiten het grondgebied van Rusland, tegen niet-Russen, zonder legale onderbouwing'. Grotere zorgen maakt de organisatie zich over de mensen die niet slagen voor het verhoor dat volgt op de dataverzameling.

Wat vind je van het beleid van Oekraïense politici? Heb je ooit voor de Oekraïense regering gewerkt? Ken je mensen in het leger? Waar hield je je de tijdens de gevechten zelf mee bezig? Het zijn vragen die Anatoli zich herinnert. De vastgoedmakelaar komt binnen 20 minuten door het verhoor. 'De agenten hadden er duidelijk geen zin in. Het was heel warm in de container en ze wilden zo snel mogelijk klaar zijn.'

Anderen zeggen dat ze grondiger zijn ondervraagd en onder druk te zijn gezet. Inna uit Mariupol werkte voor de gemeente. Haar ondervragers beschuldigden haar ervan voor de Oekraïense geheime dienst te werken. Ze werd 6,5 uur ondervraagd. Anderen vertellen dat ze onder druk zijn gezet om verklaringen te ondertekenen, waarin staat dat ze ooggetuige waren van oorlogsmisdaden door Oekraïense militairen. Uit angst voor represailles tekenen veel vluchtelingen de verklaring.

Satellietbeeld van tenten op het terrein van een motorsportcomplex bij de Russische stad Belgorod. Nataliya, een van de Oekraïners geïnterviewd door Human Rights Watch, werd er opgevangen. Volgens haar slapen duizenden Oekraïense vluchtelingen in het tentenkamp, dat van maart tot en met juli snel groeide. Satellietbeeld van tenten op het terrein van een motorsportcomplex bij de Russische stad Belgorod. Nataliya, een van de Oekraïners geïnterviewd door Human Rights Watch, werd er opgevangen. Volgens haar slapen duizenden Oekraïense vluchtelingen in het tentenkamp, dat van maart tot en met juli snel groeide. Foto: Planet Labs PBC, analyse HRW

Maar wat gebeurt er met de mensen die niet door het Russische filter komen? Ooggetuigen zeggen dat landgenoten hardhandig uit filtratiecentra zijn verwijderd door Russische militairen. Het gaat volgens hen vrijwel altijd om mannen die eruit gefilterd worden. Human Rights Watch stelt dat de Oekraïners die niet door de filtratie komen, overgebracht worden naar gevangenissen in door Rusland bezet gebied. Het is onbekend om hoeveel mensen het gaat en wat zij meemaken.

Anatoli zegt niet te weten of er bij zijn filtratiepunt mensen opgepakt zijn door de Russen. 'De mensen die door de filtratie komen, gaan naar de ene kant, de mensen die er niet doorheen komen, naar de andere kant. Dus je kruist elkaar niet.'

Beruchte reputatie

Human Rights Watch vreest dat de vermisten gemarteld of vermoord kunnen worden. Gevangenissen in de door Rusland gecontroleerde bezette gebieden hebben sinds 2014 een beruchte reputatie opgebouwd. De mensenrechtenafdeling van de VN documenteerde er systematische marteling en gevallen van verkrachting. Vorige maand kwamen zeker vijftig Oekraïense gevangenen om bij een explosie in een gevangenis in Olenivka, een door Rusland bezet dorp in de provincie Donetsk. Rusland beschuldigt Oekraïne van de explosie, maar satellietbeelden wijzen volgens westerse wapendeskundigen op een aanval van Rusland met een vacuümbom.

In de gevangenissen houdt Rusland ook ongeveer duizend Oekraïense militairen vast die zich in mei als laatsten overgaven in de Azovstal-fabriek in Mariupol. Hun lot is nog altijd onduidelijk. Pro-Russische rebellenleiders hebben een tribunaal aangekondigd dat Oekraïense krijgsgevangenen moet berechten. In juni legde een rechtbank in bezet gebied al de doodstraf op aan twee buitenlandse mannen die meevochten met het Oekraïense leger.

Anatoli vluchtte na zijn aankomst in Rusland naar Noorwegen. Pas buiten de Russische grenzen durfde hij te getuigen over de filtratiepunten. Want ook al was hij door de Russische filtratie-agenten als 'veilig' gemarkeerd, veilig voelde de Oekraïner zich pas buiten Rusland.