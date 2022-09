Trend in de media- en cultuurwereld: het genderneutraal maken van prominente prijzen. Dat kan rimpelloos gaan (zoals bij het Televizier Gala) maar ook een complete mediastorm opleveren (denk aan de Gouden Kalveren). De toneelwereld houdt vanmiddag dus maar een 'open' debat. 'We voelen dat we iets moeten.'

Stel, je zit in de organisatie van een prominente prijs in de media- en cultuurwereld en je voelt aan dat je 'iets' moet met de maatschappelijke genderdiscussie. Dan kun je de verschillende geslachtscategorieën afschaffen en bakken kritiek over je heen krijgen, zoals bij de grootste filmprijs van ons land, de Gouden Kalveren. Of je neemt min of meer hetzelfde besluit en hoort…niets. Dat overkwam de organisatie van het Gouden Televizier Ring-Gala onlangs.

Andere mogelijkheid: je laat een adviesbureau een lijvig rapport schrijven over alle voors en tegens van zo'n ommezwaai en bespreekt dat op een bijeenkomst met - excuus voor dit foeilelijke begrip - het werkveld. Het rapport van Blueyard - vanmiddag onderwerp van gesprek in Amsterdam - is wel eerder een discussiestuk dan een advies. Een stuk, waar de organisatie van de VSCD-toneelprijzen, waarvan de Louis d'Or (voor de indrukwekkendste mannelijke acteerprestatie) en Theo d'Or (de vrouwelijke variant) de bekendste zijn, mee verder kan. Beide prijzen worden dit jaar nog 'gewoon' uitgereikt maar hoe daarna is nog de vraag.

Hoe rigoureus?

"Er zal wat veranderen, ik kan nu alleen niet inschatten hoe rigoureus het is'', stelt juryvoorzitter Hadassah de Boer, nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport 'Elk speelt haar/hun/zijn rol en krijgt hun/zijn/haar deel'. "Als jury en organisatie voelen we aan dat we 'iets' moeten. Vanwege de maatschappelijke discussie rond gender, maar ook vanwege de manier waarop toneel tegenwoordig gemaakt wordt. Want wat moet je als een man en een vrouw samen de hoofdrol delen? Of als een non-binaire acteur stelt zich niet vertegenwoordigd te voelen door de huidige categorieën.''

Het lijkt misschien eenvoudig om de verschillende geslachtscategorieën af te schaffen of juist te behouden, maar welke kant het balletje ook oprolt: simpel is het allesbehalve. De Boer: "Hoe meer je hierover weet, hoe lastiger het wordt.''

Voorbeeldje: stel dat het besluit is om het onderscheid tussen mannen en vrouwen te laten vervallen. In hun rapport stellen de onderzoekers dat non-binaire acteurs zich dan weliswaar niet meer 'gediscrimineerd' hoeven te voelen en dat de organisatie eerder vooruitloopt dan volgt in een maatschappelijke trend, maar signaleren ze ook nadelen.

Want de rijke traditie van de 'sterke merken' Theo d'Or en/of Louis d'Or (die worden toegekend sinds 1955) staat op losse schroeven en die Theo d'Or is ook nog eens heel belangrijk omdat vrouwen ten minste aan bod komen, bij de prijzen.

Twee feiten uit het onderzoeksrapport: 'Bij (acteer)prijzen die gendercategorieën hebben geschrapt, slepen mannen meer nominaties en prijzen in de wacht dan vrouwen' en 'Acteurs op het podium in 2021: mannen 57 procent, vrouwen 43 procent'.

Weinig lovende reacties

De Boer en VSCD-directeur Gabbi Mesters erkennen goed te hebben gekeken naar de commotie rond de Gouden Kalveren van vorig jaar. Eerst kreeg de organisatoren van het gala rond de filmprijzen weinig lovende reacties op het loslaten van het onderscheid in geslachten. En die storm stak alleen maar heviger op toen alle prijswinnaars onder de acteurs op het gala in Utrecht man bleken te zijn.

"Zolang de meeste en vaak ook beste rollen mannenrollen zijn, is er van werkelijke genderneutraliteit niet echt sprake'', twitterde filmactrice Katja Herbers. "Dat genderneutrale komt de mannen wel heel goed uit'', sneerde actrice Maryam Hassouni op Instagram.

Acteur Yorick van Wageningen zegde woedend zijn lidmaatschap van de Dutch Academy for Film, de organisatie achter de Gouden Kalveren, op. Bijna een jaar later is hij eerst even stil aan de telefoon als hem naar die beslissing gevraagd wordt. Dan: "Man, ik heb bijna een bloedende tong van het bijten. Alles wat ik zeg is zo polariserend. Maar toch: ik zie er nog steeds het nut niet van in om de prijzen te verminderen. Vervelend voor acteurs, vervelend voor de filmindustrie. En wat me helemaal razend maakte: de Academy heeft niets voor de filmwereld gedaan toen de klap door corona keihard was, maar men is wel heel druk met zo'n besluit.''

Lof heeft Van Wageningen wel voor de VSCD die, bij monde van Mesters en De Boer, de genderdiscussie rond de toneelprijzen 'transparant en zorgvuldig' wil voeren. "Zij leren wel van wat bij de Academy helemaal fout is gelopen.''

Normaalste zaak van de wereld

Eerder deze maand maakte de organisatie van het Gouden Televizier Ring-Gala bekend het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke presentatoren voortaan te laten varen, om zo plaats te maken voor een nieuwe categorie: de Televizier-Ster Impact. Daar volgde nauwelijks ophef over.

Televizier-hoofdredacteur Jeroen de Goeij: "Wij hielden rekening met de mogelijkheid van een maatschappelijke discussie, maar die is inderdaad goeddeels uitgebleven. Ik vermoed dat er in de filmwereld wat meer mondige mensen rondlopen. Voor ons is dit de normaalste zaak van de wereld, we hebben goed gekeken en beluisterd waar televisiemakers en onze stemmers zich bij thuis voelen en daar kwam dit besluit uit. Ik herken de behoefte aan zorgvuldigheid van de toneelwereld wel: iedere verandering bespreek je intern heel goed, daar neem je de tijd voor. De Televizier Ring bestaat al sinds 1964. Dat is echt een instituut, cultureel erfgoed. Daar mag je niet te makkelijk aan sleutelen.''

Yorick van Wageningen heeft een heel andere verklaring: "Mensen zijn bang geworden om zich uit te spreken, daarom bleef het zo stil.''