De uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord is financieel aantrekkelijk, blijkt uit nieuw onderzoek. De kosten verbleken bij de economische klap die dreigt door laks klimaatbeleid. Dat besef dringt langzaam door in de wereld, zeggen experts.

Niet alleen de planeet, ook de economie zou een zucht van verlichting slaken als de wereld het Parijse Klimaatakkoord naleeft. De vele miljardeninvesteringen die nodig zijn om een CO2-arme wereld te realiseren -dankzij groene energie, schoon transport en duurzame huizen - betalen zich dubbel en dwars terug, concluderen experts.

"Elke euro die in de wereld naar klimaatoplossingen gaat, levert uiteindelijk 1,5 tot 4 euro aan winst en maatschappelijke kostenbesparing op", zo vat economisch klimaatonderzoeker Kaj-Ivar van der Wijst van de Universiteit Utrecht de conclusie samen van een studie die hij deze maand met internationale collega's publiceert.

Indien landen het Parijs-doel halen, door opwarming ruim onder de twee graden te houden, zijn ze gemiddeld 3 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) kwijt aan klimaatmaatregelen, aldus de onderzoekers. "De kosten lopen op tot zeker 15 à 20 procent van het bbp, wanneer de opwarming van de aarde ontspoort tot 3 of meer graden", aldus Van der Wijst.

Economisch zinvol

In dat geval zou veel kapitaal nodig zijn voor het bestrijden en herstellen van schade door droogte, (bos)branden, overstroming en uitputting van grondstoffen. "Het halen van het Parijsakkoord is economisch zinvol", zegt Van der Wijst, die begin volgend jaar promoveert op onderzoek naar de financiële balans van klimaatbeleid.

Dat de redding van het klimaat niet alleen geld kost, maar ook oplevert en bespaart, wint voorzichtig aan aandacht. Schade door bijvoorbeeld droogte, de (Limburgse) overstromingen en Europese bosbranden maakten de financiële nadelen van traag klimaatbeleid helder. Het laatste grote rapport van VN-klimaatpanel IPCC vroeg ook aandacht voor dreigende schadeposten door nalatig klimaatbeleid. Toch gaat het in discussies, maatschappelijk en politiek, vooral over de prijskaartjes en miljardenkosten van klimaatoplossingen en weinig over het profijt ervan.

Van der Wijst verklaart die focus op kosten: "Degene die investeert krijgt klimaatbaten vertraagd en onvolledig terug." Een huishouden dat van het gas afgaat of een fabriek die op waterstof overstapt, staat voor een investeringsdrempel. Het kost jaren om uit de kosten te komen, daarna is er sprake van duurzame winst.

Groene banen, innovaties, export

Landelijke baten, zoals schone lucht en waterveiligheid, besparen hoofdzakelijk de overheden uitgaven. "Dat is een pijnpunt bij het afzetten van klimaatkosten tegenover baten", zegt Van der Wijst. Hij pleit voor een eerlijke verdeelsleutel van maatschappelijke baten door verduurzaming van de economie.

De conclusie over het profijt van duurzame investeringen geldt ook voor Nederland, zeggen de onderzoekers. De kosten van het uitvoeren van 'Parijs' (in Nederland geraamd op 52 miljard euro) liggen veel lager dan de maatschappelijke baten op termijn. Groene banen, nieuwe innovaties en export van kennis leveren kapitaal op, terwijl kosten door droogte, (long)ziekten, overstromingen en dijkversterking worden uitgespaard dankzij het uitbannen van vervuiling.

"Omdat Nederland relatief veel CO2 uitstoot en kwetsbaar gelegen is aan zee, zijn investeringen in duurzaamheid bovengemiddeld effectief", zegt econoom en klimaatexpert Allisa Kleinnijenhuis, werkzaam aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. In een recente studie voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zette zij met collega's uiteen hoe renderend het is om de ontwrichting van het klimaat te stoppen.

Onder de streep lonend

Zelfs het uitkopen van vervuilende bedrijven, zoals kolencentrales of vervuilende boorbedrijven, kan voor overheden aantrekkelijker zijn dan ze open laten. "Dat is onder de streep lonend, ook al gaat dat tegen ons gevoel in."

Omdat vermeden schadeposten pas na jaren of (vaker nog) decennia optreden, ligt de nadruk in beleid en onderzoek op lasten. Zo somt een prominente klimaatstudie van McKinsey dit jaar vooral kosten op. In Nederland schatte het PBL de nationale klimaatrekening. Kennisinstituten als CE Delft en Klimaatplein kregen nooit het verzoek om de economische voordelen op te tellen, melden ze bij navraag.

Baten zijn voor Nederlands slechts versnipperd in beeld. Kleinnijenhuis: "Dat investeringen in het klimaat economisch gunstig zijn, vergt een denkslag die velen nog moeten maken." Ed Nijpels, de voorzitter van het Nederlandse Klimaatakkoord, pleit ervoor dat het Rijk behalve de kosten ook de potentiële baten jaarlijks in voorspellingen gaat opnemen.