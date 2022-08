Wie 'schooltandarts' zegt krijgt meteen een berg reacties te horen. Vooral negatieve, en vooral van mensen die er trauma's aan hebben overgehouden. Het zouden 'beulen', 'beunhazen' en 'smoelensmeden' zijn, die begonnen te boren en trekken zonder verdoving.

Op een oproep op ed.nl naar aanleiding van een eventuele terugkeer van de schooltandarts - een wens van armoedeminster Carola Schouten - reageerden recent veel mensen. De meeste van hen willen de schooltandarts nooit meer terug. Enkele reacties:

Een hel

Suzan Brouwers uit Deurne vond het de hel. " Ik plaste in mijn broek van angst, want moeder was er niet om mee die wagen in te gaan. Er werd dan een juf opgetrommeld om te steunen, maar die gaf je enkel een zetje zodat je geen kans van ontsnappen had."

Bij Nancy Smaling uit Eindhoven kwam de tandarts niet naar school, maar werden ze met een busje naar het GGD-gebouw aan de Tesselschadelaan gebracht. "Daar aangekomen moesten we eerst lang wachten, om dan mishandeld worden door een afgewezen tandarts. Ik had altijd wel een gaatje of twee. Na de basisschool nooit meer. Ondertussen zijn die onnodige vullingen vervangen, maar wat een ellende en wat een stress. Heeft er toe geleid dat ik lang bang was voor de tandarts. Proefkonijnen waren we."

Voortaan een angsttandarts

Ook Helen van Och uit Eindhoven maakte verschrikkelijke dingen mee. Zoals een boor die vast kwam te zitten in haar kies, haar tong die ooit verbrandde door het boren en kiezen trekken zonder dat de verdoving werkte. "De angst is zo erg dat ik voortaan een angsttandarts heb."

De Reuselse Marlies Verhagen gaat pas naar de tandarts als het perse moet. Ze is nu 59 en is nog steeds bang. "Vre-se-lijk. De bus stond een week voor de kermis in ons dorp. Dat bedierf de voorpret al. En na de kermis was het wachten wanneer de altijd zeer onvriendelijke, norse assistente met de grijze, grote kaarten je kwam halen. In de bus wachten op een stoeltje en zag ( en hoorde ) je hoe je voorganger bijna mishandeld werd."

Orthodontische mishandeling

Mari Kieneker uit Casteren windt zich nog op als hij over de schooltandarts praat. "Ik zat op de st.Paulusschool aan de Frankrijkstraat. Dr. Prins uit de Kruisstraat en dr. Fizaan, die zijn praktijk had op de hoek Wattstraat/Boschdijk, kwamen om beurten naar school. De grootste beul was Fizaan. Hij keek nergens naar en begon gewoon te boren, zonder verdoving. Het was gewoon een orthodontische mishandeling."



Een van de weinige positieve reacties komt van Carin Kuijten-Gruijters uit Aarle-Rixtel. "Ik moest ook en vond het niet leuk, maar niet zo extreem. Toen ik vijftien jaar was heb ik nog een half jaar stage gelopen bij de schooltandarts. Ik mocht instrumenten steriliseren en kinderen uit de klas halen en terugbrengen. Dat het om afgekeurde tandartsen ging was een broodjeaapverhaal." Ze is uiteindelijk toch geen tandartsassistente geworden.

Mondje open, mondje open

Sjonnie Roos uit Geldrop weet nog dat de Chinese tandarts hard met zijn duim op zijn onderlip en ondertanden duwde. "Zo hard dat je je mond wel open moest doen. Aaauuw." Dat deed de Chinese tandarts van Joan Smulders uit Aarle-Rixtel anders. 'Mondje open, mondje open'. Hij herinnert zich ook nog het fluoride-happen. "Het gebitje met daarin het roze spul gespoten. En dan weer uitkotsen boven een plastic bekertje. Vreselijk. Al die kokhalzende geluiden. Een dagje horror."

Echt kindvriendelijk waren de schooltandartsen niet. Dat weet E. van Kuijk uit Waalre nog goed. "Niks medelijden. Een sneer, zelfs een tik kon je krijgen als je niet stilzat. Huilen was al helemaal uit den boze. Er waren maar twee opties; trekken of boren met een 'drilboor' die je hersentjes deed denderen. Kiezen vullen met zo veel mogelijk, wat na later bleek, giftige amalgaan. Een nachtmerrie was het."

Volgens Walter van Helvoort uit Eindhoven was het nog net niet middeleeuws. "In de kamer van de hoofdonderwijzer stond een met trapbeweging aangedreven boorinstallatie. Als de tandarts begon te boren terwijl ze met trapbewegingen de boor aandreef, was dat niet echt stabiel te noemen met de bijbehorende pijn tot gevolg."

Kan meerwaarde hebben

Carola den Besten is praktijkmanager van Samenwerkende Tandartsen Eindhoven - Willemstraat. Ze heeft 42 jaar ruime ervaring en expertise op vrijwel elk gebied van tandheelkunde. "Ik ben zelf ook van de generatie die naar de schooltandarts ging, en ja, het klopt wel wat veel mensen zeggen. Er werd zonder verdoving geboord en opvallend vaak hadden deze tandartsen bijna geen affiniteit met kinderen. Maar dat was vroeger", benadrukt Den Besten.

Ze heeft ook veel mensen in de stoel gehad die angst hadden voor de tandarts door deze praktijken. En dat is jammer, vindt ze. "Een schooltandarts zou zeker meerwaarde kunnen hebben. Voor bijvoorbeeld buitenlandse kinderen die anders niet naar de tandarts gaan. Maar ook voor andere kinderen, want ze missen bijvoorbeeld niet veel van school."

De schooltandarts verdween uit beeld, omdat door uitbreidingen in het zorgstelsel kinderen tot achttien jaar voor de meeste behandelingen gratis naar de tandarts kunnen. In achterstandswijken in grote steden, komt nog wel af en toe een schooltandarts. In Eindhoven is dat niet het geval, maar in de regio Den Bosch bezoeken de Dental Cars van Centrum Tandzorg nog tachtig scholen. Ton van Groeningen van de raad van bestuur: "De huidige schooltandarts richt zich vooral op preventie. Het zijn aardige en zorgzame tandartsen die juist speciale affiniteit hebben met kinderen. Er is dus geen sprake van een boeman op de bus."