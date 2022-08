De klacht over een zorgdocent op Windesheim met 'wappiedenkbeelden' blijft zonder grote gevolgen voor hem. De hogeschool in Zwolle deed onderzoek nadat coronafactchecker Daniël Tuijnman klaagde, maar Windesheim wijst in een reactie naar vrijheid van meningsuiting. "Daar willen we als werkgever niet aan tornen."

"Ik vind dat een docent die zulke berichten deelt niet op een hogeschool thuishoort", vertelde Tuijnman - de Nijmegenaar heeft duizenden volgers op sociale media door dagelijks te kijken of beweringen van 'corona-sceptici' kloppen - nadat hij de klacht had ingediend. Deze docent geeft op Windesheim lessen ethiek en gezondheidsrecht aan hbo-studenten binnen de domeinen Gezondheid en Welzijn en Verpleegkunde.

Anti-malariamiddel

Op LinkedIn en via zijn eigen blog 'De Gevaccineerde Wappie' deelde de docent berichten die volgens Tuijnman ingaan 'tegen de wetenschappelijke inzichten over corona', onder meer een artikel over het antimalariamiddel hydroxychloroquine, dat coronapatiënten op de verpleegafdeling van ziekenhuis Isala in Zwolle zou helpen.

Daarover kwam een klacht binnen bij Windesheim. De hogeschool besloot onderzoek te doen en onder meer te kijken wat de docent allemaal op sociale media heeft gezet. Er is tevens gesproken met andere medewerkers van de school over hem. 'Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw mail en uw verwijzingen', meldt het College van Bestuur in een reactie op deze klacht via een mail aan Tuijnman.

Volgens Windesheim 'vallen de aangehaalde berichten onder de vrijheid van meningsuiting'. 'Daar willen we als werkgever niet aan tornen. Daarnaast betreft het een interne aangelegenheid en zullen wij verder niet ingaan op de inhoud van uw e-mail. We merken uw bericht aan als een mededeling.'

Windesheim meldt ook de klacht niet verder in behandeling te willen nemen omdat 'de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is op onze organisatie' en 'de gedragscode wetenschappelijke integriteit niet geldt voor deze medewerker'.

Niet prettig

Woordvoerder Geriëlle Middendorp zegt dat Windesheim het 'graag wil laten bij deze reactie' en niet te willen zeggen of de docent bijvoorbeeld is aangesproken op zijn uitspraken. De docent - van wie de naam bekend is bij de redactie - wil er zelf niet veel over kwijt. "Ik voel mij daar niet prettig bij. Ik ben nog gewoon werkzaam op Windesheim."

Aanleiding voor Tuijnman om te klagen was het bericht van de docent over het anti-malariamiddel dat corona-patiënten zou helpen. "Hij deelde een bericht van twee jaar oud. Dat het daadwerkelijk helpt, is inmiddels door veel wetenschappers en zelfs door de onderzoekers van Isala ontkracht", vertelde Tuijnman vorige week. "Ik vind dat een docent die zulke berichten deelt niet op een hogeschool thuishoort. Zeker niet iemand die lesgeeft aan toekomstige zorgmedewerkers. Op een hogeschool heb je te maken met standaarden in de wetenschap en niet wappiedenkbeelden."