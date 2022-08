Een onafhankelijk onderzoek dat duidelijk maakt of kinderen van toeslagenouders vanwege schuldenproblematiek uit huis zijn geplaatst, wordt niet uitgevoerd. Het komt niet van de grond vanwege 'een gebrek aan medewerking'.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat al sinds januari klaar om antwoord te geven op een politiek beladen vraag: was de schuldenproblematiek, veroorzaakt door het toeslagenschandaal, zo ontwrichtend dat de kinderrechter kinderen - al dan niet ten onrechte - uit huis heeft geplaatst?

Het CBS constateerde dat 1675 kinderen van toeslagenouders uit huis werden geplaatst, nadat hun ouders door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeurs werden aangemerkt. Binnen vier tot vijf maanden kan het onderzoek naar de achtergronden daarvan worden afgerond én kunnen uithuisplaatsingen die daarom vragen, aangedragen worden voor herziening.

Lede ogen

Senior-rechter Bart Tromp, verbonden aan de rechtbank Noord-Nederland en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen: "Wij kunnen als universiteit toegang krijgen tot de gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Op basis daarvan kunnen wij ook vrij snel digitale dossiers van uithuisplaatsingen onderzoeken, om te zien of er een verband is tussen wat ik inmiddels 'toegebrachte schulden' noem, en uithuisplaatsingen. Ik moet helaas vaststellen dat het onderzoek niet van de grond komt door een gebrek aan medewerking."

Tromp ziet met lede ogen aan hoe het onderzoek is geparkeerd, terwijl de seinen eerst op groen leken te staan. Ook omdat het onderzoek van de RUG volgens Tromp relevanter dan ooit is, nu de koopkracht is gekelderd en gasprijzen steeds verder stijgen. Schuldenproblematiek zal daarom in de toekomst een nog grotere rol spelen dan nu al het geval is.

"Juist nu moet de rechtspraak weten of rechters en jeugdbeschermers schulden en armoedeproblematiek voldoende in beeld hebben als zij beslissen over uithuisplaatsingen." Financiële problemen trekken een grote wissel op het welzijn van mensen, en dus ook van gezinnen. Wellicht is door het aanpakken van die problemen veel minder of geen jeugdhulp nodig, of kan een uithuisplaatsing worden voorkomen.

Willen zien

Maar in plaats van het beantwoorden van de onderzoeksvragen, beheerst een andere, overkoepelende vraag op dit moment de gedachten van Tromp. Willen we eigenlijk wel zien wat armoede en schulden doen, en onderzoeken of die de aanleg kunnen zijn voor grote, onbeheersbare problemen in een gezin die uiteindelijk leidt tot de inzet van gedwongen jeugdhulp?

Hij vraagt het zich af, sinds uit een plan voor een kleinschalig onderzoek in Noord-Nederland het idee voor het landelijk onderzoek volgde. Onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoekers zouden op grond van hun onderzoek ook conclusies kunnen trekken over het functioneren van de rechterlijke macht. Iets dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, die zich ook met onderzoek naar de uithuisplaatsingen binnen het toeslagenschandaal bezighouden, zelf niet kunnen.

Een opdrachtgever was er nog niet, toen het onderzoeksplan werd gemaakt. "We zijn toen naar ons eigen gerecht gegaan, in Noord-Nederland, met de vraag mee te werken aan het onderzoek. Die medewerking kregen we niet. Maar de Raad voor de rechtspraak was op dat moment zelf ook aan het kijken naar de mogelijkheden voor onderzoek. Omdat we allebei met hetzelfde onderwerp bezig waren, overlegden we vanuit de universiteit met de Raad. Het waren vruchtbare gesprekken, de Raad wilde ons onderzoek wel meefinancieren. We waren heel ver, toen er in de Tweede Kamer een motie kwam, en alles werd bevroren."

Dat was de motie van mei, waarin stond dat toeslagenouders en hun kinderen een herbeoordeling aan moeten kunnen vragen?

"Ja. De gedachte bij de Raad voor de rechtspraak was: dan moeten we pas op de plaats maken, we weten niet wat de regering gaat doen. Vervolgens hebben we overleg gehad met het ministerie en is via die weg contact geweest met beide inspecties. Alle seinen stonden daar op groen. Dat hebben we teruggekoppeld aan de Raad, maar we merkten toch dat het niet lekker liep."

"We hebben daarom ons onderzoeksvoorstel toen openbaar gemaakt. Vervolgens heeft de Raad voor de rechtspraak besloten om zelf onderzoek te gaan doen, op basis van een geselecteerd aantal dossiers. Maar de Raad is geen wetenschappelijke instantie die toegang kan krijgen tot gegevens van het CBS, daarvoor is een wetswijziging nodig, die nu in de maak is. In juli was er voor het laatst contact. Uiteindelijk was niet meer mogelijk dan dat wij de onderzoeksresultaten waarmee de Raad zou komen, zouden mogen gebruiken voor eigen onderzoek. Uiteraard hebben wij gezegd: zo werkt het niet, we zijn een serieuze universiteit die onafhankelijk eigen onderzoek wil doen. Dat is het laatste contact geweest."

Wat denkt u daarvan?

"Ik begrijp heel goed dat je als organisatie zoals de Raad grip wil houden op zo'n gevoelig onderzoek. Alleen gaat het hier om de rechtspraak. Dat is geen gewone onderneming, en het gaat hier ook niet om een onderzoek naar eventuele fouten bij het bakken van koekjes. Het gaat om iets wat van wezenlijk maatschappelijk belang is. De vraag die nu op tafel ligt is ook: kun je vertrouwen hebben in een onderzoek naar het functioneren van rechters, als dat onderzoek niet door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd?

In een opinie in de Volkskrant stelde een van uw collega's zeer stellig dat schuldenproblematiek niet ten grondslag lag aan die uithuisplaatsingen.

"Ik heb zelf ook niet het gevoel dat rechters uithuisplaatsen vanwege schulden. Maar ik wéét het niet. Ik noem een voorbeeld. Wij hebben als rechters in de jaren 2014-2016 mensen de toegang moeten onthouden tot wettelijke schuldsaneringsregeling, als ze belastingschulden hadden opgebouwd door toeslagenfraude. Als rechter ging je toen ook uit van de juistheid van de vordering die de Belastingdienst op grond van die fraude stelde te hebben. Twijfel daarover kwam bij rechters veelal pas in latere jaren opzetten. Ik heb zelf als rechter ook jarenlang vertrouwd op de Belastingdienst, als die stelde een vordering te hebben. Maar met de wijsheid van nu weet ik dat die vorderingen er niet hadden mogen zijn. Anders gezegd, je kunt wel ervan overtuigd zijn dat je het goed hebt gedaan, maar is die overtuiging ook terecht?

De ernst van de situatie zoals die nu is zorgt echt dat we heel feitelijk moeten onderzoeken wat er rond die uithuisplaatsingen precies in de rechtspraak is gebeurd. Dan kan ook blijken dat rechters het wél goed gedaan hebben en dat is heel belangrijk. Maar je moet het niet alleen denken of beredeneren, je moet het zeker willen weten."

Hoe verhoudt de stand van zaken zich tot de reflectie van familierechters, die op dit moment plaatsvindt?

"Dat is een pijnlijke vraag. Het is echt een persoonlijke mening die ik nu geef, maar hoe kun je reflecteren als je de feiten niet kent? Die reflectie is een mooi gebaar, maar het is een gebaar dat wat mij betreft niet overtuigt. Zonder onderzoek naar de feiten draaien we allemaal met elkaar om de hete brij heen. Dat maakt het afsluiten van deze affaire zo moeilijk."

Bent u niet gewoon in uw wiek geschoten omdat uw onderzoek terzijde is geschoven?

"Eerder is mij wel gezegd dat ik mijn hoofd op het hakblok leg door mij over deze kwestie uit te spreken. Ik ben gewaarschuwd voor enorme partijkritiek die ik te verduren kan krijgen, zowel van binnen mijn eigen organisatie als van buiten. Dat lot kan ook de universiteit treffen. Toch vind ik - en ik word daarin gelukkig door de universiteit en ook veel van mijn collega's gesteund - dat je je sterk moet maken voor onafhankelijk onderzoek. Het is wat mij betreft ook niet mijn onderzoek. Het kan me geen fluit schelen wie het uitvoert. Ik vind alleen dat het moet gebeuren."

De Raad voor de rechtspraak vindt zelf onderzoek doen de enige optie. Een woordvoerder: "De Raad voor de rechtspraak hecht eraan dit onderzoek onder eigen regie uit te voeren, zodat op basis van dossiers en rechterlijke beslissingen inzicht wordt verkregen. In ons staatsbestel hebben we met elkaar afgesproken dat rechters het werk van andere rechters controleren om zo de onafhankelijke positie van rechters te waarborgen. "Dat hoort bij de staatsrechtelijke verhouding", zegt een woordvoerder. Zodra persoonsgegevens van gedupeerden bekend zijn, zal het onderzoek worden uitgevoerd.

De kritiek op het zogenaamde reflectietraject deelt de Raad voor de rechtspraak niet. "De reflectie gebeurt op basis van juridisch onderzoek en literatuurstudie, jurisprudentieonderzoek en praktijkervaringen." Het reflectietraject staat los van het onderzoek naar de uithuisplaatsingen binnen het toeslagenschandaal. Er wordt breder gekeken dan naar alleen de uithuisplaatsingen bij toeslagenouders: het draait om de manier waarop familie- en jeugdrechters rechtsbescherming bieden aan kinderen en (pleeg-)ouders in gezags- en omgangskwesties, waaronder uithuisplaatsingen.