De zomervakantie is voorbij en de plicht roept. Hoe voorkom je dat je in de postvakantieblues belandt? 'Op maandagochtend met een propvolle agenda aan de eerste werkweek beginnen is een slecht idee.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In een ideale wereld gaat een werknemer na zijn vakantie fluitend naar kantoor, vertelt her en der aan collega's hoe fijn de glamping in de Provence was - 'ja, heerlijk bijgetankt' - klapt zijn laptop open en gaat aan de slag. Als herboren. Met nieuwe energie en bomvol inspiratie.

Dat is de ideale wereld, nu de realiteit.

Er zijn óók mensen die zich met lood in de schoenen naar hun flexplek slepen. Ze vervloeken de automatencappuccino, de kantoorficus, de pistoletjes brie in de bedrijfskantine en collega's in korte broeken. Ze zijn neerslachtig, ongemotiveerd en hebben moeite om zich te concentreren.

Er is zelfs een naam voor bedacht: het postvakantiesyndroom of de postholidayblues, zegt arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort. Is dit een broedsel van dit tijdsgewricht waarin we meer dan ooit bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling? "Nee hoor, er is literatuur te vinden uit de jaren vijftig. Toen werd het zelfs al het post vacation syndrome genoemd." Vanaf de jaren vijftig gaan steeds meer mensen op vakantie, dus dat het in die tijd voor het eerst door psychologen wordt beschreven, is geen toeval. "Ze zagen dat sommige werknemers na hun vakantie 'minder goed functioneerden'. Toen dachten ze nog dat deze werknemers ziek waren."

Koud bad

Het goede nieuws: Dat klopt niet. Het is ook geen stoornis en de klachten duren volgens Gort meestal niet langer dan twee weken. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij iemand die terugkomt van vakantie en slecht landt? En wie is daar extra vatbaar voor?

"Het lijkt erop dat niet de persoonlijkheid hierin het meest bepalend is, maar de omstandigheden op je werk. Als jij een baan hebt met veel stress binnen een organisatie waar veel conflicten spelen, is het risico groter op een postvakantiesyndroom. Samengevat: iedereen dus die terugkomt in een koud bad."

Over de oorzaken lopen de meningen uiteen. Er zijn onderzoekers die de bron zoeken in de aanmaak van 'stofjes'. Als we in de vakantie leuke dingen doen met onze dierbaren, maken we gelukshormonen zoals dopamine aan. Maar eenmaal terug in het ritme van thuis - zonder het vooruitzicht van een hike door de bergen of een Sex on the beach aan de hotelbar - zakt de productie van dit soort hormonen weer in.

Gort gelooft dat de invloed van stofjes heel groot kunnen zijn, maar bewijs dat hier ook de oorzaak van het postvakantiesyndroom ligt, ziet zij niet. Bovendien: er zijn ook veel mensen die juist met een 'vakantiegloed' terugkomen op het werk. Die beginnen blij en uitgerust. "Maar dat duurt helaas ook maar twee weken. Daarna zeggen ze: 'O ja, mijn vakantie - die was fijn, maar lijkt weer héél lang geleden'."

Aardig weetje: voor deze napret maakt het niet uit of je een lange of een korte vakantie hebt gehad. "Uit onderzoek is gebleken dat we gemiddeld minimaal 12 dagen nodig hebben om te ontspannen."

Een krant of een baksteen

Jessica de Bloom, arbeids- en organisatiepsycholoog, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en schrijver van het boek De kunst van het vakantievieren, onderzocht hoe 'creatief' werknemers terugkomen van vakantie. In haar onderzoek zag ze dat werknemers na de vakantie meer creatieve flexibiliteit hebben dan ervoor. "We hebben deelnemers aan het onderzoek gevraagd wat je allemaal kunt doen met een specifiek object - een krant of een baksteen. Na de vakantie is er een grotere variatie aan ideeën dan ervoor."

Volgens Gort zijn er ook mensen die met een prima humeur terugkomen, maar wel met een 'mistig hoofd', in goed Nederlands ook wel brain fog. "Daarom wordt ook vaak gezegd: 'Use it or lose it.' Als je een spier een paar weken niet gebruikt, slinkt hij. Om de hersenen fit te houden, moet je ze dus gebruiken. Dat vind ik ook nog wel een interessant gegeven om mee te nemen, bijvoorbeeld in de discussies over iets heel anders: een basisinkomen. Werk helpt mensen actief te blijven. We zijn gebaat bij een optimale stresscurve - dus een dosis stress en prikkels die precies goed voor je is. Het houdt ons energiek en scherp." Dat is per persoon heel verschillend en niet in een formule te vangen, maar volgens Gort geldt voor vrijwel iedereen: van niks doen, raak je onderprikkeld en daar word je op de langere termijn ook niet gelukkiger van.

Maar nog even terug naar het zogenoemde postvakantiesyndroom. De Bloom vindt de benaming 'syndroom' te zwaar aangezet. Ja, er zijn mensen die na een fijne vakantie met tegenzin een bomvolle mailbox openen en met wat chagrijn dat moeilijke dossier weer oppakken, maar dat is geen syndroom. "Ik zou niet weten hoe ik het wel moet noemen."

Wat ze wel ziet, is dat er mensen zijn die snel de positieve effecten van de vakantie verliezen én anderen die het nog een tijdje weten vast te houden. "Op vakantie zijn we over het algemeen gelukkiger, gezonder en energieker. Uit Duits onderzoek is gebleken dat werknemers die langzaam opstarten langer profiteren van de positieve effecten van de vakantie, dan mensen die meteen weer lange dagen maken en te hard van stapel lopen", zegt De Bloom op, ironisch genoeg, haar eerste werkdag na haar vakantie.

Haar eerste werkdag, trouwens, daar is vooraf goed over nagedacht. Om te beginnen: het is een vrijdag. "Op maandagochtend met een propvolle agenda aan de eerste werkweek beginnen is een slecht idee. Tip: een donderdag of vrijdag zijn goede dagen om weer rustig op te starten." De Bloom heeft zich voorgenomen op tijd te stoppen. "En ik heb leuke dingen in het weekend gepland. Zo houd ik het gevoel nog even vast."

Tips voor een zachte landing op je werk na een vakantie:

- Kom twee of drie dagen voor de eerste werkdag terug van vakantie, zodat je in alle rust kunt aarden.

- Begin weer rustig met werken. Werk de eerste twee dagen halve dagen en offer daar een vrije dag voor op. Arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort adviseert om behalve je vakantie ook de terugkomst goed te plannen en voor te bereiden.

- In diezelfde lijn: organiseer iets leuks in het eerste weekend nadat je bent teruggekomen.

- Voor de mensen die gevoelig zijn: als je een verre reis wilt maken en de bestemming maakt niet zoveel uit, kies dan een bestemming in dezelfde tijdzone. Dus: wel naar Zuid-Afrika en niet naar Sint-Maarten. Of, als je toch per se naar Chili wilt: ga dan langer. Met zo'n verre reis mét tijdsverschil kun je daar wel wat tijd om te acclimatiseren bij optellen.

- Plan voordat je op vakantie gaat, alvast de volgende vakantie. Dan heb je bij terugkomst iets om naar uit te kijken.

- Sporten, yoga of meditatie helpen volgens Gort ook.

Sober September

September, zo vlak na de zomervakantie, is bij uitstek een mooi moment om goede voornemens uit te voeren. Zo is sinds een aantal jaren sober september in zwang, een variant op dry januari: een maand geen alcohol drinken. Volgens Gort is het niet gek dat vakantiegangers thuiskomen met goede voornemens. "Tijdens de vakantie word je er meer toe uitgedaagd, omdat er weinig andere prikkels en verplichtingen zijn en je dus veel tijd hebt om na te denken hoe het anders kan." Maar dan moet je het nog uitvoeren. "Hiervoor geldt: hoe beter je de goede voornemens plant en voorbereidt, hoe groter de kans dat ze ook echt worden uitgevoerd."