Het aantal operaties dat met behulp van 3D-techniek wordt uitgevoerd, groeit. Jaarlijks krijgen honderden patiënten met complexe problemen op maat gemaakte implantaten. Ook oefenen chirurgen meer operaties van tevoren om de kans op succes te vergroten.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In steeds meer ziekenhuizen zijn 3D-labs om oplossingen te bedenken voor complexe operaties. Zeker vijftien hospitalen werken al met een vorm van 3D. Medisch ingenieurs kunnen implantaten printen die precies bij een patiënt passen. Ook maken ze 3D-beelden of lichaamsdelen, waarmee chirurgen voor een operatie kunnen oefenen.

De 3D-labs helpen jaarlijks bij de behandeling van duizenden patiënten en dat aantal groeit. De nieuwste technieken worden nu vaak bij complexe operaties gebruikt, bijvoorbeeld om benen recht te zetten, kromme ruggen te stutten of hersenpannen te maken.

Al ziet het Radboudumc dat ook bij meer standaard behandelingen 3D wordt toegepast. "Bij operaties aan de oogkassen of kaken printen we bijvoorbeeld bijna altijd implantaten of chirurgische hulpstukken, maar ook bij bepaalde heroperaties aan polsen", zegt Thomas Maal, hoogleraar 3D-technologie in de zorg.

Geprinte brace

Het Radboudumc draait momenteel een proef om kinderen die een arm breken een geprinte brace aan te meten, waardoor ze geen gips meer nodig hebben. "Daarmee kunnen ze gewoon onder de douche en zwemmen én hebben ze minder last van jeuk", verklaart Maal.

Bovendien helpt 3D-techniek chirurgen om zich beter op operaties voor te bereiden. "Het is raar dat chirurgen nu nog moeten gissen naar wat ze in de operatiekamer gaan tegenkomen. Met 3D kunnen we alles tot in de puntjes voorbereiden en wordt de zorg beter", stelt Koen Willemsen, verantwoordelijk voor het 3D-lab van het UMC Utrecht.

Kans op succes groter

Hoewel de modernste technieken nog niet worden vergoed, denken deskundigen dat die helpen om efficiëntere zorg te leveren. Door de betere voorbereiding kunnen chirurgen sneller opereren. Bovendien is de kans op succes groter, omdat ze beter weten wat ze tijdens de operatie aantreffen. "De patiënt heeft hier baat bij, want er ontstaan minder complicaties. Chirurgen veranderen de aanpak dikwijls als ze de situatie in 3D hebben bekeken", stelt Ida Gerda Emmens, woordvoerder van het Medisch Spectrum Twente.

Hoewel er steeds meer mogelijk is, is er volgens Lorenzo Moroni, professor aan de Maastricht Universiteit, nog werk aan de winkel om de nieuwste technieken verder de ziekenhuizen in te krijgen. "We moeten de processen automatiseren en de kosten verlagen, meer onderzoek doen, zorgen dat de regelgeving meer mogelijk maakt en dat de zorgverzekeraars de kosten gaan vergoeden", vat Moroni samen.

Of het nu gaat om een krom onderbeen of een compleet kapotte knie: het 3D-lab van het UMC Utrecht komt in actie als de andere artsen het niet meer weten. "Eigenlijk zeggen we nooit direct dat iets niet kan.''

Een twintigjarige patiënt met zware scoliose - een kronkel in de ruggengraat - had al twee operaties achter de rug om zijn rug te stabiliseren. Maar de pinnen hielden niet. Tot twee keer toe belandde de patiënt met een dreigende dwarslaesie in het ziekenhuis. "Hij zat van zijn hoofd tot zijn middel in een brace, belandde in een rolstoel."

Totdat Koen Willemsen (31), zelf arts maar ook bijna medisch ingenieur en verantwoordelijk voor het 3D-lab in het UMC Utrecht, en zijn team zich over de casus bogen. Kon het 3D-lab met een ultramoderne techniek deze jongeman helpen? "We hebben zijn scoliose naar een 3D-model omgezet en geprint. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er een titanium pin nodig was om de ruggengraat te stutten", vertelt hij. Ze lieten er berekeningen op los hoe dik de zwarte pin moest worden, oefenden op een geprinte replica waar de staaf kon komen. En nu kan de patiënt vrijwel alles weer. "Ik kwam hem laatst met zijn ouders tegen op de gang. Ze zijn zo blij. Het gaat heel goed met hem. Hij moet geen salto's maken, maar kan hier in principe de rest van zijn leven mee doen."

Complexe problemen

Het kantoor van het 3D-lab UMC Utrecht is gezeteld vlak bij de centrale hal van het ziekenhuis en ingericht met slechts bureaus en computers. Alleen de grote witte letters op de ramen en wat replica's van hersenpannen, knieën en kaken verraden dat hier iets met moderne techniek gebeurt. Toch is dit dé plek waar patiënten met de meest complexe problemen hun leven terugkrijgen.

3D-techniek is bezig met een opmars in ziekenhuizen. Het lab krijgt zo'n tweehonderd casussen per jaar op het bureau en het worden er steeds een beetje meer. Ze maken implantaten op maat, maar ook 3D-modellen zodat een arts de operatie van tevoren kan oefenen én malletjes waarmee het eenvoudiger is om bijvoorbeeld op de juiste plek een bot los te zagen.

Op één van de computerschermen draaien de botten van een krom onderbeen rondjes. De patiënt in kwestie kan door de vergroeiing nauwelijks meer lopen. De artsen willen haar graag helpen door het onderbeen recht te zetten. Willemsen: "Als je dat bij een complexe patiënt op het oog doet, is de kans groter dat het been alsnog niet helemaal recht staat. Wij helpen door een malletje te maken." Die mal heeft gaten waar de schroeven moeten komen en een snee voor de plek waar de zaag in moet. Die mal wordt zó geprint dat die precies op het bot van de patiënt past. "Het wordt voor chirurgen eenvoudiger om de operatie succesvol te doen, omdat ze precies weten wat hen te doen staat. Die operaties verlopen ook sneller", zegt Willemsen.

Handleiding

Recentelijk schreef Willemsen als proefschrift 'een soort handleiding' voor een effectief 3D-lab. Een normaal proefschrift telt zes hoofdstukken, dat van hem liefst negentien. En alsof dat niet genoeg is, staat Willemsen vrijdag tegenover een examencommissie van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar verdedigt hij dan zijn scriptie om het doctoraat voor ingenieurs te halen.

Ja, deze arts heeft zijn hart verpatst aan de medische 3D. Vol verve laat hij allerlei voorbeelden zien van oplossingen die hij en zijn team bedachten. Hij toont de 3D-printers - 'het UMC Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze printer heeft, met een lasertechniek' - en neemt ons mee naar het lab waar implantaten met de hand worden gemaakt. "Ik vind het mooi dat steeds een andere specialist met een nieuw probleem binnenloopt. Het is elke keer een nieuwe uitdaging om een oplossing te zoeken, eigenlijk zeggen we nooit direct dat iets niet kan. We behandelen patiënten die anders onbehandelbaar waren."

Volgens deze expert is 3D-techniek in de medische zorg de toekomst. Hoewel de techniek nu alleen bij complexe problemen wordt gebruikt - 'niets van wat wij doen, wordt nog vergoed' - , verwacht Willemsen dat in de toekomst vrijwel alle operaties met 3D-techniek worden voorbereid. "Het is raar dat chirurgen nu nog moeten gissen naar wat ze in de operatiekamer gaan tegenkomen. Met 3D kunnen we alles tot in de puntjes voorbereiden en wordt de zorg beter", verklaart hij. Om meteen weer een voorbeeld aan te halen van een baby waarbij de maag omhoog was geschoten in de longen. De arts moest weten hoe lang de slokdarm was om de maag terug te kunnen trekken. "Op een scan zie je dat niet goed, met 3D wel."

De 3D-specialist vergelijkt de ontwikkelingen met die van röntgenfoto's en ct-scans. Die werden vroeger ook alleen voor complexe patiënten ingezet, omdat ze anders te duur werden. Tegenwoordig krijgen alle patiënten bij wie dat nodig is een foto of scan. "Ik hoop dat andere ziekenhuizen ook 3D-labs opzetten, zodat de techniek meer wordt gebruikt. Uiteindelijk zal het dan goedkoper worden", aldus Willemsen.

Verenigde Staten

Om vast eens te proeven aan wat de toekomst te bieden heeft, vloog de arts een paar weken geleden naar de Verenigde Staten. In Minnesota bezocht hij het grootste 3D-lab ter wereld. "Dit gerenommeerde ziekenhuis loopt altijd vijf tot tien jaar vóór op ons. Ze hebben daar al 3D-printers die heel realistisch kunnen printen, met alle vaten en zenuwen in alle kleuren erbij." Dus ja, zo'n printer zou Willemsen ook graag willen, want de lichaamsdelen die uit 'zijn' printers rollen zijn alleen wit of grijs. Daardoor zijn de prints soms nog te onduidelijk voor chirurgen. Maar aan zo'n kleurenprinter hangt een flink prijskaartje.

Ook werken andere slimme koppen binnen het UMC Utrecht aan het 3D-printen van cellen en weefsel. "Als we dat kunnen printen, kunnen we een knie nabootsen met kraakbeen er omheen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn."

De arts wil tot slot nog één mooi voorbeeld kwijt. Een patiënt had al meerdere knie-implantaten gehad, maar die kwamen steeds los te zitten door slijtage. De chirurg zag geen andere oplossing meer dan amputatie, totdat hij bij het 3D-lab aanklopte. Willemsen: "We hebben met de lasertechniek van titanium een implantaat geprint dat precies past. Deze patiënt heeft haar been nog en kan zelfs weer fietsen."