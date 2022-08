Met de documentaire FIRE: vroeg op pensioen wil de VRT jongeren inspireren om financieel onafhankelijk te worden. Alleen lijken ze voorlopig vooral een groot deel van de echte FIRE-gemeenschap voor het hoofd te stoten. 'Ik vind deze boodschap zelfs extreem gevaarlijk.'

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ze hebben al het goede van FIRE weggesmeten en alleen het slechte behouden." Sébastien Aguilar is zichtbaar gefrustreerd. Als oprichter van de Belgische FIRE-tak, wat staat voor financial independence and early retirement, was hij benieuwd hoe de nieuwe VRT-documentairereeks zijn levensstijl zou belichten. Maar wat hij zag, leek in de verste verte niet op hoe hij en de zesduizend leden van zijn Facebook-groep werkelijk leven. "Er heerst daar nu echt een gevoel van afwijzing en verraad", klinkt het.

De intentie van productiehuis Het Konijn lijkt nochtans goed. "Ga slim en voorzichtig om met je geld", staat er te lezen bij de beschrijving van de reeks op VRT MAX, het online videoplatform van de openbare omroep. Om vervolgens aflevering na aflevering personen op te voeren die uitpakken met hun risicovolle en extravagante investeringen.

Zo is er Stijn, die beweert zijn oorspronkelijke 300 euro in twee jaar tijd tot een miljoen te hebben gebracht dankzij cryptomunten. Wout zei dan weer zijn job op en laat een vertrouwenspersoon zijn geld investeren, om het vervolgens uit te geven aan luxevastgoed in Dubai. En dan is er nog Gaetan, die op 26-jarige leeftijd meent de pensioengerechtigde leeftijd bereikt te hebben en zijn eenvoudige leven in Gent financiert dankzij 'high-risk investments'.

De zeven jongeren die de docureeks volgt, verschillen allemaal wel wat in hun precieze aanpak, maar één ding hebben ze gemeen. Stuk voor stuk geloven ze dat iedereen hun levensstijl kan bereiken, als ze maar de moed hebben om door te zetten. Vooral investeren in cryptomunten prijzen sommige deelnemers aan als dé manier om snel rijk te worden.

Tom Simonts, senior financial economist bij KBC, is minder overtuigd. "Ik vind hun boodschap extreem gevaarlijk, want die zet de deur open naar de popularisering van risico. Crypto is goed als het goed gaat met de beurs. Maar als het slecht gaat, ben je door zulke investeringen alles kwijt. Je mag die happy few echt niet veralgemenen."

'Get rich quick'-mentaliteit

Normaal is Simonts nochtans wel te vinden voor de principes van FIRE. "Maar eigenlijk draait het daarbij helemaal niet om speculatief beleggen en die get rich quick-mentaliteit", zegt hij. "Wel om een heel leven lang zuinig zijn en niet zomaar toe te geven aan consumentisme. Zodat je op je vijftigste de mogelijkheid hebt om met pensioen te gaan als je dat wil, of gewoon om iets minder te werken."

Simonts verkiest onder meer elke maand wat spaargeld opzij te zetten in een langetermijnindexfonds. Op die manier is FIRE ook haalbaar voor gezinnen die niet meteen al hun hebben en houden op het spel willen zetten of naar Bulgarije kunnen verhuizen. "De FIRE-beweging helpt vooral om tweemaal over je aankopen na te denken", benadrukt Simonts. "Heb ik bijvoorbeeld echt een Netflix-abonnement nodig? En moet ik per se naar de duurste stad in Zuid-Frankrijk op vakantie, als het ergens anders even gezellig is?"

Ook Aguilar bevestigt dat de FIRE-gemeenschap in België veel diverser is dan de documentaire doet uitschijnen. "Er zitten echt mensen van alle leeftijden in, en veel gewone gezinnen. Zij willen zeker niet allemaal op hun dertig met pensioen. Het RE-gedeelte is eigenlijk helemaal niet het belangrijkste, maar FIRE klinkt nu eenmaal beter dan gewoon FI."

Waar het in de FIRE-gemeenschap volgens Aguilar wel om draait, is verhalen uitwisselen. Niet met de bedoeling dat anderen hetzelfde pad belopen als jij, maar wel om elkaar gezond financieel verstand en nuttige basiskennis bij te brengen. "Dat is echt FIRE. Wat sommigen in de documentaire beloven, is het tegenovergestelde. Of in de woorden van de mensen in de Facebook-groep: pure oplichterij."

Simpel, nederig en gelukkig

Wat vinden de deelnemers zelf van deze commentaar? Zelfverklaarde FIRE-newbie Laurentine Van Landeghem begrijpt in ieder geval dat sommige mensen binnen de gemeenschap getriggerd zijn door de documentaire. "Maar", zegt ze, "elk fenomeen zal altijd meerdere definities hebben. Ik had niet verwacht dat andere mensen er zulke sterke regels aan zouden koppelen."

Van Landeghem is misschien wel de deelnemer met het meest 'normale' leven in de reeks. Vanuit haar verblijf in het Spaanse Málaga timmert ze rustig aan haar financiële onafhankelijkheid. Na hectische jaren als zelfstandige ziet ze de FIRE-mindset als een van de vele manieren om haar leven anders vorm te geven. "Ik ben absoluut geen FIRE-expert. Dat heb ik ook zo aan de programmamakers verteld. Ik wil vooral tonen dat mensen zich niet per se kapot moeten werken tot aan hun pensioen, maar hun leven nu al zin kunnen geven."

Aguilar geeft toe dat er tussen de zeven deelnemers een paar zitten die wel dicht bij de echte FIRE-principes aanleunen. Toch betreurt hij dat de makers er vooral 'sexy' verhalen uitgekozen hebben. "Ik ben zelf ook gecontacteerd door de programmamakers, maar mijn verhaal was te saai. Ik werk zelf ook niet meer, maar spendeer tijd met mijn vrouw, kinderen en familie thuis en doe vrijwilligerswerk. Gewoon simpel, nederig en gelukkig."