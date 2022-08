Werken tijdens je vakantie. Voor corona was het vaak ondenkbaar, tegenwoordig is het een stuk normaler. Onder zzp'ers is de animo zelfs groot, blijkt uit onderzoek van Knab. Reisorganisatie TUI ziet intussen steeds meer bedrijven dit aanbieden aan hun personeel.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Door de coronacrisis zijn bedrijven makkelijker gaan denken over werken op afstand. Bijna negen op de tien zelfstandige ondernemers merken dat bij hun opdrachtgever, blijkt uit een onderzoek dat Knab hield onder 1100 ondernemers die klant zijn bij de bank.

De boodschap is niet aan dovemansoren gericht. In het onderzoek zegt een op de drie zzp'ers dit jaar al op workation - een samenvoeging van werk (work) en vakantie (vacation) - te zijn geweest óf er eentje gepland te hebben. Gemiddeld wordt er tweeënhalve week voor ingeruimd.

Werken op vakantieadres

De zzp'ers vinden het belangrijk om op vakantie te gaan, onder andere om mentaal fit te blijven. Een kwart vreest daarnaast dat door een 'gewone' vakantie werk - en dus inkomsten - mis te lopen. Daarmee lijkt een workation een mooi alternatief, mits uiteraard het werk het toelaat.

Dat laatste lijkt voor een grote groep het geval. In het onderzoek zegt 64 procent zijn werk (deels) vanaf zijn vakantieadres te kunnen doen. Dat percentage verschilt sterk per sector. In de bouw en horeca ligt het uiteraard aanzienlijk lager dan de sectoren ICT, kunst & cultuur en zakelijke dienstverlening.

"De coronacrisis heeft het fenomeen workation veranderd van een hype in een blijvertje'', aldus Casper Zwart, die namens Knab regelmatig de meningen peilt van de ongeveer 250.000 ondernemende klanten. "We lezen in de reacties dat opdrachtgevers vóór de crisis vaak nog verlangden dat de zzp'er bij hen op kantoor kwam werken. Dat is nu helemaal verdwenen.''

'Blijven rennen'

Voor de 31-jarige Kim Trotz uit Amsterdam, medeoprichter van The Freelance Qommunity, was het ook geen probleem om op workation te gaan. Zij ging halverwege maart dit jaar vier weken naar Argentinië, twee weken werken en twee weken vakantie. Haar beste vriendin was daar voor haar werk en het leek Trotz leuk om eens vanaf een andere locatie te werken.

Kim Trotz in Patagonia, Argentinië. Kim Trotz in Patagonia, Argentinië. Foto: -

Dat bleek lastiger dan gedacht door externe omstandigheden, zoals tijdsverschil, een andere cultuur, brakke wifi, geen stopcontact en dergelijke. "De workation deed mij wel beseffen hoezeer ik gefocust ben op werk en hoe belangrijk het is om ook tijdens je werk je rust en vrijheid te pakken. Als freelancer ben je geneigd om altijd maar te blijven rennen.''

'Goede bureaustoel, wifi en koffie belangrijk'

Dat de animo om op afstand te werken bij veel werkenden groeit, signaleren ook reisorganisaties. Bij Elizawashere.nl merken ze het aan de vele vragen die sinds corona binnenkomen over de kwaliteit van de wifi op bepaalde bestemmingen. Daarnaast ziet de reisonderneming het aan de reacties die reizigers geven in de reviews dat het fenomeen workation leeft.

"En we merken het aan ons personeel'', zegt woordvoerder Martine Langerak. De reisorganisatie 'stuurt' eigen medewerkers al regelmatig op workation. Het idee is dat werknemers zo de accommodaties kunnen ervaren en tegelijkertijd nieuwe werkervaring kunnen opdoen en hun batterij kunnen opladen.

Bij TUI zijn ze sinds de pandemie accommodaties gaan aanbieden specifiek voor een workation. Het bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en groeit nog steeds. Alleen deze zomer maakten er al ruim duizend reizigers gebruik van. Vooral Curaçao, Bonaire, Zakynthos en de Algarve in Portugal zijn in trek.

"Het is een misvatting om te denken dat je overal kunt werken als het voor langer dan een paar dagen is; een goede bureaustoel, veilige wifi en natuurlijk goede koffie of thee zijn belangrijk als je er serieus mee aan de slag wilt'', zegt woordvoerder Petra Kok.

Steeds meer werkgevers bieden workation aan

TUI is inmiddels bezig met het uitbreiden van het aanbod van accommodaties en bestemmingen. Nu zijn het nog vooral zonbestemmingen, maar de bedoeling is dat steden aan het lijstje worden toegevoegd. Wat de reisorganisatie opvalt is dat het steeds vaker werkgevers zijn die een workation aanbieden aan hun medewerkers. "Dat zien we ook deze zomer weer. Het is een creatieve en attractieve manier om nieuw talent binnen te halen in de krappe arbeidsmarkt. Bedrijven regelen het ook steeds vaker voor hun bestaande medewerkers'', denkt woordvoerder Kok.

Kim Trotz heeft de smaak in elk geval te pakken. Haar doel is om elk kwartaal een paar dagen vanuit een andere stad te werken. Vorige maand was dat Madrid en in oktober wordt het Barcelona. "Gelukkig wordt het steeds makkelijker om met de trein door Europa te reizen. In januari is het natuurlijk extra lekker als je vanaf een plek werkt waar het dan hartje zomer is. Kaapstad is dan een toplocatie, met maar een uur tijdsverschil. En voor de opdrachtgevers maakt het niet uit of ik in Amsterdam zit, of daar.''