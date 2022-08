Voor een 'eerlijke' uitvoering van het Parijsakkoord moet het kabinet tempo maken met klimaatmaatregelen, stellen milieuorganisaties. Niet in 2050 maar al in 2030 zou Nederland CO2-neutraal moeten worden, volgens hun nieuwe sommen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als relatief klein, rijk en vervuilend land moet Nederland zich harder gaan inspannen voor de uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord. Het doel van Rutte IV om 55 procent CO2-uitstoot te minderen in 2030 klinkt ferm, maar is voor de wereld ondermaats. Dat concluderen klimaatonderzoekers van het onafhankelijke Duitse New Climate Institute (NCI), in een studie voor Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu.

De conclusie klinkt opmerkelijk. Het streven om de uitstoot van broeikasgas met 55 procent te verlagen (ten opzichte van 1990) is een ophoging van dit kabinet, na het vorige klimaatdoel van 49 procent CO2-verlaging. Bovendien lijkt het keurig in lijn te zijn met de halvering van emissies in 2030, als tussenstap naar een CO2-arme wereldeconomie in 2050.

"Maar dat is het mondiale pad, waarmee de wereld het Parijsdoel van maximaal 1,5 graad opwarming kan bereiken", zegt onderzoeker Hanna Fekete van het NCI. Omdat het Parijsakkoord ruimte voor groei heeft ingeboekt voor opkomende economieën en arme landen, moeten de rijke landen met een hoge historische voetafdruk voor de troepen uit lopen. Hoeveel precies, dat liet het Parijsakkoord onbenoemd, om torpedering van het akkoord te voorkomen. Met succes.

Het gaat te traag

Feit is ondertussen wel dat het Parijsakkoord te traag tot uitvoering komt. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten van het VN-klimaatpanel IPCC stijgt de temperatuur zeker met 3 graden. Het 2 gradendoel ligt buiten bereik, de 1,5 graad al helemaal. "Ingrijpen is urgent", zegt Niklas Höhne van het NCI. "We zien de klimaatimpact nu al. Droogte, overstromingen, bosbranden." Dat is nog niets, waarschuwen wetenschappers, als de wereld het Parijsakkoord niet naleeft. De crux voor succes is dat rijke, vuile landen snel en radicaal handelen.

Voor het eerst becijferde het NCI hoe een 'eerlijke' uitvoering zou uitwerken voor Nederland. "Al in 2037 zou Nederland de status van klimaatneutraal moeten bereiken", zegt Fekete in een toelichting op de rekensommen. Daarna zou de nationale uitstoot zelfs 'negatief' moeten worden, door CO2 op te slaan in bossen en in de bodem.

Alleen met die radicale koers zou Nederland volgens de NCI-onderzoekers naar eer en geweten handelen bij de uitvoering van de Parijs-doelen. Andere, armere landen zouden hierdoor wat respijt krijgen en kans hebben op economische groei.

Berisping

De berisping die uit de rekensommen spreekt, heeft Nederland volgens de onderzoekers deels aan zichzelf te danken omdat het, net als andere landen, de afgelopen decennia niet inzette op klimaatingrijpen. Fekete: "Als er eerder meer was gebeurd, was de opgave nu beperkter."

Milieuorganisaties dringen al langer aan op hogere doelen, zoals 65 procent CO2-reductie in 2030. Het politieke en maatschappelijke draagvlak daarvoor is ongewis. Nu al leiden de klimaatdoelen tot zorgen, als het om de praktische uitvoerbaarheid en kosten gaat. Of het behalen van klimaatdoelen haalbaar is, indien ze verder opgekrikt worden, weet het NCI niet. Daarnaar deed het instituut geen studie.

Wel laat onderzoeker Höhne doorschemeren dat hij kansen ziet. "Tijdens corona hebben we ontdekt dat we als maatschappij in staat zijn om dingen op andere manieren te doen, terwijl dat eerder onhaalbaar leek." Thuiswerken en minder vliegen, geeft hij als voorbeeld. "Dat biedt hoop."

Einde fossiele steun niet in zicht

Een van de weinige beloften die de Klimaattop in Glasgow, eind 2021, opleverde dreigt te mislukken. Ruim dertig landen beloofden, liefst binnen een jaar, geen financiële steun meer te verlenen aan buitenlandse fossiele projecten. Ondertussen vloeien er nog miljarden euro's van die landen, waaronder Nederland, naar olie- gas- en kolenprojecten, via rijksgaranties en -verzekeringen. Een ban daarop is niet in zicht, concludeert de ngo Both Ends in een studie. De G20 zit nog op de fossiele koers. Concrete plannen of beleid om de Glasgow-belofte uit te voeren ontbreekt.

Nederland stak vorig jaar 1 miljard euro in vervuilende exportverzekeringen, tegenover 0,5 miljard euro aan duurzame dekkingen, aldus Both Ends. Die groene buitenlandse dekkingen, voor bijvoorbeeld schone energieprojecten, gelden wel als grote verbetering. Tot 2019 gaf Nederland daaraan vrijwel geen euro uit. Rutte IV zegt zich te blijven inspannen voor het afbouwen van fossiele steun. Wel wil het kabinet daarbij letten op de internationale 'energiezekerheid', die sinds de Oekraïneoorlog wankelt.