Airco, jacuzzi, vijf slaapkamers en een ruime tuin. En hadden we de warmtepomp al genoemd waardoor het huis minder gas nodig heeft? Dit pand aan Rijksweg 176 in Malden lijkt bijna alles te hebben waar woningzoekenden van dromen. Toch staat het al ongeveer een jaar te koop. Hoe kan dat in tijden van woningnood?

De huizenmarkt is lang oververhit geweest. Wie de laatste jaren een huis zocht, moest er over het algemeen razendsnel bij zijn: kort nadat een pand op verkoopsite Funda verscheen, was het vaak alweer verkocht. En regelmatig tegen een veel hoger bedrag dan de vraagprijs.

De markt lijkt te kalmeren, maar nog steeds is het lastig een geschikt onderkomen te vinden. Ook in deze regio. Nijmegen haalde zelfs de landelijke woningnood-top-3. Tóch staat in Malden - op steenworp afstand van de stad - al zo'n twaalf maanden een verkoopbord in de tuin van Rijksweg 176. Waarom wil niemand dat pand? Is er iets mis?

Twee keer verkocht

Nee hoor, bezweert Frans Scholl van het verkopende Beaufort Makelaars uit Nijmegen. "Het is een modern, goed geïsoleerd huis, vlak bij de stad. Het woonoppervlak (209 vierkante meter, DR.) is ruim, net als de tuin (600 vierkante meter). Niets geks aan de hand. Het huis is zelfs al twee keer verkocht geweest."

Toch werd de koop steeds teruggedraaid. Grootste probleem lijkt de vraagprijs. Het pand, dat beschikt over vloerverwarming en een 'warmte-terugwin-installatie', moet 750.000 euro opbrengen. Dat kunnen veel mensen die in loondienst zijn niet ophoesten.

"Bij dit soort prijzen zijn de kopers vaak ondernemer", zegt makelaar Scholl. "Zij liggen echter onder een vergrootglas bij banken - zeker na corona. Het lijkt wel alsof ze een besmettelijke ziekte hebben. Daardoor hebben ze vaak moeite de financiering rond te krijgen. Dat was ook het geval bij de twee keer dat dit huis verkocht leek, maar de koop toch ontbonden moest worden."

De verkoper van het bewuste Maldense pand zit er niet ontzettend mee in zijn maag, zegt makelaar Scholl. "Al staat het bord natuurlijk niet voor niets in de tuin. Rond de verkoop lijkt nu een beetje de Wet van Murphy te gelden. Steeds als er geïnteresseerden zijn, gaat er iets mis."

De makelaar vermoedt dat de woning uiteindelijk alsnog van de hand zal gaan. "Het blijft een mooi huis. Geschikt voor kopers die bijvoorbeeld in de Nijmeegse ziekenhuizen werken. Het kan zijn dat sommige mensen niet houden van de tuin, die vol ligt met tegels. Of dat ze de granieten vloer niet mooi vinden. Maar daar leg je zó een nieuwe houten vloer overheen. En gras in de tuin is ook zo in te zaaien. Dat hoeft geen struikelblok te zijn."

Huis dat jaar of langer te koop staat is bijzonder, máár niet uniek

Vóór de gekte op de woningmarkt toesloeg, duurde het gemiddeld drie tot zes maanden voor een huis verkocht werd; maar die tijd is de laatste jaren drastisch korter geworden. Inmiddels zitten er nog maar 24 dagen tussen het moment dat het 'te koop-' en het 'verkocht-bord' in de tuin belanden.

Dat het zo lang duurt voor de woning aan de Rijksweg 176 in Malden van de hand gaat, is dus zeker bijzonder, weet Lana Goutsmits-Gerssen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). "Bijzonder, maar niet uniek", vertelt de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "We zijn er de laatste jaren aan gewend geraakt dat huizen heel snel verkocht worden, maar er is nog altijd een deel dat een jaar of zelfs langer te koop blijft. Al is dat percentage wel aanmerkelijk kleiner geworden."

De oorzaken voor die lange verkooptijd verschillen per huis. "Het kan gaan om woningen waar veel aan geklust moet worden, om panden met een slecht energielabel, of bijvoorbeeld om een huis waar ook nog een andere bestemming op zit."

Soms kan echter ook sprake zijn van pure pech. Goutsmits-Gerssen wijst naar het huis in Malden, waarvan de verkoop al twee keer ontbonden is wegens problemen met de financiering. "Zo'n ontbinding duurt doorsnee acht weken. Als je dat twee keer meemaakt, ben je zo een paar maanden verder. Op Funda zien geïnteresseerden dan weer dat het huis al lang te koop staat. Zou er iets mis mee zijn? Dan kun je een negatieve spiraal krijgen, terwijl er niets mankeert aan een woning."

Of banken sinds de coronacrisis voorzichtiger zijn met hypotheken voor ondernemers? Die trend zien ze bij de NVM niet, besluit Goutsmits-Gerssen.