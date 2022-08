Weer blijken kwaliteitsproblemen met Philips-apparaten groter te zijn dan eerder gedacht. Ditmaal moeten beademingsapparaten die onder meer gebruikt worden door COPD-patiënten terug naar Philips. Niet enkele tientallen maar 1700 stuks worden teruggehaald.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Philips trok vlak voor het weekeinde over de problemen aan de bel door het uitsturen van een veiligheidsmelding, waarvan de Amerikaanse zorgwaakhond FDA gisteren melding maakte. De ventilator van bepaalde beademingsapparaten kan vervuild plastic bevatten. Omdat er plastic is gebruikt dat eigenlijk niet geschikt is, kan chemische damp vrijkomen. Ook kunnen de apparaten daardoor uitvallen tijdens het gebruik.

'Hoofdpijn, misselijkheid en mogelijk kankerverwekkend'

Wie de damp inademt, kan kampen met onder meer hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en geïrriteerde luchtwegen. De Amerikaanse toezichthouder benoemt ook een mogelijk kankerverwekkend effect. Als het apparaat door het 'probleem-plastic' te heet wordt, dreigt een storing dat kan levensbedreigend zijn voor bepaalde gebruikers. Er zijn geen gevallen van ernstig letsel bekend.

Van 43 naar 1700 betrokken apparaten

Philips maakte zelf vorig jaar al melding van de risico's toen 43 apparaten werden teruggehaald. Vlak voor het weekeinde werd de terugroepactie uitgebreid tot 1700 stuks. In Nederland zouden er geen apparaten zijn verkocht, hoewel het Centrum voor thuisbeademing van het Maastrichtse ziekenhuis UMC op de website wel folders van een van de betrokken apparaten aanbiedt.

'Fout bij toeleverancier'

Het gaat om zogenaamde BiPAP-machines, die onder meer worden gebruikt door patiënten met de longziekte COPD. Volgens een woordvoerder van Philips worden de extra apparaten voor de zekerheid teruggeroepen en ligt de fout bij een toeleverancier.

In meeste betrokken apparaten zit óók het mogelijke 'brokkelschuim'

De terugroepactie van de BiPAP-apparaten staat los van het hoofdpijndossier rond de Philips slaapapneu-kastjes vanwege de problemen met het geluiddempende schuim. Maar overlap is er wel: in de meeste apparaten die onder de nieuwe veiligheidsmelding vallen, kan ook het potentieel brokkelende schuimlaagje zitten. De problemen worden volgens Philips dan ook via hetzelfde vervangings- en reparatieprogramma opgelost.

Philips is bezig met een tot nu toe al bijna 900 miljoen euro kostende terugroepactie van die slaapapneu-kastjes. Er moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten worden vervangen, een aantal dat Philips diverse malen moest verhogen omdat meer gebruikers bij het concern aanklopten. Rond beademings- en slaapapneu-apparatuur is het al anderhalf jaar onrustig.

Andere recente terugroepacties draaiden om ademapparaten voor ziekenhuizen

Professionele beademingsapparatuur van Philips, in gebruik in ziekenhuizen, liepen het risico om van het ene op het andere moment zonder alarm uit te vallen. Een andere kwestie met dezelfde apparatuur zorgde voor vastlopers als de maximale zuurstofdruk werd bereikt. En dan was er nog probleem rond verouderde lijm. Daardoor kon een elektrisch onderdeel beschadigd raken, met mogelijke uitval als gevolg.

Beurskoers Philips zakt steeds verder weg

Maar de problemen rond de slaapapneu-machines zijn het grootst. Middenin de afwikkeling ervan moet Philips-topman Frans van Houten eerder weg. De aankondiging van zijn vertrek en de komst van Roy Jakobs als zijn opvolger trekken het bedrijf tot nu toe niet uit het slop. De toch al ernstig gekelderde beurskoers is sinds de bekendmaking van de topmanwissel twee weken geleden alleen maar verder gedaald: het aandeel zakte verder weg van 19,89 naar 16,80 maandag aan het einde van de dag. Voor de apneukwestie stond de koers nog op dik 50 euro.

Zorgautoriteit FDA zegt Philips ondertussen nauwlettend in de gaten te houden. 'We blijven samenwerken met Philips om ervoor te zorgen dat het bedrijf de juiste stappen onderneemt om de producten te corrigeren', meldt de waakhond.