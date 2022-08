Oekraïense vluchtelingen komen verrassend snel aan werk. Op werkbezoek in Amsterdam was minister Van Gennip (Sociale Zaken) nieuwsgierig naar het geheim. 'Oekraïners hoeven niet in te burgeren.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Wat hangt hier heel veel blauw en geel!" Het is het eerste dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) zegt op bezoek bij haar Amsterdamse evenknie, wethouder Rutger Groot Wassink. Ze wijst naar Oekraïense informatieborden op het stadsdeelkantoor in Zuid. "Ja, blauw, wit, rood zie je hier wat minder," reageert Groot Wassink met een grote grijns, refererend aan de omgekeerde Nederlandse vlag.

Rondetafelgesprek

Het is duidelijk: Groot Wassink wil Amsterdam van zijn meest progressieve kant laten zien. En die kans is er op maandagmiddag tijdens een rondetafelgesprek in een bedompt achterafzaaltje. Daar vertellen - in het gezelschap van werkgevers, ambtenaren en arbeidsinstanties - drie gevluchte Oekraïners aan de minister hun verhaal over hoe ze in een mum van tijd in Amsterdam werk hebben gevonden.

Een van hen is Anna Tomilova (29), in Oekraïne als recruiter opgeleid en nu werkzaam in Nederland bij uitzendbureau Manpower. Toen ze bij het gemeenteloket kwam voor haar BSN-nummer, kon ze meteen haar cv achterlaten. Binnen een paar weken werd ze gebeld. Sindsdien koppelt ze bij het uitzendbureau - omdat ze goed Engels spreekt - andere Oekraïners aan werkgevers. Dat deed ze bijvoorbeeld bij Vadim Dymenko, begin dertig, die geen Engels spreekt, maar als afgestudeerd ingenieur naar eigen zeggen wel 'de taal van de fiets' kent. Hij werkt nu bij Swapfiets.

Asielstatus

Door de oorlog in Oekraïne kwamen zo'n 75.000 vluchtelingen deze kant op. Van hen hebben 31.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van het UWV, inmiddels een baan. Gevluchte Oekraïners mogen namelijk ook zonder asielstatus in Nederland werken. Sinds 1 augustus mogen gemeenten door een wetswijziging actief bemiddelen om Oekraïners aan het werk te krijgen, al gebeurde het daarvoor officieus ook al.

Van de 500 vluchtelingen die zich sinds 1 augustus in Amsterdam meldden, hebben er 145 nu al een baan. Het merendeel daarvan zijn vrouwen. Ze werken bij PostNL, in de horeca of schoonmaak en in kledingwinkels als Primark en de Bershka.

Een groot succes, constateert Van Gennip, die op uitnodiging van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam dan ook naar Amsterdam toog. Maar ze had ook een concrete vraag: waarom lukt het zo goed om Oekraïense vluchtelingen aan het werk te krijgen, terwijl het bij statushouders vaak moeilijker is?

Dat komt gedeeltelijk, zo vertellen de aanwezige ambtenaren, omdat veel werkgevers iets wilden doen toen de oorlog uitbrak. De krappe arbeidsmarkt helpt daarbij ook; veel Oekraïners spreken redelijk Engels en zeker in de beginmaanden wilden ze aan de bak, ongeacht welke baan.

Inburgering

Daarnaast is het een gevolg van beleid, vindt Groot Wassink. "Oekraïners hoeven niet in te burgeren en kunnen meteen een volle werkweek draaien. Statushouders hebben een inburgeringsplicht en moeten taallessen nemen, waardoor veel uren in een week al gevuld zijn."

Groot Wassink pleit voor 'omgekeerde inburgering'- via werk de taal leren, ook voor andere statushouders. Van Gennip zegt toe te onderzoeken wat dat oplevert. "Maar ik ben wel benieuwd hoe het dan na drie jaar met de taalkennis van Oekraïners staat. Óók inburgering is belangrijk."

Er staat nog wel meer op het Amsterdamse verlanglijstje. Gemeenten mogen nu weliswaar bemiddelen, maar dat is wat anders dan het echt begeleiden van mensen. Groot Wassink: "Als ik nu meer medewerkers inzet, heeft dat meteen invloed op andere belangrijke dienstverlening."

Geld, beleid, regels

Hij hoopt op meer budget, los van het goede nieuws uit Den Haag dat maandagochtend enige verlichting bracht. De komende tijd wordt er onder de gemeenten 50 miljoen euro verdeeld voor het begeleiden van werkzoekenden naar werk, waaronder Oekraïners.

Geld, beleid, regels. Het gaat voorbij aan de zestienjarige Yaroslav Honcharov, die ook aan tafel zit, maar nog geen Nederlands verstaat. Zijn verhaal, in het Engels, gaat vooral over de trots die hij voelt. Honcharov vertelt hoe bang hij was toen hij naar Nederland kwam, zijn allereerste keer buiten Oekraïne.

Maar hij voelt zich nu thuis in Nederland. Hij ging naar een Meet & Greet met werkgevers en regelde meteen een baantje. "Mijn allereerste ooit. Bij de McDonald's!" Daarnaast gaat hij dit najaar naar school. "Ik maak vrienden, verdien geld, leer Engels en een beetje Nederlands."

Perspectief

De blik is bij de Oekraïners op de toekomst gericht, maar de treurige constatering is ook dat een half jaar na de Russische inval in Oekraïne terugkeer ver weg lijkt. Aan tafel klinken zorgen over de vraag in hoeverre banen écht perspectief bieden. Veel Oekraïners zijn hoogopgeleid, werken nu bijvoorbeeld achter de bar, maar willen uiteindelijk een baan die bij hun opleidingsniveau past.

Minister Van Gennip constateert vooral 'een enorme energie om er iets van te maken met elkaar'. Ze belooft de aanpak in de Amsterdamse regio goed te blijven volgen, óók om lessen te trekken uit de manier waarop andere statushouders nu naar werk worden begeleid. "Maar," zegt ze enigszins opgelaten, "zoals u weet ligt er momenteel rond statushouders nog wel meer op ons bordje."