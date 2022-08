Een 29-jarige vrouw uit Apeldoorn zorgde al jaren voor twee broertjes, tot er aangifte tegen haar werd gedaan. Ze zou met een taser een veertienjarige jongen tot seks gedwongen hebben. Nu hangt haar een celstraf boven het hoofd. "Ik snap niet waarom mij dit wordt aangedaan'', zei de vrouw in tranen tegen de rechters.

Van Z. zou de jongste van de twee broertjes in mei 2021 in haar huis gedwongen hebben om seks met haar te hebben. Daarbij zette ze de veertienjarige onder druk door met een taser richting zijn geslacht te dreigen. Dit verhaal kwam via de ex-vriend van de verdachte naar buiten. Hij vond altijd al dat ze 'te close' met deze jongste van de twee broertjes was.

Misbruik van positie

De jongen was die avond door de vrouw onder druk gezet, zei de officier van justitie, die 30 maanden cel waarvan 10 voorwaardelijk tegen haar eiste. Van Z. zorgde al jaren voor de broers en heeft misbruik van haar positie gemaakt, aldus de officier.

Naast de aangifte was er het verhaal van de ex van de verdachte. Ook het andere broertje zei dat de vrouw zoiets ooit bij hem geprobeerd had. Hij was echter sterk genoeg om haar de slaapkamer uit te krijgen, was zijn verhaal. "Wat de verdachte heeft gedreven tot dit feit, is een raadsel. Duidelijk is dat ze een veertienjarige jongen onder bedreiging heeft gedwongen tot seks'', aldus de officier.

Toerekeningsvatbaarheid

De vrouw zat in tranen voor de rechters. "Ik heb nooit iemand kwaad willen doen. Hoe kunnen ze mij hiervan beschuldigen? Ik snap het gewoon echt niet'', zei ze emotioneel in de rechtszaal in Zutphen.

Haar advocaat deed nog een vergeefse poging de zaak uit te stellen. Ze wilde dat een psycholoog en een psychiater Van Z. onderzochten, gezien haar beperkte verstandelijke vermogens. Mogelijk zouden die haar ontoerekeningsvatbaar verklaren.

Het Openbaar Ministerie had zo'n rapport niet laten opstellen omdat er geen aanleiding voor was, zei de officier van justitie. Bovendien kunnen deskundigen mogelijk weinig over een mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid zeggen, omdat de vrouw ontkent. Ook de rechters vonden aanhouding van de zaak om zo'n rapport op te laten stellen niet noodzakelijk.

'Als een moeder'

Advocaat Malika Krabben-Tmim vond het verhaal van de andere broer nietszeggend. "Tussen hem en cliënt is net zo goed niets gebeurd.'' De verklaringen van de ex-vriend van Van Z. zeggen volgens de advocaat ook niets over het bewijs, want hij was er die bewuste avond immers niet bij.

"En dan al die van-horen-zeggen-verklaringen als 'ze was altijd erg close met de jongste'. Ze was als een moeder voor die twee.'' Ze verzocht om vrijspraak voor de vermeende ontucht. Wel bewezen was het bezit van het stroomstootwapen door haar cliënt.

De rechtbank doet op 12 september uitspraak.