Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls lobbyde zich deze zomer suf om collega's over te halen asielopvangplekken beschikbaar te stellen. "Als we niks doen, wordt het alleen maar erger."

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De beelden van de buitenslapers in Ter Apel gingen de wereld over. Welke emotie overheerst bij u?

"Het is een grote schande. We zijn niet ver meer van Moria (Grieks vluchtelingenkamp, red.) of de buitenwijken van Parijs. Wat er de afgelopen week gebeurde, is natuurlijk helemaal beschamend, een nieuw dieptepunt.



Maar ik voelde die emotie eerlijk gezegd ook al in juli, in februari, in oktober vorig jaar, toen er óók al mensen buiten sliepen. We zien het gebeuren en we weten het niet te keren."

Hoe kan dat?

"In 2015, toen er opeens duizenden Syriërs moesten worden opgevangen, zagen we al: ons asielstelsel werkt prima onder normale omstandigheden, maar implodeert bij een plotselinge vluchtelingenstroom. Daar móét je op berekend zijn. Je móét meer dan één Ter Apel hebben. Wel vier.



Dat is gewoon niet gebeurd. Sterker nog: er is alleen maar bezuinigd. Niet alleen op opvangplekken, ook op bemensing van het COA, de IND, de vreemdelingenpolitie. Daar lopen we nu al een hele tijd keihard tegenaan. Je mag de vorige kabinetten dat echt verwijten."

De regering, de Rijksoverheid, schuift veel af naar gemeenten. Ook bij de huidige asielcrisis.

"Ja, al vind ik dat minder verwijtbaar. Het punt is: de Rijksoverheid, de ministeries, dat zijn beleidsministeries. Je merkt gewoon dat ze, ook als het gaat om de situatie in Ter Apel, onvoldoende ervaring, inzicht en handigheid hebben in uitvoeringsvraagstukken.



Wat het Rijk goed kan: prognoses maken en daar beleid op formuleren. Op een papiertje zetten: '50.000 opvangplaatsen voor Oekraïners erbij'. Maar wie regelt die bedden en de medische voorzieningen? Dat heeft ook in de afgelopen maanden wel geschuurd.



Ik vind wel dat we - Rijk, provincies, veiligheidsregio's, gemeenten - inmiddels steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Moet ook wel."

U bent groot voorstander van een wet die gemeente verplicht om mee te werken. Die wet komt er, maar roept veel weerstand op.

"Ik snap de sentimenten in de samenleving heus wel. Maar we kunnen niet wachten totdat er voor elke maatregel 100 procent draagvlak is in een stad of dorp. Soms moet er gewoon worden doorgepakt. Want één ding weet ik zeker: de vluchtelingenstromen in de wereld zijn gigantisch en zullen door oorlogen en klimaatverandering alleen nog maar groter worden.



Die vluchtelingen komen ook naar Nederland, ongeacht of wij in ons kikkerlandje onze kop in het zand steken. Ik ben er gedurende mijn vakantie - beter: mijn zomer - al wéken mee bezig om gemeenten te mobiliseren om afspraken te maken met het Rijk voor opvangplekken."

Kreeg u vaak 'nee' te horen?

"Het valt me op: de argumenten om iets niet te doen zijn toch vaak sterker dan de nood in Ter Apel. Terwijl ik vind: het ongemak en het geld dat het onze burgers kost, wegen niet op tegen de echt schrijnende toestanden daar.



De verschillen zijn nu groot. Sommigen gemeenten doen veel, sommigen niet. Nogmaals: als we niks doen, wordt het alleen maar erger. Dan koersen we op nieuwe dieptepunten af."

Niks doen aan de situatie in Ter Apel is een bewuste keuze van het kabinet geweest, zeggen sommigen. Om vluchtelingen te ontmoedigen naar Nederland te komen. Ziet u dat ook zo?

"Nee. Dat blijkt ook niet uit de instroomcijfers. Ik zie vooral de politieke impasse. Er is verdeeldheid, ook in het kabinet. Dus bleef gerichte besluitvorming tot nu toe uit. Ook over maatregelen om de instroom te beperken door kansloze gelukszoekers er sneller uit te filteren."

Er zijn wel heel veel dingen die samenkomen, een soort perfect storm. Het beste antwoord dat je daarop kunt bieden is: niet te veel praten en gewoon de handen uit de mouwen steken

Vrijdag maakte het kabinet dan eindelijk nieuwe maatregelen bekend: honderden miljoenen voor meer noodopvang, huizen voor doorstromers, inburgering en de aanpak van overlastgevers. Is het genoeg?

"De vraag is vooral: is het uitvoerbaar, gaat het ook gebéúren? Het pakket maatregelen zelf is prima, zowel gericht op directe verlichting in Ter Apel als op structurele maatregelen die de in-, door- en uitstroom aanpakken.



Maar maken dit kabinet en deze coalitie met Prinsjesdag ook daadwerkelijk de politieke keuze om nu écht te investeren in onze asielketen? Boter bij de vis! Anders blijft het dweilen met de kraan open."

We worstelen ondertussen ook nog met een stikstofcrisis, de naweeën van de coronacrisis, torenhoge inflatie, een energiecrisis.

"Er zijn wel heel veel dingen die samenkomen, een soort perfect storm. Het beste antwoord dat je daarop kunt bieden is: niet te veel praten en gewoon de handen uit de mouwen steken. Laten we nu eerst zorgen dat we de situatie in Ter Apel snel kunnen verbeteren. En van daaruit zoeken naar structurele oplossingen."