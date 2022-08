Steeds meer ouders kunnen schoolmiddelen en andere basisvoorzieningen voor hun schoolgaande kinderen niet meer betalen. Hulpinstanties zien een explosieve groei in het aantal hulpaanvragen, ook van middeninkomens.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met zorgen om schoolspullen en andere basisvoorzieningen die voor kinderen onmisbaar zijn voor goed onderwijs. Gymschoenen of -kleren, een fiets om op naar school te rijden, laptops, schriften. Het is een kleine greep uit de duizenden verzoeken die Stichting Leergeld Amsterdam recentelijk ontving.

De stichting ziet een explosieve groei van het aantal aanvragen. Vorig kalenderjaar werden in totaal 3028 kinderen geholpen - soms werden meerdere verzoeken per kind gedaan. Nu, aan het begin van het nieuwe schooljaar, staat de teller al op 3002.

"Het is vooral de laatste maanden gestegen," zegt Carolien de Jong, manager bij Stichting Leergeld Amsterdam. "We zijn aanvullend. Dus pas wanneer mensen niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke voorzieningen, die vooral focussen op minima, kloppen ze bij ons aan. Wij kijken niet naar de inkomsten, maar naar het besteedbaar inkomen."

'Nieuwe groep armen'

Vorige week bleek uit onderzoek van EenVandaag dat een meerderheid van de midden­in­komens geldzorgen heeft. De Jong ziet in de aanvragen dat mede door de stijgende energierekening 'steeds meer middeninkomens in de knel komen en een beroep op ons doen.' "Vorig jaar kregen we over het gehele jaar 67 aanvragen voor schoolspullen zoals schriften en pennen. Dit jaar hebben we hiervoor al 87 aanvragen ontvangen. Dat laat zien hoe nijpend het op dit moment is in gezinnen. Je kunt geld maar één keer uitgeven en meer geld voor de energierekening betekent minder voor boodschappen en andere dingen."

De woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat weten dat ook bij de gemeente het aantal aanvragen voor hulp bij schoolkosten is gestegen. Of eigenlijk: "In bijna alle armoederegelingen zien we een toename van het aantal aanvragen." Hoeveel precies is nog niet bekend.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, noemt het aantal aanvragen bij het fonds - dat via scholen bereikbaar is - 'niet normaal meer'. Hij maakt zich voor nu het meeste zorgen om de verlegenheid van 'de nieuwe groep armen'. "Je moet een drempel over om hulp te vragen en deze situatie vraagt van de scholen om vaker op huisbezoek te gaan en hulp bespreekbaar te maken en te houden, in de klas en op het schoolplein."

Ontbijt op school

Uit een rondgang blijkt dat zowel middelbare scholen als basisscholen zich zorgen maken over het komende jaar. Het is evident dat de knelpunten in het dagelijks leven ook tot uiting komen op scholen, door sommige onderwijzers ook wel een 'minimaatschappij' genoemd.

Tina van der Berg, onderwijsondersteuner en contactpersoon voor fondsen op basisschool Polsstok in Zuidoost, ziet van dichtbij hoe ouders klap na klap proberen op te te vangen. "Eerst zagen we moeilijkheden door corona, nu door de stijgende energierekening. Bij elke ouder die aanklopt, kijken we naar de situatie en hoe we de kinderen het beste kunnen helpen."

Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, speelt komend jaar op de situatie in met een schoolontbijt. "We gaan ontbijt aanbieden op een laagdrempelige manier: door kinderen eerder te laten komen en bijvoorbeeld samen naar CNN te kijken en het te hebben over de actualiteit. Daarmee benadrukken we niet de armoede, maar bieden we wel wat kinderen nodig hebben: een gevulde maag om goed te kunnen leren."

"We hebben op school sowieso al vaker te maken met armoede, maar nu zie je dat het alsmaar extremer wordt. De groep die niet meer kan rondkomen wordt groter. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de vrijwillige ouderbijdrage van circa 100 euro per jaar. Steeds minder ouders kunnen die betalen. Ik vermoed dat die groep dit jaar groter wordt."