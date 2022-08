Rose Marie Nijkamp was nog geen tien jaar oud toen ze zei dat ze meer grand slams wilde winnen dan Serena Williams en Roger Federer. Inmiddels heeft het nu zestienjarige tennistalent uit Apeldoorn de juniorentitel van Wimbledon gewonnen en neemt ze komende week in New York deel aan de US Open. 'Het begint allemaal met een droom.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Blader door de geschiedenis van Wimbledon, zonder twijfel het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, en je komt ze tegen: de kampioenen van de toekomst. Jennifer Capriati, Martina Hingis, Amélie Mauresmo, Sloane Stephens. Allemaal winnaars van een juniorentitel in Londen, die later de nummer 1 van de wereld werden. Net als Björn Borg en Roger Federer, voor wie de route naar onsterfelijkheid ook begon aan Church Road, met een tienertrofee.

Zo ver is Rose Marie Nijkamp nog lang niet. Maar sinds deze zomer, na winst in het dubbelspel met haar Keniaanse partner Angella Okutoyi, staat ze wel in het rijtje van de groten der aarde. "Heel bijzonder, bijna onwerkelijk."

Complimenten

Zoals de Apeldoornse het ook nauwelijks kan bevatten dat de Servische superster en zevenvoudig Wimbledon-kampioen Novak Djokovic haar feliciteerde met haar zege, toen ze met hem op de foto ging tijdens het Wimbledon Dinner Gala, een avond waar alle winnaars samenkomen. "Het was sowieso al vet om zo'n mooie jurk aan te trekken. Dan krijg je ook nog eens de complimenten van een van de drie personen die tennis heel groot hebben gemaakt. Zo gaaf!"

De havoscholiere, die in de top 10 staat van de Europese ranking, vertelt haar verhaal op het terras van de Apeldoornse tennisvereniging De Maten. Aan haar zijde haar trotse moeder Laura Nijkamp. "Natuurlijk ben ik trots", zegt ze. "Spreek ik ook regelmatig uit. Dat ik enorme bewondering heb hoe gedreven ze is. En niet alleen met tennis. Ook met school."

Is het tegelijkertijd ook niet heel stressvol? Hoe goed ze ook is, het geeft geen enkele garantie dat Rose Marie het redt, laat staan dat ze een wereldster wordt.

Laura, die met tranen in de ogen voor de tv zat toen ze haar dochter in Londen zag winnen: "Maar dat weten we. De teleurstelling ligt op de loer. Daarom hebben we ook altijd gezegd: wat je ook doet, doe het met plezier. Geniet. Dat is het allerbelangrijkste."

Rose Marie: "Dat doe ik ook. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met een chagrijnig gevoel naar een training ben gegaan. Zo leuk vind ik het."

Laura: "Dat zeggen we óók steeds: als je het echt wil, moet je er volledig voor gaan. Dus niet half-half. Dan kun jij jezelf achteraf ook niks verwijten. Dat doet ze ook niet." Lachend: "We hoeven haar niet eens te zeggen dat ze moet gaan slapen. Om 21.30 uur gaat ze meestal zelf al naar boven."

Hoe zwaar is dat, zo'n leven?

Rose Marie: "Niet. Dat komt doordat ik voornamelijk omga met andere topsporters. Die begrijpen dat meer. Die gaan ook nooit naar feestjes."

Laura: "Of naar de kermis."

Rose Marie: "Dat gebeurt hooguit één keer per jaar. Als ik geluk heb."

Laura Nijkamp is trots op haar dochter Rose Marie. ,,Ze is zo gedreven.” Laura Nijkamp is trots op haar dochter Rose Marie. ,,Ze is zo gedreven.” Foto: Freddy Schinkel

Want tennis op topniveau, zelfs in de jeugd, betekent niet alleen veel trainen (minimaal zes keer in de week), maar ook veel wedstrijden in het buitenland. De tiener, die dit jaar al negen internationale titels won, waaronder twee met haar Zwolse dubbelpartner Sarah van Emst, begint in gedachten te tellen. "Twintig", zegt Rose Marie, doelend op het aantal weken per jaar dat ze onderweg is. "Ja, dat is veel." Grinnikend: "Het voelt bijna als een vakantie wanneer ik thuis ben. Maar aan de andere kant: inmiddels ben ik op meer plekken geweest dan menig ander kind."

Laura: "Het maakt je sneller volwassen."

Rose Marie: "We leren ook om zelfstandig te zijn."

Weerslag

Het heeft zijn weerslag op het gezin, dat verder bestaat uit vader Gerco en broertje Thomas. Want samen eten komt vaker niet dan wel voor. "Al proberen we het in het weekeinde altijd wel met z'n allen aan tafel te zitten", zegt Laura, die alleen al vorig jaar 30.000 kilometer reed, zodat Rose Marie kon trainen op de banen van het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen.

Al die opofferingen, is dat het waard?

Laura: "Absoluut. Je kunt het ook omdraaien: als we in de auto zitten, hebben we juist alle tijd om te praten. quali­ty­time, noem ik dat. Zoals ik dat ook met mijn zoon heb. Thomas krijgt net zoveel aandacht. Zo ben ik net 3,5 week met hem op vakantie geweest."

Het moet leiden tot een glansrijke carrière, waar Rose Marie op al jonge leeftijd van droomde. "Natuurlijk, je weet het nooit", zegt Laura, in het dagelijkse leven gymdocent. "Maar toen ik Rose op haar 3de zo makkelijk een tennisbal tegen een muur zag slaan, nota bene op skeelers, dacht ik wel: jeetje, wat heeft zij een balgevoel."

Rose Marie: "En doorzettingsvermogen. Ik ben een echte vechter op de baan. Ik laat nooit zomaar een punt lopen."

In het tv-programma Zappsport zei je ooit: 'ik wil meer grand slams winnen dan Serena Williams'.

Rose Marie: "Het begint allemaal met een droom."

Laura: "Als je geen dromen hebt, leef je ook niet. Maar geen haast. Ik zeg altijd maar zo: het is geen sprint, maar een marathon."

Bovendien ligt de focus niet alleen op de baan, ook op school, waar Rose Marie in twee jaar het eindexamen doet. "Dat hebben we haar ook gezegd: tennis is leuk, maar een diploma is ook belangrijk. Dat ze wel iets achter de hand heeft, mocht het, om wat voor reden, niet lukken."

En dat niet alleen: een gedegen opleiding maakt haar tevens wijs en fris in haar hoofd, meent Laura. "Onderschat het niet. Het is geen makkelijke weg die ze bewandelt. Iedereen op de baan wil van haar winnen."

Rose Marie, die sowieso eerst alle junior grand slams wil spelen voordat ze de stap maakt naar de profs, voelt de druk. Helemaal na haar Wimbledon-winst, waardoor ze nóg meer in de belangstelling staat. Het is veelzeggend dat het aantal volgers op haar Instagram in één klap is verdubbeld. "Maar voor mij verschilt het niet zo. Ik sta er nog altijd op dezelfde manier in."

Zo gaat de Apeldoornse, die vorige maand op het EK in Tsjechië zilver pakte in het dubbelspel met Britt Du Pree, komende week ook de US Open in: zonder verwachtingen. Zoals ze dat ook in Londen deed. "Dat doe ik bewust", zegt Rose Marie. "Dan speel ik mijn beste tennis."

Laura knikt. Zoals alleen een moeder dat kan. "Natuurlijk, we hopen allemaal dat Rose het redt. Maar mocht dat niet lukken, no hard feelings. Dan houden we nog steeds net zoveel van haar."

Jacco Eltingh, technisch directeur van tennisbond KNLTB:

"Ze is pas 16 en stond al op een grand slam, dat is weinig Nederlandse speelsters op die leeftijd gegeven. Normaal gesproken kun je dan later doorbreken. Tegelijkertijd zegt het ook weer niks. Er zijn zoveel zaken die invloed kunnen hebben. Daarom moet ze haar rugzak blijven vullen met trainen, wedstrijden. Er komt een tijd dat mensen om haar heen komen - managers, sportmerken - die een rol willen of kunnen spelen. Dan is het belangrijk de juiste keuzes te maken."

Raymond Knaap, trainer van het KNLTB-trainingscentrum:

"De winst op Wimbledon kwam onverwacht, al wisten we dat ze het kon. Ze heeft alles in zich om proftennisser te worden. Maar ze moet geen haast hebben, anders vergeet je soms zaken. Ze moet eerst nog zeker een jaar ervaring opdoen bij de jeugd. Op fysiek en technisch vlak moet ze groeien. Daar werkt ze hard aan. Zoals ze zich ook moet wapenen tegen teleurstellingen. Die gaan komen, daar moet je mee kunnen omgaan. Het is aan trainers en begeleiders om te zorgen dat de focus ook ligt op ontwikkeling."

Tjerk Bogtstra, ex-trainer van Nijkamp:

"Rose Marie draaide op toernooien altijd bij de besten mee, dus een resultaat als op Wimbledon zat er aan te komen. Ze ontwikkelt zich al tijden goed, kan technisch heel veel. Wat ze nog niet kan, leert ze snel. Ze is een liefhebber, die graag wil en kán. Doorslaggevend worden mentale en fysieke aspecten. Vooral op dat laatste vlak moet ze groeien. Zorgen dat ze sterker wordt. Dat ze er niet één week staat, maar elke week. Ze is één van de weinige meisjes van wie ik op dit moment denk dat ze de stap naar proftennis kan maken. Er moeten nog veel puzzelstukjes op hun plek vallen, maar het kan allemaal."

Ralph Kok, begeleidde Nijkamp op Wimbledon:

"Het is indrukwekkend als je voor het eerst op Wimbledon staat. Zie je ineens de echte toppers, maar Rose Marie bleef rustig. Ze doet veel ervaring op, past zich snel aan in nieuwe situaties. Ze straalt een zekere air uit, maar op een positieve manier. Ze heeft persoonlijkheid, een groot voordeel. Tennis is een egoïstische wereld en daarin moet je jezelf staande kunnen houden. Dat kan zij."