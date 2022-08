Op het SintLucas liep ze niet alleen haar liefde voor grafisch ontwerpen tegen het lijf, maar ook haar vriend Ralph Bruens. Nu heeft de Veghelse Brigit van Eijk samen met hem de gevel van Martinez Gallery in New York mogen ontwerpen, midden op Broadway. 'Soms moeten we onszelf nog knijpen.'

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In februari kreeg het stel het grote nieuws te horen: zij mochten de voorgevel, socialmediaposts en het boek ontwerpen van de expositie die momenteel in de Martinez Gallery in New York plaatsvindt. "De expositie bestaat uit werken van graffitiartiesten uit Amerika, Canada en Mexico. Zij hebben de galerie letterlijk overgenomen. Dat is heel cool. Grappig genoeg wisten wij vooraf helemaal niks van graffiti, maar nu zijn we er helemaal ingerold. Het voelt alsof het zo had moeten lopen."

Voor Van Eijk begon het allemaal op het SintLucas in Boxtel, waar ze graag heen wilde omdat ze het een 'vette school' vond met leuke mensen. Een goed beeld van grafisch ontwerpen had ze nog amper. "Dat heb ik daar ontdekt", zo blikt de 24-jarige Veghelse terug. "Daar is mijn liefde gegroeid. Mijn andere liefde ben ik daar ook tegen gekomen, Ralph dus."

Een visitekaartje op de afstudeershow

Na vier jaar SintLucas hadden ze allebei het gevoel nog niet te zijn uitgeleerd. "We hadden wel van het grafisch ontwerpen geproefd, maar we wilden ons nog verder ontwikkelen. Daarom ging Ralph naar de kunstacademie in Den Haag, ik ging naar Arnhem. Door de jaren heen hebben we ons daar los van elkaar ontwikkeld, om uiteindelijk weer samen te werken. Dat kunnen we namelijk goed, ook omdat we dezelfde passie delen. Sinds een jaar hebben we ook ons eigen ontwerpbureau: Bruens & van Eijk. Dat is wel heel mooi om met elkaar te doen."

Toen kwam het grote aanbod van New York. Volgens de Veghelse is het allemaal heel snel gegaan. "Ralph had zijn afstudeershow. Daar kreeg hij een visitekaartje van een Amerikaanse man die werkzaam was voor de Martinez Gallery in New York. De dag erna benaderde hij ons via Instagram: of we langs wilden komen. Daar zijn we op afgegaan. Na ons gesprek kregen we wat kleine opdrachtjes. Dat help ons om een gevoel te krijgen bij de gallery."

Ontslag nemen en leven van passie

Dat het stel meteen na afstuderen zo'n grote opdracht binnen wist te slepen, en er ook al gauw andere opdrachten volgden, is voor Van Eijk nog niet te bevatten. "Ik had nog een bijbaantje in de supermarkt, Ralph was bezorger. Na een maand konden we al ontslag nemen en leven van onze passie. Dat hadden we niet durven dromen. En al helemaal niet van opdrachten met zo'n creatieve vrijheid als bij deze. Dat is voor ons waarom we de kunstacademie zijn gaan doen. Soms moeten we onszelf nog knijpen. We beseffen het niet helemaal."

De twee zien hun toekomst dan ook in het grafisch ontwerp. "Stiekem hopen wij op opdrachten van culturele instanties. Daar krijg je zoveel creatieve vrijheid. Dat is heel cool. Hetzelfde zie je bij deze opdracht; ondanks dat wij niks van graffiti wisten, mochten wij onze gang gaan. En ineens zitten we in die wereld. Dat is ook het leuke aan ons werk. Door zo'n ontwerp leer je zoveel nieuwe dingen. Wij hopen dat we in de toekomst in nog meer nieuwe werelden mogen duiken en daardoor leuke mensen mogen ontmoeten."