Vrolijk, opzwepend, een beetje fout: muziek uit de jaren negentig is anno 2022 nog helemaal hot. Kijk naar We Love the 90s, het festival dat zaterdag na twee jaar coronapauze zo'n 25.000 man naar het Goffertpark in Nijmegen lokt. Wat is toch de aantrekkingskracht? 'Zelfs jongeren die toen nog niet geboren waren, gaan los.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het was voor velen een euforische tijd met stapavonden in grote discotheken vol foute hits. Artiesten als de Vengaboys, T-Spoon, Mental Theo, The Party Animals en Paul Elstak hadden het ene na het andere succes.

Gabbers waren niet weg te denken in het uitgaanscircuit. Met hun kaalgeschoren hoofden, grote trainingspakken en hun Nike Air Max-gympen gingen uit hun dak met onnavolgbare danspasjes.

Paul Elstak op de vorige editie van We Love the 90s in 2019. Paul Elstak op de vorige editie van We Love the 90s in 2019. Foto: MaRicMedia

'Opzwepend'

Voor de gabbers van toen én voor ieder ander die in de jaren negentig op stap ging, kan We Love the 90s zaterdag niet anders dan een feest van herkenning zijn. Zestien artiesten 'van vroeger' treden op tijdens de tiende editie.



Dj Paul Elstak, in de nineties een van de grondleggers van de happy hardcore, is er vaste gast. Al bij de eerste editie in 2011 trad hij op, zaterdag is het muziekicoon uit de jaren negentig er weer bij. Hij merkt dat ninetiesmuziek nog stééds ongekend populair is.

We Love the 90s. We Love the 90s. Foto: MaRicMedia

"Het opzwepende spreekt iedereen aan. Je kunt er heel makkelijk op los gaan, zonder al te veel na te denken", zegt de Haagse dj. "Wat mij opvalt: heel veel bezoekers op ninetiesfeesten zijn in de twintig en hebben die tijd niet eens bewust meegemaakt. Juist die jongeren gaan helemaal los, ook op We Love the 90s. Het laat zien dat de muziek generatie op generatie wordt doorgegeven."

Ruim 25 jaar na zijn grootste successen - Rainbow in the sky, Love U more, The promised land - is Elstak nog elk weekend volgeboekt. "Al probeer ik eens per maand een weekend vrij te zijn." Het laat zien: nineties-muziek lééft. "Ik krijg nu zelfs meer betaald dan in de jaren negentig zelf. Moet je nagaan", zegt hij met een lach.

Comeback

Begin 2000 leek de houdbaarheid van de typische happy hardcore-muziek uit de nineties verstreken te zijn, volgens de dj. De comeback kwam volgens Elstak rond het jaar 2010.

"Ik maakte een soundtrack voor de film New Kids Turbo, met een typische nineties-sound. Het werd een groot succes. Sindsdien zie je veel nieuwe versies van nummers uit de jaren negentig. Ik maak ook veel van dat soort moderne versies", zegt hij. "Maar als ik optreed, draai ik natúúrlijk ook al die oude knallers."

Dat het aanslaat, merkt Fons Aben, eventmanager van het nostalgische ninetiesfeest. Editie één trok in 2011 zo'n 5000 gasten, de laatste jaren is dat aantal vervijfvoudigd. Naast het hoofdpodium is er in de loop der jaren een 'hakkuh-tent' bijgekomen. Nieuw dit jaar zijn twee grote cocktailbars.

Een verklaring voor de groei? "Tja, dat is geleidelijk gegaan. Komt ook omdat we een steeds uitgebreidere programmering hadden en grote namen hebben gehad. Scooter, Gigi d'Agostino, maar bijvoorbeeld ook Lou Bega en Shaggy."

We Love the 90s in het Goffertpark in Nijmegen in 2019. We Love the 90s in het Goffertpark in Nijmegen in 2019. Foto: David van Haren

3T

De bekendste namen deze editie: Mental Theo, 2 Unlimited, De Kast, T Spoon, The Party Animals en ras-Nijmegenaar Ronnie Ruysdael. "Bijzonder is ook de komst van 3T, de neefjes van Michael Jackson die veel r&b-hits scoorden in de jaren negentig."

Paul Elstak is de afsluiter. Aben: "Naarmate de dag vordert, worden de stijlen harder. Aan het eind zijn er veel visuele effecten. Denk aan een lasershow en rook."