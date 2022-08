Snel en slagvaardig toeslaan is nodig als je juist dat droomhuis wil kopen. Dat deden Rob en Jessica Suppers uit Oss. Vóór hun gewenste woning op Funda verscheen, hadden ze de koop rond. 'Anders ben je misschien wel de twintigste in de rij.'

"Dat zwembad ín de grond en niet meer er óp." Voor de achtjarige Dex Suppers is dat verreweg het belangrijkste argument om uit te kijken naar de aanstaande verhuizing.

Dat het nieuwe huis van de Osse familie Suppers ruim twee keer zo groot is en over een veel grotere - en prachtig aangelegde - tuin, beschikt is voor Dex van minder belang. Want zo'n zwembadje dat nu nog boven op het terras staat, is toch eigenlijk maar een beetje behelpen. "Straks kan ik er lekker altijd induiken."

Op nog geen drie minuten lopen

Dex is dus blij dat zijn ouders erin geslaagd zijn om het huis aan de Osse Neerveldstraat aan te schaffen. En dat op hemelsbreed nog geen 200 meter en drie minuten lopen van hun huidige huis in de Horzak. "We waren eigenlijk niet eens zo nadrukkelijk op zoek naar een ander huis", zegt Jessica Suppers. "Maar toen we hoorden dat dit huis te koop zou komen, hebben we meteen actie ondernomen. Dit is zo'n ontzettend mooi huis."

Suppers nam - nadat ze van het verkoopgerucht had vernomen - meteen contact op met Evelien Ploegmakers, de dochter van Iedje en Geert Ploegmakers én eigenaresse van het naar haar genoemde Osse makelaarskantoor. Rob Suppers: "We wilden er snel bij zijn. In ieder geval voor het huis op Funda zou verschijnen. Want dan ben je al heel snel de twintigste in de rij en heb je ook nog eens de kans dat de prijs fors hoger wordt. Funda is iets moois, maar het heeft zeker dat nadeel."

Voorsprong op andere gegadigden

Door voor de Funda-vermelding blijk te geven van serieuze interesse had de familie Suppers een belangrijke voorsprong op mogelijke andere gegadigden. Jessica: "Die zouden er zeker zijn. Dat hebben we achteraf wel gehoord en meegekregen."

Een afspraak om het huis aan de Neerveldstraat te bekijken was snel gemaakt. Rob: "We hebben eigenlijk helemaal niet zo lang gekeken. Het voelde meteen goed. Een geweldig huis, prachtige locatie en dan die tuin... Binnen een paar minuten wisten we dat we het wilden hebben."

Ook met de - nu nog - eigenaren van het huis, Iedje en Geert Ploegmakers, was snel overeenstemming bereikt. Zelfs een uiteindelijke koopsom van boven de vraagprijs van 1.150.000 euro was voor Suppers geen barrière. Zij hopen natuurlijk op hun beurt hun huidige huis in de populaire wijk Horzak-Noord snel en goed te verkopen. Rob Suppers: "Ik denk dat het een faire prijs is voor datgene wat we hebben gekocht. Een veel mooier huis en enorm veel grond. Ik kan bijna niet wachten op de verhuizing."

Die ligt voor Iedje en Geert Ploegmakers nog wat dichterbij. Op 3 oktober is hun verhuizing naar hun nieuwe huis in Megen gepland. Ruim twintig jaar hebben ze in het huis aan de Neerveldstraat gewoond. Ze zagen er hun kinderen volwassen worden.

Geert heeft het huis zelf ontworpen en een van de zonen heeft de tuin - destijds als hovenier in opleiding - aangelegd. Iedje: "Eigenlijk is het te mooi om allemaal achter te laten, maar we zijn langzamerhand tot de conclusie gekomen dat het te groot wordt."

Hun nieuwe huis in Megen is ook al 'een pareltje', stelt Geert met tevredenheid vast. "We moeten helaas onze boerderijdieren en die prachtige tuin achterlaten, maar we krijgen er ook iets moois voor terug. Wel veel en veel kleiner, maar het is een huis met veel charme. En mooi op de keien."

Verkoop vóór vermelding op Funda ongebruikelijk

Dochter Evelien had het huis van haar ouders als makelaar in portefeuille. "Of ik allerlei petten op had? Het is van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan en daar waar nodig toestemming te vragen aan opdrachtgevers. Zoals het hoort. Uiteraard om hier achteraf geen problemen over te krijgen. De regels zijn duidelijk."

Volgens Ploegmakers is een koop- of verkoop vóór vermelding op Funda niet zo heel gebruikelijk. "Wanneer een huis op Funda verschijnt, bereik je veel, veel meer kijkers. En dat is voor de verkopende makelaar belangrijk, want wij gaan het liefst voor het hoogst haalbare."

Dat had ze ook graag bereikt voor het huis van haar ouders - als makelaar én als dochter. "Maar het gaat niet om mij. Als mijn ouders en de kopers tevreden zijn, dan is het goed. Tevredenheid met het resultaat is het belangrijkste."