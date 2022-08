Treinen die niet rijden. Gesloten restaurants. Lege pinautomaten. Aangiftes die blijven liggen. Reden: Nederland zucht onder een personeelstekort. Verslaggever Remco Kock maakt kennis met beroepen waar ze om mensen schreeuwen. Hoe is het werk van een boa eigenlijk?

"Op de fiets?" vraagt Alex Renes (55), als hij me op de parkeerplaats van het stadskantoor Arnhem ophaalt.

"Ja, ik dacht: misschien handig. Zie jullie vaak door de stad fietsen", zeg ik.

"We pakken lekker de auto", zegt Alex. "Aircootje. Het wordt heet."

"Je weet wat boa betekent?", vraagt Alex, die zelf antwoordt: "Een buitengewoon opsporingsambtenaar." Hij klapt zijn portemonnee open. "Mijn pasjes. Ik ben zowel toezichthouder als handhaver. Vandaag handhaver. Zorgen dat het veilig is op straat."

Steekwerend vest

Alex heeft net de briefing achter de rug. "Mijn taak? Jou een beeld geven van wat wij doen." Dat beeld begint bij de kleding. Alex draagt een geel vest. "Nee, daar zitten helaas geen koelelementen in. Het vest is steekwerend." Aan zijn outfit hangen meerdere portofoons. "Voor contact met onze meldkamer. Die staat weer in verbinding met de politie, waarmee ik ook direct kan communiceren."

Aan zijn riem bungelen handboeien. Wat ontbreekt is een wapenstok. "boa's worden aangestuurd door de gemeente", zegt Alex. "De gemeente Arnhem is tegen de wapenstok voor boa's."

Verslaggever Remco Kock onderweg met boa Alex om te ervaren wat die baan behelst. Verslaggever Remco Kock onderweg met boa Alex om te ervaren wat die baan behelst. Foto: Rolf Hensel

In de lift naar boven vraag ik Alex' wapenstokkenmening. "Ik ben voor. Althans, tijdens bepaalde werkzaamheden, zoals horecadienst op vrijdag- en zaterdagnacht, op de Korenmarkt. Als het gevaarlijk wordt, heb je een afschrikmiddel. Voor de duidelijk: mijn grootste wapen is mijn mond. 99,9 procent van de tijd is dat voldoende."

Boven laat Alex de briefingruimte zien, met veel computers ('voor de administratie'). "Hier mogen geen foto's gemaakt worden", zegt Alex in de meldkamer. Collega Ferry heeft uitzicht op een tiental schermen die beelden uit de stad tonen. "Ik heb veel contact met de politie", zegt Ferry.

"Zij zitten krap in de mensen, dus vragen ze ons regelmatig om hulp." Hoewel de politie via gps ziet waar boa's zijn, stuurt Ferry zijn teamgenoten aan. "Soms zijn bepaalde collega's dichterbij een incident, maar stuur ik liever een meer ervaren koppel."

Kia met opschrift Handhaving

Beneden in de parkeergarage stappen we in een elektrische Kia, waarop HANDHAVING staat. "Klarendal, Sint Marten en Sonsbeek zijn mijn wijken", zegt Alex. "Volkswijken. Oude buurten, nog gebouwd voor paard en wagen, maar tegenwoordig heeft bijna iedereen een auto. Parkeren is er het grootste probleem."

Alex pakt zijn smartphone. "Ken je de fixi-app? Burgers kunnen fiximeldingen maken. Vanochtend zag ik al mijn eerste hondendrol, haha. Vaak gaat het over parkeren of afvaldumpingen. Laatst had ik in Klarendal een melding over een haan die voor geluidsoverlast zorgde." Grijnzend: "Dan ga je 's ochtends luisteren en in gesprek met de eigenaar. Die haan kraait nu op een kinderboerderij."

"Laten we een melding oppakken", zegt Alex. Scrollend op zijn telefoon: "Deze staat wel heel erg foutgeparkeerd." Alex buigt met zijn hoofd naar de portofoon op zijn borst, om de meldkamer op de hoogte te brengen dat we naar de Jacob Cremerstraat gaan.

Een dikke pil

Onderweg vertelt dat Alex dat hij na heel wat avontuurlijke omzwervingen weer in zijn geboortedorp Scherpenzeel woont. "Als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik nu boa zou zijn, had ik je vierkant uitgelachen." Alex runde een net gestarte sportschool in Scherpenzeel, maar toen kwam corona. "Rutte zei dat de overheid er voor alle Nederlanders zou zijn… Niet dus. Ik kon de boel opdoeken. Ik heb twee dochters, moest solliciteren. Nu ben ik veertien maanden boa. Je volgt voortdurend opleidingen en cursussen. Van omgaan met agressie tot wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over de nieuwe alcoholwet: een dikke pil kan ik je vertellen."

Door corona viel Alex als boa met de neus in de boter. "Ons vak won aan belang, maar ook aan bekendheid."

We arriveren bij de Jacob Cremerstraat. Een Volkswagen staat pontificaal op de stoep. "Dit wordt schrijven", zegt Alex. "Dat doe ik eigenlijk alleen bij excessen. Bonnen zijn geen doel op zich, wel een middel om gedrag te verbeteren. Ik hoef ook geen quotum te halen."

"Deze wijk heeft een capaciteitsprobleem", zegt Alex, terwijl hij op zijn mobiel het kenteken invoert. "Ik schrijf alleen als het een gevaarlijke situatie oplevert, omdat de brandweer een straat niet in kan of hier, waar er geen ruimte meer is op de stoep. Waar moet je heen als je in een rolstoel zit?"

Nadat de bon is uitgeschreven, rijdt Alex me rond door zijn wijken. Om de zoveel meter wijst Alex naar verkeerd geparkeerde auto's of gedumpt afval en zegt 'dat kan toch niet?'. "Als je door mijn boa-ogen naar de stad kijkt... Ik hoef me nooit te vervelen."

Heikel punt: fietsen verwijderen

Alex wijst ook naar weesfietsen. "Daar krijgen we ook meldingen over. Fietsen kunnen we niet zomaar weghalen, ze zijn iemands eigendom. We hangen er touwtjes aan met briefjes, dat de fiets van straat gehaald gaat worden. Na vijf weken mogen we een fiets verwijderen."

In Klarendal stappen we uit bij een school. Op het plein spelen kinderen. "Politie!" schreeuwt een jongetje naar Alex. "Dit is een multifunctioneel gebouw, hier zit ook een jongerenwerker", zegt Alex. "Die wil ik spreken over blowende jeugd die hier 's avonds voor overlast zorgt. Om problemen op te lossen, moeten we samenwerken. Alles draait om communicatie."

De jongerenwerker is er niet. Buiten schreeuwt hetzelfde jongetje weer 'politie!'. "Je krijgt veel naar je kop geslingerd", zegt Alex in de auto. "Ze hebben het niet tegen mij, maar tegen het uniform. Maar er zijn grenzen. Kankerboa bijvoorbeeld. Dan wil ik iemand nog weleens beboeten voor het beledigen van een ambtenaar in functie."

We pauzeren op het stadskantoor. Zeven boa's zitten aan een grote lunchtafel, waaronder de een yoghurtje naar binnen lepelende teamleider Patrick van Hoof. "Volgens het nieuwe college fungeren wij als gastheren- en gastvrouwen", zegt hij. "Belangrijk dat we netjes omgaan met de burger. Qua mensen is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Een slechte ervaring gaat tien keer sneller rond dan een goede."

boa's werken in duo's

Wat opvalt is de manvrouwverhouding aan tafel. "Die is redelijk gelijk", zegt Patrick. "We werken in duo's. Ik probeer altijd man-vrouw-koppeltjes te maken. De communicatie met de burger verloopt dan soepeler."

Er klinkt gepraat uit de portofoon van de pauzerende Ferry, die vanochtend in de meldkamer zat. "Een brandende auto in de Bronbeeklaan", zegt Ferry. "Wie wil ernaartoe om het verkeer te begeleiden?"

Een man en vrouw staan op. Jullie zijn aan het eten, protesteert een collega. "We eten wel in de auto", zegt de opgestane man.

"Je ziet dat onze mensen betrokken zijn, rechtvaardigheidsgevoel hebben", vervolgt teamleider Patrick. "Daar selecteer ik ook op. Ik zoek mensen die niet blind de regels handhaven, maar echt het probleem willen oplossen. Je kunt wel een boete uitschrijven aan iemand met torenhoge schulden, maar het is beter om de juiste instanties in te schakelen die een persoon kunnen helpen."

Na de pauze gaan Alex en ik weer op een fiximelding af, eentje in de Pastoor Bosstraat. "Ter plaatse", zegt Alex in zijn portofoon. Er staan twee grote containers op de stoep. "Als ze een vergunning hebben is het geen probleem."

Schaapachtig gelach

Na heel wat hallo's van Alex komen er twee mannen uit een stoffige kelder naar buiten. Eentje heeft een kaal hoofd, met daarop een tatoeage van een grote spin. Alex vraagt naar een vergunning, er wordt schaapachtig teruggekeken.

"German? English?" Wijzend naar de container: "Can you show me the permit?"

"I call the boss", zegt de man met de spinnentattoo op zijn schedel.

Ene Marcel staat op de speaker. Ja, hij heeft een vergunning. Er wordt afgesproken dat Marcel de vergunning, die hij gaat zoeken, komt laten zien.

"Meneer belt me op zodra hij hier is", zegt Alex. "Gaan we nu naar Sonsbeek. Daar staat een hek open, waardoor auto's het park in kunnen."

Even later rijden we door Sonsbeek. "Het mooiste stadspark van Nederland", zegt Alex. "Hier heb je ook veel doelgroepers." Doelgroepers is een ander woord voor daklozen. "Die zetten in het park wel eens een tent op. Dan moet ik mensen verzoeken om de tent te verwijderen."

"Ik begrijp de schrijnende situaties", reageert Alex op mijn onbegrip. "Maar als je één tent toestaat, heb je hier straks een daklozencamping. De gemeente biedt daklozen hulp aan, alleen willen sommigen niet geholpen worden."

"Twee dingen vallen me op", zegt Alex, als ik hem vraag of dit werk zijn blik op de medemens heeft veranderd. "Ik zie best veel agressieve jongeren tijdens avonddiensten. Dan denk ik: waar zijn de ouders? En twee: mensen communiceren steeds slechter. Bij sommige fiximeldingen denk ik: waarom bel je niet zelf eerst even bij de buren aan? Dat doen we in Scherpenzeel wel, maar in de grote stad gebeurt dat blijkbaar minder."