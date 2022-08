Kickbokser Ivar Bok (18) is een ambitieuze vechtsportjongen die de snelle knie in het gezicht van de tegenstander als favoriete wapen heeft. Die beweging immers geeft een grote kans op ontmanteling van de opponent. Buiten de ring, bezweert de Alphenaar, neemt hij de nodige discipline in acht. 'Wat heb ik eraan om iemand in een kroeg knock-out te slaan?'

Negen uur duurde Boks vliegreis naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, evenzoveel uur vloog hij terug naar Schiphol. Tussendoor vocht hij een prestigieus gevecht uit met Surinamer Carl Longhorne, dat exact vijftig seconden duurde. "Toen ging hij knock-out na een combinatie", zegt tiener Bok die overigens wel een breukje in zijn hand overhield aan de strijd. "Eigenlijk duurde het gevecht best kort als je ziet wat een trainingstijd en voorbereiding eraan vooraf ging. Maar het was heel gaaf om voor een paar duizend man te vechten. Ik wil graag in de toekomst mijn beroep maken van het kickboksen."

Bok begon zijn sportloopbaan als voetballer bij ARC, waar hij tot zijn veertiende speelde en voor selectieteams uitkwam. Omdat hij inmiddels ook met veel plezier aan taekwondo deed, werd het kiezen geblazen. "Mensen zeiden dat ik aanleg voor taekwondo had, waardoor ik twee jaar later ook ben gaan kickboksen. Ik vond het mooi om de snelle trapbewegingen van het taekwondo te combineren met kickboksen. Op mijn veertiende werd ik Nederlands kampioen in laatstgenoemde sport. Nu werk ik hard om professional te worden."'

Gedisciplineerd

Het is een misverstand, zegt Bok stellig, dat kickboksen louter in de smaak valt bij jongens met zwaar criminele neigingen. De sport is juist een ideale uitlaatklep voor mensen die op het verkeerde pad zijn geraakt. "Ik begrijp wel dat kickboksen een beetje een negatief imago heeft. Badr Hari bijvoorbeeld, is een paar keer op een slechte manier in het nieuws gekomen. Maar echt waar, zo slecht is de sport helemaal niet. Als je gedisciplineerd te werk gaat, is er niks aan de hand."

Dat Bok tegenstanders graag met een knie vol op het hoofd raakt, is weer een heel ander verhaal. "Het is toch een beetje de opzet om hem uit te schakelen", klinkt het met een schalkse lach. Zelf heeft het talent nooit onoverkomelijk leed hoeven incasseren. "Ik heb weleens een paar klappen gehad waarvan ik dacht: 'zo, die voel ik wel.' Maar tot dusver heb ik zelf vooral de tikken uitgedeeld. Ik train met veel plezier en toewijding bij Kassem Sport in Alphen en heb met Khalid Kassem, Lahbib Kassem en Edward Strijkert heel goede trainers. Ik train negen keer per week, dus je kunt wel zeggen dat ik goed voorbereid het gevecht in ga."

Pratend over zijn voorbeelden, komt Bok uit bij onder anderen Connor McGregor en Badr Hari. Ooit, zegt hij met een zekere flair, hoopt hij zelf van dat niveau te zijn. "Ik denk wel dat dat mogelijk is. Ik heb er in elk geval heel veel voor over. Ik train zoals gezegd hard, ga op tijd naar bed en drink slechts incidenteel alcohol. Als ik een partij heb gevochten, ga ik met vrienden lekker uit om een pilsje te drinken. Het kickboksen heb ik nooit hoeven te gebruiken in de kroeg, Ten eerste heb ik zelf beheersing en krijg ik niet snel ruzie. En als het zover zou komen, ga ik natuurlijk geen klappen uitdelen. Moet ik als vechtsporter dan iemand knock-out gaan slaan?

"Ik wil dat niet en ik zou mijn naam te grabbel gooien", besluit de student marketing. "Mijn familie zou het bovendien niet leuk vinden. Mijn moeder en mijn oma vinden het sowieso soms moeilijk om te zien dat ik de ring in ga. Maar ja, daar zijn het ook weer moeders en oma's voor. Mijn vader vindt het fantastisch dat ik vecht."