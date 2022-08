Vorig najaar toverde fotograaf en filmer Ruurd Jelle van der Leij drie hectare grasland in Friesland om in een heus natuurgebied. Amper een half jaar later zit bijna de helft van alle Nederlandse libellensoorten al in het gebiedje. 'Hoe weten ze dit te vinden?!'

"De eerste libellen van mijn lijst mag je best laaghangend fruit noemen", zegt fotograaf en natuurfilmer Ruurd Jelle van der Leij, als hij zijn lijstje met inmiddels 34 soorten doorneemt. "De houtpantserjuffer, de azuurwaterjuffer en de gewone oeverlibel, dat zijn onder de libellen wat de koolmees, de merel en de houtduif zijn onder de tuinvogels. Daar sla ik nog niet steil van achterover. Maar bij de eerste heidelibellen werd ik toch wel heel enthousiast."

Het libellenavontuur van Van der Leij begon vorig jaar, toen zijn oude maat Freddie uit zijn geboortedorp Oldeholtpade hem tipte dat een oom en tante een stukje weiland bij het dorp te koop hadden. Ze hadden dat niet heel intensief gebruikt, dus zagen het liever ook niet naar een 'gewone' boer gaan, die er waarschijnlijk veel drijfmest in zou injecteren, hoorde Van der Leij.

Met wat gepuzzel rond de verkoop van zijn oude huis en de aankoop van een nieuwe woning - "en goedkeuring van mijn vrouw" - bleef er precies genoeg geld over om die drie hectare over te nemen. Op de eerste drone-foto die Van der Leij van het gebiedje maakte, staat een rechthoekig stukje land, met een sloot er dwars overheen. "Ik wilde er mijn eigen natuurgebiedje van maken, dus dat moest anders", zegt hij nuchter.

Een pomp voor wat dynamiek

Een andere vriend, kraanmachinist, hielp hem bij het uitvoeren van het nieuwe ontwerp. De drone-foto die hij vervolgens in het najaar van 2021 maakte, laat dan ook een slingerende waterloop zien, met halverwege zelfs een kabbelende stroomversnelling. "De zwerfkeien die ik daarvoor heb gebruikt, komen hier gewoon uit de grond. Daar heb ik een pomp bij gezet voor wat dynamiek."

Verder ligt er naast de slingerende 'beek' een soort vennetje, en is er voor de kinderen van Van der Leij ook een groter en dieper stuk voorin het gebied gemaakt om in te zwemmen. Maar buiten dat stukje voor zijn gezin, staat de natuur centraal in het ontwerp. In een hoge buitenbocht van de beek is bijvoorbeeld ook een steile wand gemaakt voor wilde bijen en - wie weet - oeverzwaluwen of ijsvogels.

Kempense heidelibel. Kempense heidelibel. Foto: Ruurd Jelle van der Leij

Acht maanden nadat de laatste schop de grond in is gegaan, om een struik aan de rand van het gebied te planten, zijn de aantallen libellen hét grote succesnummer voor Van der Leij. "In Nederland komen 71 soorten libellen voor, waaronder de tweevleklibel, die eigenlijk maar één keer is gezien. Met 34 soorten op mijn lijstje heb ik er dus nog maar één of officieel twee nodig om de helft van het aantal Nederlandse libellensoorten te halen."

Na het laaghangende fruit volgden al verschillende libellen waar Van der Leij erg enthousiast van werd. "De weidebeekjuffer bijvoorbeeld. Dat is een extreem mooie soort. Of de Kempense heidelibel. Die is in het hele land behoorlijk zeldzaam. En de bandheidelibel was de afgelopen vijf jaar zelfs nergens meer in Friesland gezien. Ik graaf een nieuw natuurgebiedje en hup, hij zit er!", aldus een verbaasde Van der Leij.

Alles is overal

In de biologie van bacteriën en schimmels geldt een ijzeren wet: alles kan in principe overal opduiken, zolang de omstandigheden maar goed zijn. "Voor de libellen lijkt dat ook een beetje te gelden", zo constateert Van der Leij nu. "De eerste bruine korenbouten, die zaten hier eerlijk gezegd al voordat ik begon te graven, dus dat is makkelijk. Maar zo'n Kempense heidelibel, hoe weet die dit kleine stukje natuur in een Friese graswoestijn zo snel te vinden? Blijkbaar zijn er heel veel soorten die continu het luchtruim afstropen op zoek naar nieuwe mogelijkheden."

De verklaring van Van der Leij wordt onderschreven door libellendeskundige Roy van Grunsven, van De Vlinderstichting. "Veel meer dan vlinders, zijn libellen zwervers. Die pakken inderdaad iedere goede gelegenheid die ze kunnen vinden, ook op grotere afstand. Het helpt dus ook dat natuurgebieden als de Lindevallei en ook het Nationaal Park Wieden Weerribben op relatief korte afstand liggen. Hemelsbreed een kilometer of dertig, dat is niets voor een libel", aldus Van Grunsven.

De libellenonderzoeker denk dat Van der Leij met wat gerichte maatregelen ook de laatste twee soorten voor de 50 procent van alle Nederlandse soorten wel kan scoren. "Libellen duiken inderdaad op waar de omstandigheden goed zijn. Dat betekent dat je specifieke soorten ook kunt helpen met gerichte maatregelen."

Weidebeekjuffer. Weidebeekjuffer. Foto: Ruurd Jelle van der Leij

De groene glazenmaker bijvoorbeeld, die komt alleen op plekken waar ook krabbescheer op het water groeit, vertelt Van der Leij. Omdat die plant niet zomaar komt aanwaaien, heeft de fotograaf en filmer inmiddels al enkele 'rozetten' van krabbescheer in zijn water gelegd. En met gele plompen en waterlelies hoopt hij ook nieuwe soorten te lokken.

Een goede zet, denkt Van Grunsven. "De sierlijke witsnuitlibel komt ook voor in dit soort heldere watertjes met gele plomp en waterlelie. Bovendien zit die ook al in de Lindevallei, dus dat zou zomaar eens zijn vijfendertigste soort kunnen worden."

Ook een otter gesignaleerd

Het nieuwe natuurgebiedje van Van der Leij blijkt overigens niet alleen een eldorado voor libellen. Eerder deze maand kiekte de automatische wildcamera van de natuurfotograaf ook al een otter. "Ik had al uitwerpselen gevonden met visgraten en schubben, waarvan ik hoopte dat die van een otter waren."

Na een paar nachten dook er inderdaad een op voor de camera. "Die heeft vanuit het dichtstbijzijnde natuurgebied toch iets van zeven wegen en fietspaden moeten oversteken om hier te komen. Je vraagt je af: hoe weten ze dat ik hier bezig ben geweest?"

Ook over de boomkikkers die deze zomer luid zaten te kwaken in zijn gebiedje is Van der Leij erg opgetogen. "Piepkleine kikkertjes die net als die otter een behoorlijk eind hebben moeten sjouwen om hier te komen. Die soorten zijn ook wel een pluim op de hoed van het waterschap", benadrukt de fotograaf. "Blijkbaar is de waterkwaliteit hier ook goed op orde!"

Klei verzamelen

In het voorjaar zag Van der Leij verder een dikke twintig huiszwaluwen klei verzamelen aan de oevers van zijn waterloopje. "Dat was meteen de hele populatie van ons dorp. De huiszwaluwen doen het slecht. Ze hebben niet alleen tekort aan insecten, maar volgens mij ook aan de juiste grond om hun nesten mee te bouwen.

"Door de droogte heb ik al verschillende nesten onder de daklijsten vandaan zien vallen. Er is gewoon gebrek aan goede grond. Omdat wij hier bij het graven hele flauwe oevers hebben gemaakt door alle soorten grondlagen heen, kunnen de zwaluwen hier in het voorjaar zelf op zoek naar het juiste bouwmateriaal. Zowel huiszwaluw als boerenzwaluw maakten hier dankbaar gebruik van."

Van de Leij heeft met zijn kleine natuurgebiedje, dat nog geen officiële naam heeft, weinig meer pretenties dan 'natuur-om-de-natuur', benadrukt hij. "Voor mij is dit ultieme rijkdom. Heel af en toe neem ik er weleens mensen mee naartoe. Maar verder houd ik dit liefst gewoon voor wat het is: een kleine oase in een grote graswoestijn."