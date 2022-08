En toen huisvestte Nederland plots een plek die volgens Artsen zonder Grenzen de vergelijking kan doorstaan met het beruchte Griekse vluchtelingenkamp Moria. Wat is er toch met ons aan de hand? Emeritus hoogleraar Marli Huijer: 'Burgers moeten nu opstaan voor betere opvang.'

Wanneer is de grens bereikt? Die vraag dringt zich op bij het zien van de steeds verder verslechterende situatie in Ter Apel. Inmiddels slapen elke nacht 700 mensen buiten, is het onveilig en komt ook de gezondheid van asielzoekers in gevaar.



Volgens Marli Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam en voormalig Denker des Vaderlands, laten de ontwikkelingen 'een enorme onwil' zien om deze mensen te helpen. "En dat is pijnlijk. We zouden dit met meer dan 17 miljoen Nederlanders makkelijk moeten kunnen oplossen, om hoeveel mensen gaat het nou helemaal? We zijn zo'n ongelooflijk rijk land, zijn experts in het organiseren van bijvoorbeeld festivals. En dan zouden we dit niet kunnen?''

Natuurlijk is er in Nederland ook armoede. Maar veel asielzoe­kers hebben te maken met doodsbe­drei­gin­gen, ze zijn niet veilig in hun eigen land

Huijer kan het niet los zien van jarenlang doelbewust beleid. "Dit kun je het COA, VluchtelingenWerk en dat soort instanties niet verwijten. Dit is een gevolg van altijd maar benadrukken dat problemen in de regio opgelost moeten worden, en dat we het vluchtelingen in Nederland vooral niet te comfortabel moeten willen maken."

Belangrijk om te benadrukken, vindt de filosofe, is dat fatsoenlijke opvang allereerst een kwestie is van onze afspraken nakomen. "Na de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar gezegd dat we zoiets nooit meer wilden. Als mensen in hun eigen land gevaar liepen of zelfs vermoord dreigden te worden, moesten ze elders terecht kunnen. Daar is lang en goed over nagedacht, Nederland heeft die verdragen ondertekend. Die zorgen er ook voor dat wij elders kunnen aankloppen, als ons land bijvoorbeeld onder water staat."

Daarnaast, stelt Huijer, is het een kwestie van menselijkheid. "Natuurlijk is er in Nederland ook armoede. Maar veel asielzoekers hebben te maken met doodsbedreigingen, ze zijn niet veilig in hun eigen land. Het zijn mensen zoals ieder ander. Ze zijn niet per definitie gevaarlijk, iets wat sommige mensen soms lijken te denken."

De staatssecretaris, Eric van der Burg, is ondertussen niet te benijden, ziet Huijer. "Net als zijn voorgangers heeft hij het ongelooflijk moeilijk. Het is ook een lastig probleem. Wij in Europa zijn veel rijker dan mensen in Afrika, en ons leven is veel veiliger. Daarmee vormen we toch een soort magneet."

Maar, voegt ze daar aan toe, het kan ook geen kwaad om te kijken hoe het eigenlijk kan dat de verschillen zo groot zijn. "Dan moeten we ook kijken naar ons imperiaal verleden. Aan het einde van de 19e eeuw breidde Europa haar macht over vrijwel heel de wereld uit. West-Europese landen trokken grenzen om hun bezit in Afrika en elders. Die grenzen vielen niet samen met de volken die er leefden. Dat heeft tot oorlogen geleid, en nog steeds. Je kunt je afvragen wat jij daar nu precies mee te maken hebt, maar feit is dat wij van een enorme welvaart kunnen genieten en zij niet."

Nog zoiets: klimaatverandering. "Rijke mensen hebben daar het minste van te vrezen, maar hebben er het meeste aan bijgedragen. In Afrika ontstaan conflicten omdat het er zo droog is. Hele groepen trekken naar de stad om over drinkwater te kunnen beschikken, en dat veroorzaakt spanningen. Er zijn zelfs theorieën dat de oorlog in Syrië deels terug te voeren is op dat fenomeen."

De mensen die slachtoffer zijn geworden van die oorlog, staan nu op de stoep in Ter Apel. Huijer geeft onmiddellijk toe dat het voor eenvoudige Nederlandse burgers nogal ingewikkeld is al deze verbanden te leggen. "Natuurlijk! Ik vind het zelf ook heel complex. Jeetjemina, hoe krijgen we hier ooit vat op, denk ik dan. Maar de enige manier om controle te krijgen, is het nakomen van de verdragen die we gesloten hebben. Afspraken nakomen is de basis voor menselijkheid, in elke relatie, in het leven, in de liefde. Als je elkaar trouw belooft en je komt dat niet na, dan is het stuk."

Kijkend naar de inhumane situatie die in Moria al jarenlang bestaat, kun je betogen dat Nederland en Europa hun afspraken eigenlijk al heel lang niet nakomen. Dat was nog redelijk uit het zicht; nu in Ter Apel gebeurt het in onze eigen achtertuin. Gaat die nabijheid wel zorgen voor actie? Huijer durft er geen geld op in te zetten.

Toch is de grens in haar ogen al lang bereikt, en dat zou iedereen individueel zo moeten voelen. "Ik vind het echt onverteerbaar dat we dit toestaan. Als er misstanden zijn waar je van op de hoogte bent, kun je je niet verschuilen achter het collectief. Dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Burgers kunnen een beter opvangbeleid van de overheid eisen en ook kijken wat ze zelf kunnen doen. Je kunt niet als het crisis is de verdragen waar je al zo lang onderdeel van bent opzeggen. Dan verliezen beloftes internationaal hun bestaansrecht en krijg je een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. Dat moet je gewoon niet willen."