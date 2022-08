Ruim drie maanden wonen Olga en haar zoontje Anton in Middelburg, gevlucht uit Oekraïne. Maar papa Konstantin is nog daar. Hij schrijft hartverscheurende brieven aan zijn gezin.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Anton (8) heeft een eitje en aardappels gebakken en laat dat vol trots zien. Het jochie woont samen met zijn mama Olga (31) bij het Middelburgse gezin van Ingrid en Peter en hun dochtertje Liselotje (8). "Het is hier vredig en mooi", vindt Olga. Maar sinds kort overweegt ze toch weer naar haar geboorteland terug te gaan. "Een familie hoort samen te zijn." Maar hoe en wanneer weet ze nog niet.

Brieffragment. Maandenlang al zie ik mijn vrouw en zoon, een roodharige, altijd lachende jongen niet. Een beeld dat ik altijd zie als ik aan Anton denk. Op 24 februari brak de oorlog uit en het leven kolkte en kronkelde als een rivier in een ravijn. Een oorlog tegen wie of wat en vooral, waarom? Niemand wist die antwoorden toen, en niemand weet die antwoorden nu.

Buiten steeds gevaarlijker

"Wij woonden in een flat aan de rand van Kharkiv, een van de grootste steden van Oekraïne", vertelt Olga, of Olya zoals haar man Konstantin schrijft. "Dat is vlak bij de Russische grens en er is ook een militaire basis in de omgeving. De bombardementen en explosies kwamen steeds dichterbij: schoten op straat, rondvliegende scherven van raketinslagen. We konden schuilen in een kelder onder het kantoor waar mijn vader werkt. Het werd buiten steeds gevaarlijker. Je riskeerde je leven om water te halen. Winkels waren vaak dicht of hadden geen levensmiddelen meer. Langzamerhand realiseerde ik me dat we hier geen normaal leven meer konden opbouwen. Het geweld kwam te dichtbij. Het duurde even voor ik Konstantin daarvan kon overtuigen."

Uiteindelijk neemt het gezin, na zwerven van hostel naar hostel, de beslissing dat Olga en Anton het land moeten verlaten. Konstantin kan niet mee. Na een vijfdaagse autoreis naar het westen van Oekraïne en vervolgens een lange treinreis door Polen en Duitsland, komen moeder en zoontje aan in Nederland; in eerste instantie in de gemeentelijke opvang in Amsterdam en later bij het Middelburgse gezin.

Vader Konstantin. Vader Konstantin. Foto: Familiefoto

Brieffragment. Mijn zoon en mijn vrouw zijn de mensen die het dichtst bij me staan, voor wie ik verantwoordelijk ben en die ik moet redden. Het is avond. Op het scherm van de telefoon licht een berichtje van Olya op: 'Hoi, wat zullen we Anton voor zijn verjaardag geven?' Het is geen gemakkelijke vraag, en het is iets om over na te denken. Ik vraag me af waar hij over droomt.

Anton vierde zijn verjaardag in mei zonder zijn papa, maar wel mét cadeautjes. "Boeken en een vlieger", vertelt hij blij. "Vliegeren is wel heel leuk om te doen hier. Maar ik zou wel weer met papa speelgoeddingen willen maken van hout uit het bos thuis." Hij laat twee poppetjes zien, van takjes gemaakt, die heeft hij meegenomen uit Kharkiv. "Ik mis mijn papa."

Over tien dagen jarig

Brieffragment. Tijdens mijn overpeinzingen ging de telefoon. Vanaf het scherm van de telefoon keek de meest geliefde, roodharige lachende jongen me aan. - Hoi, pap, ik ben over tien dagen jarig, zei Anton vrolijk, zinspelend op een cadeautje. - Hoi, Antoha, ik ben het nog niet vergeten. Heb je al bedacht wat je leuk zou vinden? - Een radiografisch bestuurde robot. Zal dat je gelukkig maken? En voor hoelang? Zal het nuttig voor je zijn? - Die woorden zetten Anton aan het denken en hij zegt - Ik zou graag willen dat je bij me bent.

Olga realiseert zich dat het leven in Oekraïne nooit meer zal zijn zoals het was. "Ik weet dat het niet meer is zoals voor de oorlog. Ik besef dat ik moet meebewegen met alles wat er gebeurt en nog gaat gebeuren. Ik kan blijven vasthouden aan het het idee dat het leven daar niet 'normaal' is. Maar wat dan? Wij mensen zijn, denk ik, net als klei; dat kun je ook weer telkens weer in een andere vorm kneden."

Brieffragment. Het was tien uur 's ochtends. Het kostte me een paar minuten om me klaar te maken voor het militaire inschrijvingsbureau. De constante luchtaanvallen en veelvuldige verhuizingen hadden me geleerd snel te handelen. Ik hield de weinige spullen die ik had, dicht bij me. Het inschrijvingskantoor is een plek die in oorlogstijd al van verre zichtbaar is. Veel militairen met geweren, schietposten gemaakt van zandzakken bij de ingang en rond het gebouw. Alles in mij schreeuwde 'rennen' . Maar ik kon nergens heen, mijn huis lag onder vuur, en voor een plaats in een hostel moest ik me aanmelden bij dat kantoor.

Het gezin hoopt toch weer samen een leven op te bouwen in hun eigen land; niet meer in de flat waar het woonde. Olga: "Dat gebouw is beschadigd, er is geen water en elektra. De omgeving is ook niet veilig. Ik heb lang gezegd we gaan pas terug als de oorlog voorbij is. Maar wanneer is dat? Er zijn nu veel mensen die toch weer opbouwen: hun leven, hun huis, weer werken."

Brieffragment. De stad leek niet meer zo gastvrij als vroeger. Ik zag gevaar in elke soldaat, elke politieagent. Ik liep chaotisch door de straten van de stad, in een poging om weg te komen van het noodlottige militaire gebouw. Mijn gedachten waren verward en gonsden als een zwerm bijen: 'Ik moet in dienst? Ik kan niet langer in deze stad blijven. Hoe snel wordt de informatie doorgegeven aan de wegversperringen? Hoe kom ik de stad uit? Zal het me lukken om de stad te ontvluchten? Hoe gaat het met mijn gezin?'

Ik mis alles aan Konstantin

Olga vertelt dat haar man inmiddels een voorlopige vrijstelling van legerdienst tot half oktober heeft. Maar daarna? Ze zucht zachtjes en haalt gelaten haar schouders op. "Ik weet het niet. Ik hoop dat we dan wel weer samen zijn. Samen als gezin. Ik mis alles aan Konstantin. Zijn aanrakingen, zijn kussen, met hem praten, even knuffelen. Hoe hij papa is voor Anton. Natuurlijk bieden we elkaar nu ook steun. Maar dat is telefonisch of via video. Ik wil hem weer omhelzen, vasthouden."