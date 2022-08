Aanhoudende droogte, verzilting, watervervuiling. Nederland snakt naar schoon water. PureBlue in Kapellebrug heeft een mogelijke oplossing. Met de MicroPack++ Generation maakt het bedrijf water geschikt voor hergebruik in de landbouw en voor het verkoelen en vergroenen van steden.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zwarte asfalt zindert in de hitte. Op een vergeeld grasveldje staan lege picknicktafels. Het personeel van PureBlue in Kapellebrug zoekt liever de schaduw op tijdens de lunchpauze. Directeur en eigenaar van het bedrijf, Angelo de Mul, heeft totaal geen moeite met de hoge buitentemperaturen. "Ik houd wel van deze zuidelijke warmte. Vooral dat buiten leven. Heerlijk.''

Bij PureBlue werken hoogopgeleide technici aan complexe zuiveringsinstallaties, de MicroPack++ Generation. Een modulair en flexibel systeem dat past in een paar zeecontainers. Bij PureBlue werken hoogopgeleide technici aan complexe zuiveringsinstallaties, de MicroPack++ Generation. Een modulair en flexibel systeem dat past in een paar zeecontainers. Foto: Anne Hana

Dat hij op het middaguur binnen zit aan een frisse salade, heeft vooral te maken met zijn volle agenda. "Na dit gesprek heb ik een videocall met mensen uit het Midden-Oosten. Een van onze medewerkers bereidt zich voor op een reis naar Las Vegas waar we ons presenteren op een beurs. En we zijn druk bezig voor Waterschap Scheldestromen. Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem staat straks een proefopstelling met onze technologie. Daarmee halen we alle microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater, ook medicijnresten. Een primeur.''

Missie

Angelo doelt op de MicroPack++ Generation. Een modulair en flexibel systeem dat past in een paar zeecontainers. Deze innovatieve zuiveringsinstallatie staat dicht bij de bron en heeft een lage ecologische voetafdruk. Duizenden uren werk zitten erin. De basis hiervoor is al in 2008 gelegd, in de beginjaren van het bedrijf. Duurzaamheid en circulaire systemen staan dan volop in de belangstelling. Angelo is werktuigbouwkundig en milieutechnisch ingenieur. Met verbazing ziet hij hoe zoet water, dat eigenlijk nét niet schoon genoeg is, over de dijk in zee verdwijnt. "Dat gebeurt nog steeds. Ik vind het niet kunnen'', zegt hij stellig. "Ik vind dat we verstandiger moeten omgaan met water. De mogelijkheden van gebruikt water kunnen we veel beter benutten. Ik wil water terug naar de natuur brengen zoals we het ook hebben gekregen van de natuur. Dat is onze missie.''

Urgentie

Zoals de meeste bedrijven begint PureBlue klein. Het jonge team hoogopgeleide techneuten ontwikkelt eerst een waterbehandelingssysteem voor cruiseschepen. Wereldwijd varen nu zo'n 35 schepen met de Zeeuwse vinding aan boord. PureBlue doet het beheer op afstand. Omdat de cruisevaart tijdens corona stilvalt, is Angelo genoodzaakt zijn bakens te verzetten. Hij investeert in mensen en richt zich op de ontwikkeling van systemen voor de behandeling van gezuiverd afvalwater aan land. "Alles is hier bedacht en hier gebouwd tijdens de coronatijd'', zegt hij. "Nu gaan we ermee naar buiten. We voelen de urgentie. Als mens vervuilen we alleen maar. De natuur kan dat niet meer oplossen. En ondanks alle inspanningen van de waterschappen bevat gezuiverd afvalwater nog steeds medicijnresten en toxische materialen uit de industrie. Wij hebben een oplossing. Met deze installatie halen we al die microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater, tegen zo laag mogelijke kosten, met zo min mogelijk energieverbruik.''

Waterkringlopen

De PureBlue-zuiveringsinstallatie bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem biedt volgens Angelo een oplossing voor de droogte op de Zeeuwse akkers. "Na de zuivering kunnen we via een irrigatiesysteem het water in de bodem brengen in plaats van over de dijk pompen. Je ziet dat het gortdroog is op het land. Als er noodweer uitbreekt, staat het in no-time blank. Dat gebeurt niet als de grond vochtig is, dan sijpelt het water verder de bodem in.''

PureBlue bouwt aan een proefopstelling voor Camping Olmenveld in Serooskerke. Het afvalwater van de camping dat in dit gebouwtje wordt gezuiverd, kan misschien door boeren op het land worden gebruikt. PureBlue bouwt aan een proefopstelling voor Camping Olmenveld in Serooskerke. Het afvalwater van de camping dat in dit gebouwtje wordt gezuiverd, kan misschien door boeren op het land worden gebruikt. Foto: Anne Hana

Waterkringlopen sluiten en inzetten op hergebruik in de landbouw voor het verbouwen van voedsel. Daarin valt een wereld te winnen. Ook kan het water veilig worden hergebruikt om steden koeler en groener te maken. "Dat doen we met een decentrale zuivering op wijkniveau of gebouwniveau. Denk aan een hotel, een ziekenhuis of verzorgingshuis. Medicijnvrij water kan je gebruiken om de omgeving te vergroenen. En hoe meer groen in een stad, hoe koeler het is.''

Camping

Droogte veroorzaakt waterschaarste. Voor de boeren is dat een ramp. De gewassen staan te verpieteren op het land. Een proefopstelling op Camping Olmenveld in Serooskerke kan boeren in de omgeving misschien helpen. Op het terrein van de camping ligt een gesloten watercyclus. Al het regenwater, plus het water dat de kampeerders gebruiken, loopt via een waterzuiveringsinstallatie van PureBlue. Een waterbassin vangt het schone water op. Dit is volgens Angelo geschikt om planten en bomen te bewateren of de toiletten door te spoelen. Een lokale sportclub wil het water gebruiken voor het beregenen van het voetbalveld. "Het is niet mogelijk alle afvalwaterzuiveringsinstallaties te sluiten natuurlijk'', zegt Angelo. "Wat wel kan is water zuiveren op campings, in woonwijken of in verafgelegen dorpen en steden. Lokaal. En niet alles via persleidingen afvoeren naar een waterzuivering om het vervolgens in zee te pompen. Dit is een manier om al het water in het gebied te houden.''

Versie 2.0

Op zijn bureau schuift Angelo twee miniatuurzeecontainers en twee kleinere blokjes naast elkaar, alle modules van de MicroPack++ Generation. "Dit is het hele pakket. De versie 2.0 onder de waterzuivering. Er komt geen chemie aan te pas. Afhankelijk van de vervuilende stof die we uit het water willen halen, gebruiken we ozon of ultraviolet. Daar behandelen we het water mee. Medicijnen, contrastvloeistof, chemo, alle microverontreinigingen halen we eruit.''

Angelo ziet een groeiende vraag naar de toepassingen van Pure Blue. In Nederland, Zuid-Europa maar ook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt gebrek aan water een steeds groter probleem. "Ik werk samen met universiteiten en hogescholen. En ik ben bezig met het opleiden van de juiste mensen. We groeien. Dit gaan we doen; ik wil alle Nederlandse waterzuiveringen voorzien van onze technologie. Toch kan het even duren. Voordat de samenleving zo ver is, moet er nog best wat water door de sloot.''